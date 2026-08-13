HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 13 de agosto, según Jhan Sandoval

Las predicciones de Jhan Sandoval abarcan temas como amor, trabajo y salud, orientando a los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis y más

Consulta el horóscopo de hoy, jueves 13 de agosto.
Consulta el horóscopo de hoy, jueves 13 de agosto. | Foto: composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

¿Quieres saber qué te dicen los astros para este jueves 13 de agosto? Revisa el horóscopo de HOY elaborado por el tarotista peruano Jhan Sandoval y descubre sus predicciones más precisas para los 12 signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— y conoce qué se anuncia para tu signo en temas como el amor, trabajo, salud y otros aspectos de tu vida.


Horóscopo de hoy, jueves 13 de agosto: predicciones para tu signo

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ SON LOS REGISTROS AKÁSHICOS? LO QUE REVELA ESTA MIRADA ESPIRITUAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
  • Aries: Tienes que tomar decisiones, pero el miedo a arriesgar está paralizando. Necesitas dar ese salto a algo nuevo para que tu economía mejore. En el amor, esa persona es atractiva, pero inmadura.
  • Tauro: Una persona insistirá en que le confieses algo que no deseas contar. Esto podría conducir a un conflicto o alejamiento momentáneo que ambos necesitan para poder reflexionar. Mantén la calma.
  • Géminis: Luego de una etapa inestable y de confusión, llegan a tu mente ideas nuevas y estrategias para conseguir esa meta laboral que te has propuesto. Recibes un dinero, vuelve la calma.
  • Cáncer: Quieres arriesgarte a realizar algo más, pero las condiciones aún no están dadas y debes de esperar. Este tiempo de lentitud te ayudará a estudiar e investigar lo suficiente para poder triunfar.
  • Leo: Has estado confuso y muy desordenado a nivel laboral, pero decidirás por un cambio y serás más riguroso para poder avanzar. En el amor, resuelves las diferencias que habías tenido con tu pareja.
  • Virgo: Se alejan personas que no te permitían desarrollarte. Ahora recuperarás el control y el manejo de tus proyectos. Si compites por un puesto, lograrás obtener el cargo. Tiempo de crecimiento.
  • Libra: Tendrás el apoyo de una persona que se caracteriza por su practicidad y experiencia. Con su apoyo lograrás avanzar todo aquello que pensaste jamás culminar. Hoy tu agenda se podría prolongar.
  • Escorpio: Una persona muy afín a ti te hablará de un proyecto que desea desarrollar contigo. Será una oportunidad para destacar y crecer. En el amor, alguien que se distanció volverá a buscarte.
  • Sagitario: Te darás cuenta de las malas intenciones de alguien que desea aprovecharse de ti. Tomarás distancia y romperás todo acuerdo que los había unido. Recibes propuestas nuevas y favorables.
  • Capricornio: No estás viendo la rentabilidad de tu labor. Tendrás una reunión con tus superiores y plantearás un acuerdo distinto que te permita gozar de beneficios. Cierras un convenio muy favorable.
  • Acuario: No estás asumiendo el final de algo y esto no te permite ver las nuevas posibilidades que se están presentando. Hoy conversarás con alguien que te hará tomar conciencia de tu error.
  • Piscis: Una sensación de incapacidad frente a un problema te está paralizando y llenando la mente de miedos irracionales. Mantén la calma, hoy empiezas a encontrar las salidas. Todo se resolverá.
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este miércoles 12 de agosto, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este miércoles 12 de agosto, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este martes 11 de agosto, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este martes 11 de agosto, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este lunes 10 de agosto, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este lunes 10 de agosto, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este miércoles 12 de agosto, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este miércoles 12 de agosto, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este martes 11 de agosto, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este martes 11 de agosto, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este lunes 10 de agosto, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este lunes 10 de agosto, según Jhan Sandoval

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Horóscopo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025