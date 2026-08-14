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Patricia Villareal, actriz e ingeniera que denunció al exasistente de dirección de Del Barrio Producciones, Erick García Vilca, apareció en vivo en el set de ‘Magaly TV, la firme’ tras haber expuesto públicamente su acusación en el mismo programa. Durante la entrevista, compartió detalles inéditos de su experiencia, entre ellos la respuesta que —según su testimonio— recibió de una trabajadora de la productora de Michelle Alexander cuando decidió plantear su situación por primera vez dentro de la empresa.

Su relato generó sorpresa en Magaly Medina, quien expresó asombro ante el supuesto accionar de la colaboradora. Villareal evitó revelar su identidad, pero sí precisó el cargo que ocupaba, lo que abrió un nuevo ángulo en torno a la forma en que se manejó su caso.

Actriz Patricia Villareal expone respuesta de trabajadora de Michelle Alexander frente a su denuncia

El tema surgió cuando la conductora le preguntó si había acudido a la sede de Del Barrio Producciones para manifestar su situación. Villareal explicó que, cuando se armó de valor, primero intentó contactar directamente a Michelle Alexander porque quería exponerlo de manera personal. Para ello, recurrió a un profesor, a quien mostró algunas pruebas. Según relató, él le respondió que trasladaría su caso a la empresa para que pudieran hablar con ella.

Posteriormente, recordó que otra trabajadora, a quien identificó como la encargada de los talleres, la llamó a su número telefónico. Villareal señaló que, para su sorpresa, esa comunicación no fue inicialmente para abordar la acusación que realizó contra Erick García Vilca, sino para invitarla a participar en una masterclass vinculada a Telemundo con reconocidos actores.

Al principio, dijo, no le pareció extraño, pues asumió que la encargada aún desconocía lo ocurrido. Sin embargo, su percepción cambió cuando en esa misma conversación la colaboradora mencionó directamente la denuncia y le indicó que no disponía de tiempo para tratarla sino hasta días después.

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“De ahí me dice: ‘Ah, por si acaso, (mi profesor) me ha comentado. ¿Es verdad lo de tu caso? Y yo le cuento todo. Me quiebro, le digo que, por favor, que todo esto me puso mal, que claramente quería que ellos hicieran algo, que separaran a esta persona, que no quería que le pase a nadie más. Y ella me dijo: ‘Bueno, hoy no tengo tiempo, mañana tampoco. El miércoles tengo tiempo en la tarde… ahí te digo lo del taller, la masterclass que van a venir los actores, y ahí vemos tu tema’”, declaró en ‘Magaly TV, la firme’.

Ante esa revelación, Medina reaccionó con incredulidad. “¿Ah? O sea que te dijo otro día cualquiera. Era un pretexto entonces, eso que te llamaron para la masterclass”, afirmó.

Villareal añadió que no sintió que su caso fuera atendido con rapidez. “No me trataron el tema con la inmediatez”, aseguró. Cabe precisar que, en su comunicado oficial, Del Barrio Producciones manifestó que, tras conocer la denuncia, actuaron de inmediato y separaron de la empresa a Erick García, a quien la joven acusa tras un casting privado.

En otro momento, Magaly le consultó si para ese entonces ya había mostrado los videos que luego difundió en su programa. La joven respondió: “Les mandé captura de él en mi casa”.

La conductora, frente a esa revelación de Patricia Villareal, cerró con una sentencia: “Bueno, parece que lo que sacaron después era ya cuando tú ya has venido acá y has hecho esta denuncia pública”.