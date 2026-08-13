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Agreden en el rostro con botella de vidrio a cantante folclórica durante concierto en Ayacucho

Indignación en Ayacucho por agresión contra la artista Soraya Nieto, quien terminó con el rostro desfigurado y anunció que denunciará al responsable.

Soraya Nieto es una artista nacida en Ayacucho. Foto: Composición LR/Facebook.
Soraya Nieto es una artista nacida en Ayacucho. Foto: Composición LR/Facebook.
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La cantante folclórica Soraya Nieto fue agredida durante un concierto en Chumbes, Ayacucho, por una persona que aún no ha sido identificada. En las imágenes, que son virales en redes sociales, se observa cómo la artista se encontraba interpretando uno de sus temas sobre el escenario cuando, de repente, un sujeto del público le arrojó una botella de vidrio que impactó directamente en su rostro.

El golpe fue tan fuerte que la botella terminó rompiéndose contra el rostro de la cantante y los restos del objeto cayeron al suelo. Tras el hecho, la folclórica protagonizó escenas de dolor al comenzar a sangrar, mientras los integrantes de su agrupación quedaron en shock y no sabían cómo auxiliar a la artista.

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Soraya Nieto se pronuncia y revela su estado de salud tras ser agredida

A través de sus redes sociales, la cantante Soraya Nieto se pronunció y reveló que actualmente tiene el rostro desfigurado tras el cobarde ataque que sufrió durante el evento 'San José Glorioso – Collpa', en Chumbes, Huamanga.  

"Presento varios cortes pequeños en la cara, una herida debajo del labio inferior que requirió un punto de sutura, los párpados del ojo izquierdo moreteados y la zona de la ceja izquierda inflamada. Mis anteojos se hicieron añicos", escribió la artista ayacuchana, quien también calmó a sus seguidores al afirmar que ningún fragmento de vidrio ingresó a sus ojos.

Además, reveló que ya pasó por el médico legista con el objetivo de presentar la denuncia correspondiente por agresión física y desfiguración.

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Cantante revela por qué la habrían agredido en el rostro con una botella

La cantante Soraya Nieto también expuso el motivo por el que habría sido agredida en pleno concierto. Según su testimonio, un enardecido asistente le arrojó una botella de vidrio al rostro debido a que su presentación empezó antes de lo previsto.  

La artista contó que durante el evento había dos escenarios y que su show tendría una duración de una hora. Mientras ella comenzaba a enviar saludos a los asistentes y su orquesta se preparaba para iniciar la presentación, algunas personas ubicadas en el otro escenario se molestaron porque su espectáculo comenzó con anticipación.

 “Una persona cerca del otro escenario se molestó porque el nuestro comenzó a presentar su show con cierta anticipación. En ese momento, arrojó una botella de vidrio hacia nuestro escenario. La botella impactó en mi rostro”, relató.

 

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