El mecanismo para disminuir la temperatura en el Metropolitano no ha sido aumentado desde el 2019 | Composición LR | Marco Cotrina

Con temperaturas que alcanzan los 30°C en diversas zonas de Lima, el servicio de transporte público suele resultar sofocante para los ciudadanos, quienes dependen de él a diario para desplazarse. No obstante, sistemas como el Metropolitano de Lima no han experimentado avances notables en la infraestructura de los buses durante los últimos seis años. Según la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), de la flota de 305 autobuses, únicamente 103 (33% del total) están equipados con deflectores de aire que funcionan como una "ventilación" improvisada para reducir la temperatura dentro de las unidades.

Estas estructuras plásticas se colocan en las ventanas para captar aire exterior y redirigirlo al interior, con el objetivo de mitigar el calor provocado por la alta concentración de pasajeros en las horas punta y la propia temporada de verano. Además, pequeñas turbinas ayudan a permitir la circulación de más aire. Sin embargo, este sistema no ha logrado mejorar considerablemente la experiencia de los usuarios, ya que las altas temperaturas y el caótico tráfico de Lima convierten los viajes en hora pico en una experiencia agobiante para muchos.

Estructuras que funcionan como sistema de ventilación en el Metropolitano. Foto: Marco Cotrina.

Unidades del metropolitano sin sistema de ventilación adecuado

Aunque se planeaba aumentar el número de deflectores de aire progresivamente en los buses del Metropolitano, la ATU indicó que hasta el 2026 la cantidad de buses con esta estructura instalada no ha variado. Además, no es viable instalar aire acondicionado en los actuales vehículos debido a que el sistema de las unidades no lo permite o sería mucho más costoso.

Usuarios descendiendo de las unidades del Metropolitano por el golpe de calor dentros de los buses. Foto: Composición LR

Estos deflectores y otros elementos logran reducir la temperatura entre 3° y 4° dentro de los vehículos, según una inspección de la Municipalidad de Lima en el 2019. No obstante, los propios pasajeros del Metropolitano aseguran que estos mecanismos son insuficientes, ya que el aumento de la temperatura se vuelve insoportable con la multitud de personas, algo común en el servicio. "Sofocante", "Sales a trabajar y llegas sudado", "Insoportable", son algunas de las quejas de los viajeros ante los 25°C que se sienten al interior de los buses.

Mejoras en el sistema del Metropolitano aún tardan en llegar. Foto: Marco Cotrina

Como antecedente de esta problemática, en febrero de 2025, el intenso calor dentro de las unidades afectaron el viaje de los usuarios del Metropolitano, lo que llevó a decenas de pasajeros a descender en la estación Naranjal y continuar su camino a pie ante la falta de ventilación. "Es un horno estar en el trayecto. Las ventanas no ayudan mucho porque son pequeñas", comentó una pasajera en ese momento.

Este escenario demuestra que el servicio requiere una actualización urgente en los mecanismos de ventilación para garantizar viajes cómodos para los usuarios del Metropolitano. Además, las fallas en las puertas automáticas y la ausencia de señalización en la parte frontal de los buses evidencian la necesidad de realizar mantenimiento en las redes eléctricas del sistema, las cuales, con el paso del tiempo, se han deteriorado o no operan completamente.

Riesgos en la salud de los usuarios

De acuerdo con el Dr. Jhon Cruzado, especialista en salud preventiva, la temperatura corporal de los usuarios puede superar los 40 °C dentro de unidades de transporte sin sistemas de ventilación, lo que podría provocarles golpes de calor. Asimismo, indicó que los grupos más susceptibles son los niños menores de 5 años y los adultos mayores, quienes serían los primeros en experimentar agotamiento por calor, con el cuerpo respondiendo mediante sudoración excesiva.

"La persona perderá el conocimiento debido a la falla en los mecanismos de termorregulación controlados por el cerebro. La persona caerá en una condición crítica", detalló sobre una hipotética situación. Por este motivo, recomendó que, en caso de enfrentar una situación similar, "la solución más inmediata es enfriar al afectado utilizando paños con agua fría en el cuerpo, las axilas y la pelvis hasta que la temperatura descienda por debajo de los 40 grados".

