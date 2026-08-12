Anely Dávila, de La Bella Luz, protagoniza polémico momento en Depincri al declarar sobre Naldy Saldaña: "Se tomaba..."

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El 11 de agosto, las artistas de La Bella Luz llegaron a la Depincri de San Juan de Lurigancho para dar su testimonio sobre el caso de Naldy Saldaña. La denuncia de tocamientos indebidos realizada por la joven contra César Sánchez reveló chats que implicaban a sus compañeras. Las cantantes asistieron acompañadas de sus madres y se mostraron visiblemente nerviosas al entrar en la sede policial. Sin embargo, un incidente protagonizado por Anely Dávila ha dado mucho que hablar.

Anely Dávila sorprende en la Depincri al declarar en torno a Naldy Saldaña

El programa 'América Hoy' mostró imágenes inesperadas que complican la situación de Anely Dávila, quien ingresó a la Depincri para hablar sobre lo ocurrido. Las imágenes muestran a las cantantes nerviosas e incómodas por la presencia de los medios afuera, evitando cualquier comentario a los periodistas que preguntaban sobre su apoyo al caso.

En un momento, el programa capturó a Dávila junto a su madre, realizando un gesto poco esperado para la ocasión: tomarse una selfie junto a la ventana. Este comportamiento fue registrado mientras varias cantantes continuaban declarando.

“Mientras otros cantantes hablaban, Anely Dávila se tomaba selfies con su mamá”, comentó el reportero asignado a la cobertura.

Anely Dávila protagoniza escena inesperada en Depincri

La actitud fue criticada debido a la seriedad de las acusaciones y el peso de las declaraciones en relación con el caso de César Sánchez, acusado de acoso y tocamientos indebidos. Esto ocurrió a pesar de que, momentos antes, afirmó su apoyo a la denunciante Naldy Saldaña en estos momentos desafiantes.

Anely Dávila protagoniza escena inesperada en Depincri

No es la primera vez que Anely Dávila enfrenta críticas por su comportamiento durante las investigaciones. Recientemente, en un concierto de retorno de La Bella Luz, ella y Fernanda Urbina estuvieron en el centro de la controversia por una situación que fue considerada como burla por Magaly Medina.

En dicho evento, ambas realizaron gestos que simulaban los incidentes vividos por Naldy Saldaña, pero posteriormente emitieron un comunicado aclarando el contexto y el inadecuado momento de dichos actos.