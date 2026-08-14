Perú y Argentina se enfrentan por el Mundial sub 17 de Vóley 2026. Foto: FPV/Volleyball World/composición LR

Perú y Argentina se enfrentan por el Mundial sub 17 de Vóley 2026. Foto: FPV/Volleyball World/composición LR

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Perú vs Argentina EN VIVO juegan HOY viernes 14 de agosto, desde las 10.00 a. m. (hora peruana), por el Mundial sub 17 de Vóley. El partido contará con transmisión a cargo del canal Latina TV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego de haber caído ante Italia por los 8vos de final del Mundial sub 17 de Vóley, las dirigidas por el brasileño Marcello Bencardino jugarán por alcanzar el noveno lugar en el torneo. Perú se enfrentará ante la selección de Argentina, quien también cayó ante Estados Unidos.

¿A qué hora juegan Perú vs Argentina por el Mundial de Vóley Sub 17?

En territorio nacional, el partido Perú vs Argentina por el Mundial de Vóley Sub 17 se jugará desde la 10.00 a. m. (hora peruana). Conoce la guía de horarios para otros países.

México: 9.00 a. m.

Colombia y Ecuador: 10.00 a. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 11.00 a. m.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 12.00 p. m.

España: 5.00 p. m.

¿Dónde ver Perú vs Argentina por el Mundial de Vóley?

El enfrentamiento entre peruanas y argentinas será transmitido EN VIVO por televisión a través de la señal de Latina (Canal 2 y 702 en HD).

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¿Cómo ver Perú vs Argentina ONLINE?

Si deseas ver el Perú vs Argentina online gratis por internet, puedes ingresar a la aplicación de Latina TV y la plataforma VBTV de la Volleyball World. Además, puedes seguir la cobertura del duelo a través de La República Deportes, que te llevará todas las incidencias de este duelo.