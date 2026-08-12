HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Tres policías integraban banda criminal investigada por adulterar saldos de tarjetas de la Línea 1 del Metro de Lima

Una organización criminal fue desarticulada en Lima tras adulterar saldos de tarjetas para acceder al Metro. La Fiscalía detuvo a 13 personas, incluidos tres policías involucrados en el fraude.

Tres policías estarían involucrados dentro de organización criminal investigada.
Tres policías estarían involucrados dentro de organización criminal investigada. | Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Una presunta organización criminal que habría adulterado los saldos de tarjetas para acceder a las estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima fue desbaratada tras un operativo de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro. La investigación apunta a una red que habría utilizado programas informáticos y tecnología NFC para incrementar de manera fraudulenta el saldo de las tarjetas hasta S/300, S/600 y S/900.

La Fiscalía consiguió que el Poder Judicial ordenara la detención preliminar de 13 personas investigadas por el presunto delito de fraude informático. Entre los intervenidos se encuentran tres efectivos de la Policía Nacional: Wilson Aguirre, Kelvin Paredes y Dalin Núñez, quienes son investigados por presuntamente brindar seguridad y alertar a los demás integrantes de la organización ante posibles operativos policiales.

TE RECOMENDAMOS

¿'CHOROS' EN EL CONGRESO? Y EL ROMANCE DE CASTILLO Y CATHERIN PALOMINO EN BARBADILLO | ARDE TROYA

De acuerdo con las primeras indagaciones, la presunta banda habría comenzado a operar en marzo de 2026 y contaba con una estructura y funciones definidas. Sus integrantes habrían empleado herramientas tecnológicas para modificar los saldos de las tarjetas utilizadas en el sistema de transporte y posteriormente emplearlas en diferentes estaciones de la Línea 1 para obtener ganancias ilícitas.

PUEDES VER: Línea 1 del Metro de Lima cierra dos estaciones en SJL tras ingreso de persona a la vía férrea

lr.pe

Incautan más de 1.280 tarjetas

Como parte del operativo, las autoridades también ejecutaron el allanamiento, con descerraje, de cinco inmuebles ubicados en El Agustino, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. La intervención se realizó con participación de la Dirección de Cibercrimen de la Policía Nacional.

Durante las diligencias se vienen incautando laptops, dispositivos electrónicos y más de 1.280 tarjetas que, según la investigación fiscal, presentarían saldos incrementados irregularmente. Estos elementos serán sometidos a pericias para determinar cómo fueron manipulados y establecer el nivel de participación de cada uno de los investigados.

La hipótesis fiscal sostiene que los integrantes de la organización utilizaban las tarjetas con saldos adulterados para ingresar a las estaciones del Tren Eléctrico y generar beneficios económicos de manera ilícita.

La investigación continuará para determinar la forma exacta en que se realizaba la adulteración de los saldos, identificar a todos los integrantes de la presunta red y establecer si existieron otros funcionarios o personas vinculadas al esquema.

El caso pone nuevamente bajo investigación la seguridad de los sistemas tecnológicos utilizados en el transporte público y el uso indebido de herramientas como la tecnología NFC para alterar información almacenada o asociada a tarjetas de acceso.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Línea 1 del Metro de Lima cierra dos estaciones en SJL tras ingreso de persona a la vía férrea

Línea 1 del Metro de Lima cierra dos estaciones en SJL tras ingreso de persona a la vía férrea

LEER MÁS
Fiestas Patrias 2026: conoce los horarios del Metropolitano, Línea 1 y 2 del Metro, Corredores y Aerodirecto durante el 28 y 29 de julio

Fiestas Patrias 2026: conoce los horarios del Metropolitano, Línea 1 y 2 del Metro, Corredores y Aerodirecto durante el 28 y 29 de julio

LEER MÁS
Líneas del Metro de Lima y trenes en varias regiones del país: las obras viales que anunció Keiko Fujimori en su mensaje a la Nación

Líneas del Metro de Lima y trenes en varias regiones del país: las obras viales que anunció Keiko Fujimori en su mensaje a la Nación

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
CGTP anuncia movilización nacional para este 13 de agosto ante posibles cambios en materia laboral

CGTP anuncia movilización nacional para este 13 de agosto ante posibles cambios en materia laboral

LEER MÁS
Mujer denuncia que hombre la habría vigilado desde un cubículo de un baño en conocida cadena de cines en San Miguel

Mujer denuncia que hombre la habría vigilado desde un cubículo de un baño en conocida cadena de cines en San Miguel

LEER MÁS
Plaza Vea adelanta su hora de cierre HOY miércoles miércoles 12 de agosto: tiendas atenderán hasta las 7 p.m.

Plaza Vea adelanta su hora de cierre HOY miércoles miércoles 12 de agosto: tiendas atenderán hasta las 7 p.m.

LEER MÁS
¡A juntar agua! Sedapal confirma corte programado por 12 horas en 7 distritos de Lima este miércoles 12 y jueves 13 de agosto

¡A juntar agua! Sedapal confirma corte programado por 12 horas en 7 distritos de Lima este miércoles 12 y jueves 13 de agosto

LEER MÁS
Indeci desmiente supuesta alerta de terremoto de magnitud 8.2 predicho en Perú para este 11 de agosto

Indeci desmiente supuesta alerta de terremoto de magnitud 8.2 predicho en Perú para este 11 de agosto

LEER MÁS
Resultados de la evaluación SERUMS 2026-II: consulta el link oficial de alumnos aprobados y fecha de publicación de resultados por el Ministerio de Salud

Resultados de la evaluación SERUMS 2026-II: consulta el link oficial de alumnos aprobados y fecha de publicación de resultados por el Ministerio de Salud

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025