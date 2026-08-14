Padre de Naldy Saldaña expresó todo su apoyo a su hija tras denunciar a César Sánchez. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

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Naldy Saldaña continúa acompañada por sus padres mientras avanzan las diligencias relacionadas con la denuncia que presentó contra César Sánchez Chavesta, exdirector de La Bella Luz, por los presuntos delitos de tocamientos indebidos y hostigamiento sexual. En medio de este proceso, Gerardo Saldaña, padre de la cantante, contó cómo la situación también ha afectado la actividad económica de su familia.

En declaraciones para el programa 'América hoy', el padre de la artista peruana explicó que él y su esposa permanecen en Lima para respaldar a su hija. Según relató, ambos tuvieron que dejar temporalmente su negocio en Piura debido a la necesidad de acompañar a la joven durante las diligencias relacionadas con el caso.

"Cerramos la cevichería": Padre de Naldy Saldaña revela la realidad que afronta tras denuncia de su hija

Gerardo Saldaña señaló que su familia decidió priorizar el acompañamiento a Naldy Saldaña por encima de sus actividades comerciales. La medida implicó cerrar la cevichería que tenían en Piura y suspender su trabajo mientras permanecen en la capital.

"Seguimos acá en Lima. No podemos abrir la cevichería, la cerramos, dejamos de trabajar por estar acá, junto a mi hija apoyándola", declaró el padre de Naldy Saldaña durante la comunicación con la producción de 'América hoy'.

El progenitor de la cantante también manifestó que su principal preocupación es que el caso avance y se esclarezcan los hechos denunciados. En ese sentido, sostuvo que la familia busca que se haga justicia por el daño que, según su versión, habría sufrido su hija durante el episodio que originó la denuncia contra César Sánchez.

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Padre de Naldy Saldaña exige justicia para su hija

El padre de Naldy Saldaña también habló sobre el impacto emocional que ha tenido para su familia conocer y volver a ver las imágenes relacionadas con la presunta agresión sexual denunciada por la cantante. Según explicó, tanto él como su esposa atraviesan un momento especialmente doloroso.

"Es un sufrimiento enorme, un dolor tremendo para nosotros como padres", expresó Gerardo Saldaña al referirse a las imágenes que involucran a su hija.

Respecto de las declaraciones realizadas por el abogado de César Sánchez Chavesta, quien habría calificado lo ocurrido como un error, el padre de Naldy Saldaña prefirió no emitir mayores comentarios. Indicó que el asunto está siendo manejado legalmente y que será el proceso correspondiente el que permita esclarecer lo sucedido.

"No puedo hablar del tema, se está encargando el abogado, todo va a salir a la luz, sé que se va a hacer justicia", afirmó Gerardo Saldaña.



