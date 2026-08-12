Marina de Guerra del Perú desmiente supuesto audio que confirmaría terremoto de magnitud 8.8 en Perú: "No corresponde a información oficial"

La Marina de Guerra del Perú desmintió un audio falso sobre un supuesto terremoto de magnitud 8.8 en el país, aclarando que no es un comunicado oficial. | Foto: Andina/Marina de Guerra del Perú/Composición LR

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La Marina de Guerra del Perú desmintió la autenticidad de un audio que circula en redes sociales y servicios de mensajería, en el que se atribuye a la institución información sobre un supuesto terremoto de magnitud 8.8 en Perú. La precisión fue realizada en el contexto del Simulacro Nacional Multipeligro programado para el 14 de agosto.

La institución señaló que cualquier alerta o comunicado oficial será difundido exclusivamente mediante sus canales institucionales. Asimismo, advirtió que los audios reenviados que atribuyan a la Marina una hora o magnitud determinada, pero que no hayan sido publicados por sus medios oficiales, no corresponden a información emitida por la entidad.

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¿Qué dijo la Marina de Guerra sobre el audio del supuesto terremoto?

La Marina de Guerra del Perú precisó que el audio que circula y que se le atribuye no forma parte de sus comunicaciones oficiales. Ante ello, recomendó a la ciudadanía evitar la difusión de este tipo de mensajes y comprobar siempre la procedencia de la información antes de compartirla.

La aclaración se produjo luego de la circulación de un mensaje que presenta como oficial una supuesta alerta sobre un terremoto. La institución recordó que sus comunicaciones relacionadas con alertas serán publicadas a través de sus canales oficiales, por lo que los contenidos que no aparezcan en estos medios no deben considerarse información institucional.

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COER Callao pide verificar los canales oficiales ante falsas alertas de sismo

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Callao también informó sobre la circulación del audio y confirmó que se trata de información falsa. Según el comunicado, el contenido atribuido a la Marina de Guerra anuncia un supuesto terremoto, pero no corresponde a ningún comunicado oficial de dicha institución.

El COER Callao recomendó no compartir audios, videos o mensajes de origen desconocido que puedan generar alarma. Para conocer información relacionada con sismos o situaciones de emergencia, indicó que la ciudadanía debe recurrir a los canales oficiales de la Marina de Guerra del Perú, el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el propio COER Callao.