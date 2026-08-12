Imágenes de los hechos sucedidos en las instalaciones del Congreso | Composición: LR.

Imágenes de los hechos sucedidos en las instalaciones del Congreso | Composición: LR.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Fuerte disputa dentro de las instalaciones del Congreso protagonizaron diputados y personal de Ahora Nación y Fuerza Popular. De acuerdo con los primeros reportes, este enfrentamiento se dio por la ocupación de una oficina destinada para los parlamentarios del partido del casco. Las imágenes en redes sociales muestran que agentes de seguridad intervinieron ante el conflicto, algo que fue señalado por carecer de permiso de las autoridades del Congreso.

Fuentes del Congreso señalaron a este diario que el conflicto inició debido a que personal de Fuerza Popular no quería dejar la oficina que estaba destinada —presuntamente— para el equipo de Ahora Nación.

TE RECOMENDAMOS ROSPIGLIOSI DENUNCIA A JUECES POR INAPLICAR LEY DE IMPUNIDAD | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Keiko Fujimori nombra a Juan Falconí en la Procuraduría General pese a que la ley lo prohíbe

Uno de los videos publicados en redes sociales muestra al diputado Jair Manrique (Ahora Nación) solicitando la salida del oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno.

Desde el entorno de Ahora Nación, se señaló que se daría un comunicado detallando los pormenores ocurridos este 13 de agosto a las 9.00 a. m.