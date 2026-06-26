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La emblemática avenida que conecta con Gamarra cambia por completo tras una importante renovación de 4 millones de soles

Entre las mejoras, se incluyeron la nueva carpeta asfáltica, señalización renovada y áreas verdes. La intervención también busca mantener el orden urbano y potenciar el desarrollo comercial en la zona.

Los trabajos abarcaron 1,7 kilómetros y más de 30.700 m² de asfalto, beneficiando a cerca de 190 mil ciudadanos y mejorando la movilidad hacia el emporio comercial de Gamarra.
Los trabajos abarcaron 1,7 kilómetros y más de 30.700 m² de asfalto, beneficiando a cerca de 190 mil ciudadanos y mejorando la movilidad hacia el emporio comercial de Gamarra. | Foto: MML/Composición LR
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La Municipalidad de Lima entregó las obras de rehabilitación integral de la avenida Aviación, en el tramo comprendido entre la Vía Expresa Miguel Grau y la avenida México, en el distrito de La Victoria. La intervención, ejecutada por la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), representó una inversión de S/4,27 millones y busca mejorar la movilidad, la seguridad vial y el acceso al emporio comercial de Gamarra.

Los trabajos abarcaron 1,7 kilómetros de vía y más de 30.700 metros cuadrados de carpeta asfáltica, con beneficio directo para cerca de 190.000 ciudadanos, además de comerciantes, trabajadores y visitantes que transitan a diario por esta importante arteria de la capital.

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Así quedó la avenida Aviación tras las obras que mejoran el acceso a Gamarra

La rehabilitación incluyó el retiro del asfalto deteriorado, la preparación de la superficie y la colocación de una nueva carpeta asfáltica en caliente. También se realizaron labores de limpieza integral para dejar la vía en condiciones adecuadas para el tránsito vehicular y peatonal.

Como parte de la intervención, se renovó la señalización horizontal con nuevos cruces peatonales, líneas de pare y demarcaciones viales. Además, se repararon y reconstruyeron sardineles, se sellaron fisuras, se pintaron muros Jersey, se instalaron rejas metálicas y mobiliario urbano, y se incorporaron áreas verdes, jardineras y árboles para mejorar el entorno.

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Trabajos que se realizaron en la renovación de la avenida Aviación y cómo benefician a miles de personas

La Municipalidad de Lima destacó que la avenida Aviación es uno de los corredores con mayor circulación hacia Gamarra, por lo que la mejora de esta infraestructura contribuirá a optimizar los tiempos de viaje, reforzar la seguridad vial y facilitar el desplazamiento de miles de personas que acuden diariamente al emporio comercial.

Asimismo, recordó que antes de iniciar las obras se ejecutó un operativo de recuperación del espacio público en marzo de este año para retirar el comercio informal que ocupaba distintos tramos de la vía. Con esta intervención, la comuna busca mantener el orden urbano y ofrecer mejores condiciones para el desarrollo de las actividades comerciales en una de las zonas de mayor movimiento económico de Lima.

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