Ahora Nación y Fuerza Popular protagonizan disputa por oficinas en el Congreso: policía ingresó a las instalaciones
El enfrentamiento generó la intervención de agentes de seguridad del Parlamento, mientras que desde Ahora Nación anunciaron un comunicado para explicar lo ocurrido y precisar las responsabilidades por la disputa.
- Cámara de Diputados: Juntos por el Perú presidirá Constitución, Energía y Minas; y Justicia
- Cámara del Senado: Fujimorismo presidirá la Comisión de Constitución y Renovación Popular Justicia y Derechos Humanos
Fuerte disputa dentro de las instalaciones del Congreso protagonizaron diputados y personal de Ahora Nación y Fuerza Popular. De acuerdo con los primeros reportes, este enfrentamiento se dio por la ocupación de una oficina destinada para los parlamentarios del partido del casco. Las imágenes en redes sociales muestran que agentes de seguridad intervinieron ante el conflicto, algo que fue señalado por carecer de permiso de las autoridades del Congreso.
Fuentes del Congreso señalaron a este diario que el conflicto inició debido a que personal de Fuerza Popular no quería dejar la oficina que estaba destinada —presuntamente— para el equipo de Ahora Nación.
TE RECOMENDAMOS
ROSPIGLIOSI DENUNCIA A JUECES POR INAPLICAR LEY DE IMPUNIDAD | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Keiko Fujimori nombra a Juan Falconí en la Procuraduría General pese a que la ley lo prohíbe
Uno de los videos publicados en redes sociales muestra al diputado Jair Manrique (Ahora Nación) solicitando la salida del oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno.
Desde el entorno de Ahora Nación, se señaló que se daría un comunicado detallando los pormenores ocurridos este 13 de agosto a las 9.00 a. m.