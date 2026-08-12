Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Una presunta organización criminal que habría adulterado los saldos de tarjetas para acceder a las estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima fue desbaratada tras un operativo de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro. La investigación apunta a una red que habría utilizado programas informáticos y tecnología NFC para incrementar de manera fraudulenta el saldo de las tarjetas hasta S/300, S/600 y S/900.

La Fiscalía consiguió que el Poder Judicial ordenara la detención preliminar de 13 personas investigadas por el presunto delito de fraude informático. Entre los intervenidos se encuentran tres efectivos de la Policía Nacional: Wilson Aguirre, Kelvin Paredes y Dalin Núñez, quienes son investigados por presuntamente brindar seguridad y alertar a los demás integrantes de la organización ante posibles operativos policiales.

TE RECOMENDAMOS ¿'CHOROS' EN EL CONGRESO? Y EL ROMANCE DE CASTILLO Y CATHERIN PALOMINO EN BARBADILLO | ARDE TROYA

De acuerdo con las primeras indagaciones, la presunta banda habría comenzado a operar en marzo de 2026 y contaba con una estructura y funciones definidas. Sus integrantes habrían empleado herramientas tecnológicas para modificar los saldos de las tarjetas utilizadas en el sistema de transporte y posteriormente emplearlas en diferentes estaciones de la Línea 1 para obtener ganancias ilícitas.

PUEDES VER: Línea 1 del Metro de Lima cierra dos estaciones en SJL tras ingreso de persona a la vía férrea

Incautan más de 1.280 tarjetas

Como parte del operativo, las autoridades también ejecutaron el allanamiento, con descerraje, de cinco inmuebles ubicados en El Agustino, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. La intervención se realizó con participación de la Dirección de Cibercrimen de la Policía Nacional.

Durante las diligencias se vienen incautando laptops, dispositivos electrónicos y más de 1.280 tarjetas que, según la investigación fiscal, presentarían saldos incrementados irregularmente. Estos elementos serán sometidos a pericias para determinar cómo fueron manipulados y establecer el nivel de participación de cada uno de los investigados.

La hipótesis fiscal sostiene que los integrantes de la organización utilizaban las tarjetas con saldos adulterados para ingresar a las estaciones del Tren Eléctrico y generar beneficios económicos de manera ilícita.

La investigación continuará para determinar la forma exacta en que se realizaba la adulteración de los saldos, identificar a todos los integrantes de la presunta red y establecer si existieron otros funcionarios o personas vinculadas al esquema.

El caso pone nuevamente bajo investigación la seguridad de los sistemas tecnológicos utilizados en el transporte público y el uso indebido de herramientas como la tecnología NFC para alterar información almacenada o asociada a tarjetas de acceso.