No obstante, si un pasajero permanece un tiempo prolongado en tales condiciones, el especialista advirtió que podría experimentar "confusión, convulsiones e incluso llegar a fallecer si no recibe atención inmediata". Bajo ese escenario, explicó que por cada hora en que el cuerpo humano no cuente con la termorregulación adecuada, "la temperatura aumentará entre 0,2 y 0,4 °C".

Interminables colas y alta demanda del Metropolitano

Otro de los problemas expuestos en el Metropolitano son las interminables filas y el caos diario al abordar uno de los buses durante las horas pico, donde los usuarios reportan que llegan a pasar más tiempo en la fila que dentro del vehículo. Según Erick Reyes, director de operaciones de la ATU, las actuales líneas y rutas del servicio se diseñan según la eficiencia operativa y los estudios de demanda proyectados. Es decir, las cuatro concesionarias ofrecen el transporte con base en su rentabilidad.

Buses del Metropolitano en hora punta. Foto: Carlos Félix

"Esto se mide por los pasajeros transportados, pero especialmente por un factor denominado IPK (Índice de Pasajero por Kilómetro). Al realizar el diseño operacional en función de la demanda proyectada, se determinan los trayectos más eficientes para los usuarios y que a su vez mantengan un IPK elevado", explicó.

Por este motivo, que todos los buses vayan de Chimpu Ocllo a Matellini "generaría una demanda adicional que no podría sostenerse", aclaró el director operario. Aunque los pasajeros perciben un aumento en la demanda, la ATU señala que esta ha disminuido. "En 2019 transportábamos 600,000 pasajeros diarios. Actualmente, movemos poco más de 500,000 con la misma flota", aseguró.

Según la autoridad de transporte, el aumento de pasajeros en las estaciones no corresponde al crecimiento de la demanda, sino a la "reducción de la velocidad en la ciudad", ya que Lima es una de las ciudades con el tráfico más congestionado a nivel mundial, según TomTom. Reyes explicó que, a pesar de que el Metropolitano tiene un carril segregado, este solo se aplica completamente en la avenida Paseo de la República y no en su totalidad debido a las intersecciones con otras vías principales, donde se genera congestión vehicular por conductores irresponsables.

Frente a ello, ATU contempla implementar retornos operacionales e estaciones intermedias y situadas a menor distancia de los paraderos a a fin de que agilizar los tiempos de espera de buses y que no se formen largas filas de usuarios. Con respecto a los tiempos de viaje, el representante asegura que desde Chimpu Ocllo hasta Matellini se estima una duración de aproximadamente una hora; sin embargo, no se contemplan el lapso de espera en las estaciones por la demora en la llegada de los buses, un problem que podría mitigarse con la implementación de nuevas unidades y apertura de estaciones aún sin operar en la Ampliación Norte.

Una solución que aún demora

La incorporación de nuevas unidades no solo incorporaría un mecanismo de ventilación adecuado, sino también aliviaría la demanda actual en las estaciones. Según anuncios previos de la ATU, la nueva flota contaría con cámaras de seguridad, 18 puertos de carga USB y sistemas de aire acondicionado. Sin embargo, la falta de acuerdos entre concesionarias y presupuesto ha retrasado esta mejora en el servicio. Asimismo, las estaciones Universidad, 22 de Agosto, Andrés Belaúnde y Los Incas funcionan desde 2023, mientras que la terminal Chimpu Ocllo fue inaugurada hace un año. Sin embargo, aún hay más de 10 paraderos entre Los Olivos, Independencia, Comas y Carabayllo que no están operativos hasta la fecha.

David Hernández, presidente del consejo directivo de la ATU, explicó que la expansión del servicio al norte comenzará a operar en su totalidad una vez que se adquieran los nuevos autobuses. Si bien la ATU ha reconocido las deficiencias no solo en la ventilación, sino en todo el servicio, las reformas en el sistema de transporte se percibirán cuando llegue el crédito de $100 millones del Banco Mundial, que se destinará a la adquisición de 60 nuevos autobuses, el mantenimiento de la infraestructura, la red eléctrica y otras obras de mejora.

Por ello, aseguró que el préstamo ya ha cumplido con los trámites institucionales y solo falta ultimar los detalles del desembolso. Además, aclaró que las acciones de mantenimiento no implicarán la suspensión del servicio, ya que se llevarán a cabo durante la noche o en el día, pero sin interrumpir el funcionamiento del Metropolitano.

