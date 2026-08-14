¡CUIDADO! Utilizan la identidad gráfica de Verificador de La República para difundir publicaciones en grupos y páginas de Facebook

En Facebook se han venido difundiendo publicaciones que utilizan el nombre, la identidad gráfica, el estilo y la estructura de contenidos de Verificador de La República para, supuestamente, desmentir noticias e información que circulan en redes sociales. El contenido es variado y aborda desde encuestas electorales hasta cuestiones sociales, y ha sido compartido tanto en grupos como páginas de la plataforma.

Publicación falsa #1. Foto: Facebook

Publicación falsa #2. Foto: Facebook

Publicación falsa #3. Foto: Facebook

Uno de estos casos corresponde a Verificador de Piura Televisión, que reproduce la estructura del nombre de Verificador de La República. La página también utiliza una foto de perfil y un logo similares, una descripción basada en la presentación de nuestro espacio y adaptada a su supuesto medio, así como un orden semejante en los textos que acompañan sus publicaciones. A ello se suma el uso de plantillas gráficas idénticas a las empleadas por Verificador de La República en sus redes sociales.

Comparación #1: páginas. Foto: Facebook | Composición: LR

Comparación #2: logos y fotos. Foto: Facebook | Composición: LR

Comparación #3: descripción de páginas. Foto: Facebook | Composición: LR

Comparación #4: descripción de posts. Foto: Facebook | Composición: LR

Comparación #5: plantillas gráficas. Foto: Facebook | Composición: LR

Si bien la página fue creada el 5 de noviembre de 2025, comenzó a publicar este tipo de contenido en abril de 2026 y, hasta la fecha de elaboración de esta nota, continúa haciéndolo bajo esta identidad.

Fecha de creación de la página. Foto: Facebook

El uso de nuestro nombre y de elementos que reproducen nuestra identidad puede generar confusión entre los usuarios y hacer que atribuyan erróneamente estas publicaciones a Verificador de La República, especialmente cuando los contenidos difundidos contienen información falsa o no verificada.

Desde este espacio, exhortamos a la ciudadanía a revisar siempre el origen de las publicaciones y verificar que provengan de nuestras cuentas oficiales antes de dar por cierta o compartir una información. Asimismo, la utilización de nuestros elementos distintivos por parte de páginas ajenas no significa que exista alguna relación con este equipo.

Las redes oficiales de Verificador de La República son las siguientes: