Transportistas fluviales de Pucallpa levantan el paro tras el anuncio del Gobierno de un subsidio de hasta el 20% para el combustible. La medida busca aliviar la crisis ocasionada por el alza de precios. | GORE Ucayali

Transportistas fluviales de Pucallpa levantan el paro tras el anuncio del Gobierno de un subsidio de hasta el 20% para el combustible. La medida busca aliviar la crisis ocasionada por el alza de precios. | GORE Ucayali

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Los transportistas fluviales de Pucallpa acordaron levantar el paro que mantenían en rechazo al incremento del precio de los combustibles, luego de que el Gobierno anunciara un subsidio focalizado para el sector. La decisión fue confirmada este viernes por el gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini, quien señaló que conversó con los dirigentes para comunicarles los alcances de la medida anunciada por el Ejecutivo.

El levantamiento de la protesta se produce luego de cinco días de paralización y en medio de una crisis que provocó bloqueos, dificultades para el traslado de pasajeros y productos y problemas de abastecimiento de combustible en distintos puntos de Ucayali.

TE RECOMENDAMOS AHORA NACIÓN RESPONDE POR PELEA CON FUJIMORISTAS EN EL CONGRESO | ARDE TROYA CON OXENFORD

PUEDES VER: Joven asesina a hombre de 73 años tras encontrarlo con su pareja saliendo de un hotel en Carabayllo

Gobierno anuncia subsidio de hasta 20% para transportistas

La respuesta del Ejecutivo llegó este viernes, cuando la presidenta Keiko Fujimori, junto al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba; y el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, anunciaron medidas extraordinarias frente al incremento de los combustibles.

Entre las principales disposiciones se encuentra un subsidio focalizado de entre 15% y 20% para el combustible, dirigido inicialmente a transportistas de carga y pasajeros. El beneficio tendrá una vigencia de tres meses y busca reducir el impacto del encarecimiento del diésel y otros combustibles sobre los costos de operación.

El ministro Elmer Cuba precisó que el subsidio para el transporte de carga pesada y pasajeros comenzará a implementarse desde el sábado 15 de agosto. Para los transportistas fluviales y mototaxistas de la selva, la aplicación requerirá un periodo adicional debido a que deben establecerse los mecanismos de registro y entrega del beneficio.

La inclusión de estos dos sectores resulta especialmente relevante para Ucayali y otras regiones amazónicas, donde el transporte fluvial cumple un papel fundamental para movilizar pasajeros, alimentos y otros productos.

Transportistas fluviales levantan la medida

Tras conocer el anuncio del Gobierno, los dirigentes del transporte fluvial de Pucallpa acordaron levantar el paro. El gobernador Manuel Gambini confirmó la decisión y señaló que comunicó a los representantes del sector los alcances del subsidio anunciado por el Ejecutivo.

La medida constituye el primer levantamiento reportado dentro de la protesta regional, aunque no significa necesariamente que todas las organizaciones que participan del paro hayan depuesto sus medidas de fuerza.

El Frente de Defensa de Ucayali (FREDEU) había mantenido una posición más amplia frente al Gobierno y exigía compromisos sobre el precio y abastecimiento de combustible, además de otras demandas relacionadas con infraestructura, salud y educación.

¿Cuándo comenzó el paro en Ucayali?

La huelga indefinida comenzó el lunes 10 de agosto, inicialmente impulsada por transportistas y organizaciones sociales que cuestionaban el incremento del precio de los combustibles.

El aumento elevó los costos de operación del transporte terrestre y fluvial y generó preocupación por un posible incremento de los pasajes y del precio de los productos que llegan a Pucallpa y otras localidades de la región.

Durante los primeros días de protesta se registraron bloqueos en la carretera Federico Basadre y otros puntos de la región. La interrupción de las vías dejó vehículos y comerciantes varados y dificultó el traslado de mercancías.

En Campo Verde, comerciantes que transportaban productos perecibles reportaron que parte de su mercadería se malogró debido a las horas de espera y tuvo que ser desechada.

Autoridades del sector transporte estimaron que las pérdidas económicas ocasionadas por la paralización llegaban a aproximadamente S/10 millones diarios, de los cuales unos S/7,8 millones corresponderían a Pucallpa.

Crisis por falta de combustible agravó la protesta

El conflicto no estuvo relacionado únicamente con el precio del combustible. Los transportistas también denunciaron dificultades para acceder al producto y cuestionaron las condiciones de abastecimiento en la región.

En los últimos días se observaron largas colas en los grifos y dificultades para trasladar combustible hacia Pucallpa. La situación repercutió en el transporte terrestre, fluvial y en el movimiento comercial de la región.

