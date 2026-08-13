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Terremoto en Colombia: cinco peruanas son repatriadas tras sismo que destruyó lugar que habitaban

Las mujeres, entre ellas una menor de edad, retornaron al país este jueves a través de un vuelo humanitario gestionado por entidades consulares y la Fuerza Aérea del Perú.

Cinco peruanas fueron repatriadas tras sismo en Colombia
Cinco peruanas fueron repatriadas tras sismo en Colombia | Foto: Cancillería
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El Ministerio de Relaciones Exteriores informó la repatriación de cinco peruanas que se vieron afectadas tras el sismo de magnitud 7,4 ocurrido en Colombia, el pasado 10 de agosto. Las mujeres retornaron al país este jueves a través de un vuelo humanitario gestionado por las entidades consulares y la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Entre las retornantes figuran adultas mayores y una menor de edad, quien había viajado a un campeonato de natación acompañada de su madre y sus tías, y cuyo hospedaje fue destruido por el movimiento telúrico. La otra compatriota es una estudiante de psicología que asistió a un seminario y quedó en situación de vulnerabilidad tras el desastre.

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Viaje de retorno

Según la Cancillería, el grupo de connacionales embarcó hacia el Perú pasada la medianoche desde Cali, aprovechando un vuelo que trasladó ayuda humanitaria a la zona afectada. La operación contó con el apoyo del encargado de negocios del Perú en Colombia y funcionarios consulares. Al pisar territorio nacional, fueron recibidas por el viceministro de Políticas para la Defensa del Ministerio de Defensa.

La gestión para traer de vuelta y en buen estado de salud a las peruanas fue posible gracias a la asistencia de la embajada del Perú en Colombia, el Consulado General del Perú en Bogotá, el Consulado Honorario en Cali y la FAP. Las mujeres ya se encuentran a salvo con sus familiares, según informó la cartera en una nota de prensa en la que reafirmó su compromiso de velar por la seguridad de los peruanos en el exterior.

Tragedia en Colombia

Hasta la mañana de este 13 de agosto, el terremoto que azotó el país cafetero deja 273 personas fallecidas, 3.824 heridas y 377 desaparecidas, según un balance entregado por el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Santiago Tamayo. Además, se contabilizan 40.753 familias afectadas, equivalentes a 97.515 personas.

La Cancillería informó previamente que permanece atenta a la evolución de la situación que ha causado importantes daños personales y materiales y, a través de sus canales consulares, mantiene contacto con la comunidad peruana a fin de identificar connacionales afectados.

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