La aprobación de la adenda estructural para la llegada de los nuevos buses del Metropolitano aún espera la aprobación del MEF | Composición LR | La República/Luis Centurión

La aprobación de la adenda estructural para la llegada de los nuevos buses del Metropolitano aún espera la aprobación del MEF | Composición LR | La República/Luis Centurión

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La promesa de renovar la flota del Metropolitano aún sigue en papel y sin fecha definida. La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) exhibió el prototipo de los nuevos buses que contarán con aire acondicionado, puertos USB, WiFi, iluminación LED, cámaras de seguridad y un sistema de recaudo digital. Estos elementos forman parte de las características del vehículo presentado durante la Expo ATU Motiva 2026. Sin embargo, detrás de la modernización anunciada existe un problema que mantiene congelada su llegada: el proyecto aún espera la aprobación de una adenda estructural por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La escena no es nueva. En 2024, la ATU ya había mostrado un prototipo con características similares y aseguró que la renovación de la flota avanzaba. Incluso algunas concesionarias llegaron a anunciar que las nuevas unidades empezarían a circular durante el segundo semestre del 2025. Nada de ello ocurrió. Hoy, dos años después, el sistema continúa operando con los mismos buses antiguos mientras el proyecto aún permanece en etapa de estructuración.

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Presentación de los nuevos buses del Metropolitano en la Expo ATU Motiva 2026

Un expediente financiado por el Banco Mundial

En diálogo con La República, la ATU explicó que la modernización integral del Metropolitano dependió de un proyecto de inversión que cuenta con el acompañamiento del Banco Mundial. Para que el proceso inicie, el organismo internacional otorgó una donación no reembolsable de US$500.000 destinada a elaborar el perfil técnico de la inversión.

En abril de este año, el contrato para desarrollar dicho estudio fue firmado con la consultora internacional Transconsult y contó con un plazo de 150 días. Posteriormente, el documento fue complementado por especialistas de la ATU para gestionar un financiamiento cercano a los US$200 millones.

De ese monto, aproximadamente US$120 millones están destinados a infraestructura y US$80 millones a la adquisición de 60 nuevos buses para atender la ampliación norte del Metropolitano. La renovación del resto de la flota, en cambio, corresponderá a las empresas concesionarias, según explicó el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández.

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Adenda a la espera de una aprobación

Aunque el proceso técnico ya comenzó, la ATU reconoce que la ejecución todavía depende de la denominada "adenda estructural", documento que modifica las condiciones contractuales del sistema y que actualmente es revisado por el MEF.

Prototipo del nuevo bus del Metropolitano presentado en el 2024

Según informó la entidad a este diario, el ministerio dispone de un plazo de hasta 30 días para emitir un pronunciamiento sobre la propuesta, contados desde el 15 de junio. Solo después de culminar esa evaluación podrá cerrarse una etapa considerada indispensable para iniciar la implementación del proyecto.

Sin la aprobación correspondiente, las mejoras volverían a retrasarse. “Con la culminación de esta evaluación y el respectivo pronunciamiento del MEF, cerraremos una etapa clave de ordenamiento administrativo para dar paso a la puesta en marcha definitiva del servicio, cuyos detalles técnicos serán compartidos de manera transparente y oportuna con la opinión pública”, agregó la ATU.

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Modernos buses que aún no tienen fecha de llegada

Pese a que el prototipo ya fue presentado nuevamente al público, la ATU reconoce que la incorporación de las nuevas unidades no será inmediata.

Renovación de la flota era anunciada desde el 2024

El cronograma oficial prevé que recién entre finales del 2026 e inicios del 2027 comiencen los procesos contractuales y operativos que permitirán incorporar progresivamente los nuevos buses al sistema.

Es decir, aun si el MEF aprueba la adenda dentro del plazo previsto, los usuarios todavía deberán esperar varios meses para ver circular las primeras unidades.

Una flota que ya agotó su vida útil

La demora resulta especialmente crítica porque el estado actual del Metropolitano evidencia la necesidad urgente de una renovación. Según la propia ATU, el 99,8% de la flota ha superado su vida útil contractual y el 80,5% de los buses ha recorrido más de un millón de kilómetros.

En mayo se reportó un triple choque de las unidades del Metropolitano que dejó al menos 46 heridos.

Actualmente, el sistema opera con 300 buses troncales y 250 alimentadores. Las unidades que sean reemplazadas pasarán finalmente al proceso de chatarreo conforme a los contratos vigentes.

Asimismo, la modernización no contempla únicamente la compra de buses. El proyecto incluye la renovación integral de estaciones, terminales y patios taller; la implementación de infraestructura para electromovilidad; nuevos sistemas tecnológicos para la gestión de operaciones; software de programación de flota e incluso mejoras en la integración del Metropolitano con los corredores complementarios, la Línea 1 del Metro y futuros proyectos como la Vía Expresa Norte.

Del anuncio de 78 buses a una propuesta de 60

Otro aspecto que genera interrogantes es la diferencia entre los anuncios realizados en distintas gestiones. Durante la administración de la expresidenta de la ATU, Marybel Vidal, se informó sobre un compromiso para renovar gradualmente 78 buses del Metropolitano.

Actualmente, el presidente ejecutivo de la entidad, David Hernández, habla de la adquisición de 60 unidades. La ATU sostiene que ambos anuncios responden a contextos técnicos distintos.

Según explicó, la cifra de 60 buses forma parte del sustento técnico vigente vinculado a la ampliación norte y al proyecto integral que viene estructurándose con el Banco Mundial.

La entidad señala que el objetivo ya no es únicamente reemplazar vehículos, sino ejecutar una intervención más amplia que incluya infraestructura, patios de mantenimiento, terminales y sistemas tecnológicos.

Calor persistente continúa sin solución

Mientras los nuevos buses permanecen en el papel, miles de pasajeros siguen enfrentando otro problema recurrente: las altas temperaturas al interior de las unidades durante el verano.

Deflectores de aire que funcionan como único sistema de ventilación en las antiguas unidades del Metropolitano.

En 2019, Protransporte instaló de manera piloto deflectores de ventilación en 124 buses articulados. En ese momento se anunció que el sistema sería ampliado a otras 100 unidades; sin embargo, seis años después esa promesa nunca se concretó.

La ATU explicó que el proyecto fue descartado porque los deflectores redujeron el desempeño operativo de los buses y elevaron el consumo de combustible, incrementando los costos de operación.

Actualmente, solo alrededor del 33% de la flota cuenta con este mecanismo de ventilación. La entidad reconoce que es consciente del riesgo que enfrentan los pasajeros durante las olas de calor y sostiene que precisamente por ello impulsa la renovación de la flota bajo nuevos estándares técnicos que incluirán mejores condiciones de ventilación y confort.

Una modernización todavía en el papel

A más de quince años del inicio de operaciones del Metropolitano, la renovación de su flota continúa siendo una promesa pendiente.

Aunque la ciudadanía ya conoce cómo lucirán los futuros buses y cuáles serán sus nuevas características tecnológicas, la realidad es que el proyecto aún no cuenta con un cronograma definitivo de ejecución.

Mientras ese proceso no concluya, los más de 500.000 viajes diarios que registra el Metropolitano seguirán realizándose en una flota que ya superó su vida útil y cuya renovación ha sido anunciada en reiteradas oportunidades, pero que, por ahora, continúa sin una fecha definitiva para hacerse realidad.

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