La Contraloría General de la República alerta sobre cinco riesgos en la obra de agua potable en San Fernando, San Martín, que podrían afectar el suministro a más de 7 mil habitantes. | Contraloría

La Contraloría General de la República alerta sobre cinco riesgos en la obra de agua potable en San Fernando, San Martín, que podrían afectar el suministro a más de 7 mil habitantes. | Contraloría

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La Contraloría General de la República advirtió cinco situaciones adversas en la ejecución de una obra de ampliación y mejoramiento de agua potable y saneamiento básico en el distrito de San Fernando, región San Martín, que podrían poner en riesgo su infraestructura y afectar el futuro suministro de agua para más de 7.000 habitantes.

El proyecto, valorizado en S/57,8 millones, contempla beneficiar a ocho localidades de la provincia de Rioja. Sin embargo, según el Informe de Control Concurrente n.° 8711-2026-CG/GRSM-SCC, se detectó una grieta en el terreno adyacente al reservorio principal, ocasionada por el deslizamiento de un talud detrás del cerco perimétrico.

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Contraloría alerta por afectaciones ambientales en Rioja

De acuerdo con la entidad fiscalizadora, la supervisión de la obra ya había advertido que la deforestación en la zona, sumada a la pérdida de estabilidad del suelo y la erosión causada por lluvias, configura un escenario de peligro inminente. De continuar el desplazamiento, podría producirse el colapso del cerco y verse afectadas estructuras clave como la caseta de válvulas y el reservorio.

La comisión de control también halló deficiencias en la laguna primaria n.° 2 de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), donde la capa impermeabilizante presenta deformaciones por humedad, lo que comprometería su operatividad.

Además, se identificó la instalación de lámparas de emergencia distintas a las contempladas en el expediente técnico y observaciones en los bancos de condensadores de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), lo que podría impactar en la seguridad de los usuarios y en el correcto funcionamiento del sistema eléctrico.

Paneles solares defectuosos

Otro hallazgo está relacionado con la estructura metálica que soportará los paneles solares de la PTAR, la cual no cumpliría con los criterios técnicos de orientación e inclinación necesarios para optimizar la captación de energía solar, lo que reduciría la eficiencia esperada del sistema.

La Contraloría comunicó estas observaciones a la Municipalidad Distrital de San Fernando para que adopte medidas preventivas y correctivas que garanticen la culminación adecuada de la obra y el acceso sostenible al servicio de agua potable para las familias beneficiarias.

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