Como parte de las gestiones para atender la emergencia, el Gobierno informó sobre acuerdos vinculados con la planta de Aguaytía Energy y el abastecimiento de combustible. También se anunció la utilización de infraestructura de almacenamiento para facilitar la disponibilidad del producto en Ucayali.

La crisis llegó a tal punto que los dirigentes anunciaron nuevas medidas de protesta, entre ellas impedir la venta de combustible en algunos grifos y restringir el funcionamiento de establecimientos comerciales.

FREDEU exigía presencia del Ejecutivo

En medio de las protestas, el FREDEU reclamó la presencia de representantes del Gobierno Nacional con capacidad para tomar decisiones.

Eler Romayna, vocero de la organización, había señalado que los dirigentes buscaban un acta de compromiso con acuerdos concretos para solucionar la problemática y que una respuesta satisfactoria podía permitir levantar la huelga.

El reclamo se produjo después de una reunión de aproximadamente seis horas realizada el 13 de agosto entre el Gobierno Regional de Ucayali, el FREDEU y otras organizaciones sociales y gremiales, con mediación de la Defensoría del Pueblo.

Durante ese encuentro se abordó una plataforma de 15 demandas. Las entidades públicas plantearon compromisos relacionados con salud, educación y abastecimiento de combustible. Sin embargo, los dirigentes del FREDEU no suscribieron el acta, por lo que no se concretó un acuerdo formal entre ambas partes.

También se planteó una tregua para permitir la llegada de representantes del Ejecutivo. Los dirigentes indicaron que debían consultar la propuesta con sus bases.

Anuncian bloqueo de aeropuerto y cierre de comercios

Ante la falta de acuerdos, el FREDEU había anunciado que radicalizaría la protesta.

Entre las medidas comunicadas se encontraba impedir la apertura de establecimientos comerciales como Tottus y Plaza Vea, evitar la venta de combustible en los grifos y restringir el ingreso de personas al aeropuerto de Pucallpa.

También se anunciaron nuevos bloqueos en la carretera Federico Basadre, incluido el tramo Aguaytía-Pucallpa, además de acciones relacionadas con las vías fluviales del río Ucayali.

Mientras tanto, en Yarinacocha, vecinos retiraron llantas, maderas y otros objetos colocados en algunas vías y expresaron su rechazo a la continuidad de los bloqueos.

Paciente murió durante traslado en ambulancia

Uno de los hechos más graves registrados durante el paro fue la muerte de un paciente cuyo traslado hacia Pucallpa se vio afectado por los bloqueos.

La Dirección Regional de Salud de Ucayali informó que el hombre presentaba un accidente cerebrovascular e hipertensión arterial no controlada. La ambulancia que lo trasladaba quedó afectada por el bloqueo de la carretera Federico Basadre y la demora dificultó que recibiera atención médica oportuna.

Ante el fallecimiento, la DIRESA exhortó a los manifestantes y responsables de los puntos de bloqueo a garantizar el libre tránsito de ambulancias, vehículos de emergencia y personal sanitario.

La Defensoría del Pueblo también pidió evitar medidas que afecten el abastecimiento de bienes y servicios esenciales y los derechos de la población que no participa en la protesta.

Defensoría había pedido retomar el diálogo

Antes del anuncio del subsidio, la Defensoría del Pueblo informó que el paro continuaba vigente y llamó a las organizaciones y autoridades a retomar el diálogo.

La institución trasladó al Ejecutivo la agenda de demandas planteada en las reuniones y solicitó la participación de una Comisión de Alto Nivel con capacidad de decisión.

Entre los pedidos figuran la atención al precio y calidad del combustible, la culminación de la carretera Tournavista-Campo Verde, mejoras en infraestructura de salud en Pucallpa, Campo Verde y Purús, y la solución de problemas en la Universidad Nacional de Ucayali y la UGEL Coronel Portillo.

También se plantearon demandas relacionadas con el saneamiento físico-legal de predios rurales y el acceso al agua potable en Campo Verde.

¿Qué pasará con el paro en Ucayali?

El levantamiento de la medida por parte de los transportistas fluviales de Pucallpa se produce tras el anuncio del subsidio, pero el escenario regional todavía no está completamente despejado.

El Gobierno deberá implementar el beneficio para los distintos sectores y definir los mecanismos para incorporar a transportistas fluviales y mototaxistas de la selva. En paralelo, las organizaciones que mantienen otras demandas deberán decidir si consideran suficientes los compromisos anunciados.

Por ahora, el subsidio representa una respuesta directa al principal reclamo de los transportistas, mientras que las demandas adicionales del FREDEU continúan pendientes de atención y negociación.