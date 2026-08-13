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Korina Rivadeneira inicia proceso para congelar sus óvulos tras separación de Mario Hart: "Siempre he querido tener más hijos"

La madre de los hijos de Mario Hart explicó que busca mantener abierta la posibilidad de convertirse nuevamente en madre, pues siempre ha soñado con tener una familia grande.

Korina Rivadeneira congelará sus óvulos. Foto: composición LR/Instagram/YouTube/ Dr. Luis Noriega Hoces
Korina Rivadeneira congelará sus óvulos. Foto: composición LR/Instagram/YouTube/ Dr. Luis Noriega Hoces
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Korina Rivadeneira, expareja de Mario Hart, decidió iniciar el proceso para congelar sus óvulos con la intención de preservar la posibilidad de convertirse nuevamente en madre. A sus 34 años, la influencer venezolana explicó que siempre ha querido formar una familia grande y que tomó esta decisión para evitar arrepentirse en el futuro.

La actriz dejó claro su deseo de ampliar su familia más adelante. Por ello, busca tener una alternativa que le permita mantener abierta esa posibilidad. "Como dije hace un rato, siempre he querido tener más hijos, solamente que no es el momento. En este momento un tercer hijo no es viable, pero más adelante sí, porque yo sí quisiera tenerlo", comentó la modelo.

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Korina Rivadeneira explica por qué decidió congelar sus óvulos

Durante la conversación con el especialista en fertilidad Luis Noriega Hoces, Korina Rivadeneira explicó que su decisión está relacionada principalmente con su deseo de no cerrar la posibilidad de tener más hijos. "Yo no quiero arrepentirme, entonces yo quiero de alguna forma tener seguridad de que hay óvulos sanos y la oportunidad de tener más hijos", manifestó la modelo.

La decisión ocurre después de su separación de Mario Hart, con quien tiene dos hijos. Pese al fin de su relación, la exintegrante de 'Esto es guerra' mantiene su deseo de volver a quedar embarazada y ha optado por recurrir a este procedimiento para preservar esa posibilidad. "Siempre he querido ser mamá de una familia grande, entonces tengo estas ganas y no quiero arrepentirme de congelar óvulos para ver si más adelante se puede lograr efectivamente sin riesgos", afirmó.

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¿Cómo será el proceso al que se someterá Korina Rivadeneira?

Durante la entrevista, Korina Rivadeneira también consultó al especialista en fertilidad sobre los pasos que deberá seguir para congelar sus óvulos. Luis Noriega Hoces explicó que, inicialmente, deberá realizarse exámenes de sangre hormonales para evaluar su estado y determinar si existe algún aspecto que deba corregirse antes de comenzar el procedimiento. "Es muy simple. Ahora con el examen que vamos a hacer, te vamos a pedir unas pruebas de sangre hormonales, vemos si hay algo que corregir muy pequeño y nada, viene tu regla, te damos las medicinas subcutáneas por 8 o 9 días", explicó el especialista.

El especialista detalló que posteriormente se realiza la extracción de los óvulos mediante un procedimiento breve. Según explicó, alrededor del día 10 o 11, la venezolana será sometida a una sedación para realizar la intervención, que tendría una duración aproximada de entre 5 y 10 minutos. "Es una neurolecto, no es una anestesia grande, es una dormida suave, es como si fueran cinco minutos y punto, se acabó. Salen los óvulos y guardados por años y toda tu vida normal, no pasa nada", agregó.

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