➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 13 de agosto, según Jhan Sandoval
Las predicciones de Jhan Sandoval abarcan temas como amor, trabajo y salud, orientando a los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis y más
- ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este miércoles 12 de agosto, según Jhan Sandoval
- Horóscopo Zodiacal
¿Quieres saber qué te dicen los astros para este jueves 13 de agosto? Revisa el horóscopo de HOY elaborado por el tarotista peruano Jhan Sandoval y descubre sus predicciones más precisas para los 12 signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— y conoce qué se anuncia para tu signo en temas como el amor, trabajo, salud y otros aspectos de tu vida.
Horóscopo de hoy, jueves 13 de agosto: predicciones para tu signo
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- Aries: Tienes que tomar decisiones, pero el miedo a arriesgar está paralizando. Necesitas dar ese salto a algo nuevo para que tu economía mejore. En el amor, esa persona es atractiva, pero inmadura.
- Tauro: Una persona insistirá en que le confieses algo que no deseas contar. Esto podría conducir a un conflicto o alejamiento momentáneo que ambos necesitan para poder reflexionar. Mantén la calma.
- Géminis: Luego de una etapa inestable y de confusión, llegan a tu mente ideas nuevas y estrategias para conseguir esa meta laboral que te has propuesto. Recibes un dinero, vuelve la calma.
- Cáncer: Quieres arriesgarte a realizar algo más, pero las condiciones aún no están dadas y debes de esperar. Este tiempo de lentitud te ayudará a estudiar e investigar lo suficiente para poder triunfar.
- Leo: Has estado confuso y muy desordenado a nivel laboral, pero decidirás por un cambio y serás más riguroso para poder avanzar. En el amor, resuelves las diferencias que habías tenido con tu pareja.
- Virgo: Se alejan personas que no te permitían desarrollarte. Ahora recuperarás el control y el manejo de tus proyectos. Si compites por un puesto, lograrás obtener el cargo. Tiempo de crecimiento.
- Libra: Tendrás el apoyo de una persona que se caracteriza por su practicidad y experiencia. Con su apoyo lograrás avanzar todo aquello que pensaste jamás culminar. Hoy tu agenda se podría prolongar.
- Escorpio: Una persona muy afín a ti te hablará de un proyecto que desea desarrollar contigo. Será una oportunidad para destacar y crecer. En el amor, alguien que se distanció volverá a buscarte.
- Sagitario: Te darás cuenta de las malas intenciones de alguien que desea aprovecharse de ti. Tomarás distancia y romperás todo acuerdo que los había unido. Recibes propuestas nuevas y favorables.
- Capricornio: No estás viendo la rentabilidad de tu labor. Tendrás una reunión con tus superiores y plantearás un acuerdo distinto que te permita gozar de beneficios. Cierras un convenio muy favorable.
- Acuario: No estás asumiendo el final de algo y esto no te permite ver las nuevas posibilidades que se están presentando. Hoy conversarás con alguien que te hará tomar conciencia de tu error.
- Piscis: Una sensación de incapacidad frente a un problema te está paralizando y llenando la mente de miedos irracionales. Mantén la calma, hoy empiezas a encontrar las salidas. Todo se resolverá.