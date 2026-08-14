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Horacio Melgarejo sorprende con su respuesta sobre situación de Cienciano en la Liga 1: “¿Preocupante? Siguiente pregunta”

El técnico de Cienciano sorprendió con su respuesta a un periodista que le consultó sobre la irregular campaña del ‘Papá’ en lo que va del Torneo Clausura.

Horacio Melgarejo sorprende con su respuesta sobre situación de Cienciano en la Liga 1. Foto: Composición LR
Horacio Melgarejo sorprende con su respuesta sobre situación de Cienciano en la Liga 1. Foto: Composición LR
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Cienciano vivió una de sus noches más importantes en la Copa Sudamericana tras la victoria avasalladora por 6-1 sobre Botafogo, por los octavos de final. Tras el pitazo final, Horacio Melgarejo, técnico del club cusqueño, protagonizó un inesperado momento durante una conferencia de prensa en la que se abordaron temas relacionados con su campaña internacional y su presente en el torneo local.

Antes de comenzar la ronda de preguntas, el estratega argentino incluso fue enfático al dejar una advertencia que provocó risas entre los presentes. “Por favor, pregúntenme lo que quieran, pero menos por qué no hicimos más goles”, indicó.

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Horacio Melgarejo respondió así cuando le preguntaron por el mal momento de Cienciano

En medio de la conferencia, un periodista destacó la goleada sobre Botafogo, la ausencia de algunos de sus jugadores, como Santiago Arias y Carlos Garcés, y el buen rendimiento de los futbolistas que ingresaron desde el banco. Sin embargo, en esa misma línea también le planteó al entrenador cómo pensaba afrontar los próximos compromisos, entre ellos la revancha en Brasil y el siguiente partido por la Liga 1, antes de calificar de preocupante el panorama del equipo en el torneo local.

La consulta pareció no caerle bien al DT de Cienciano, puesto que en un primer momento sonrió, hizo una pausa y luego respondió de manera breve, sin entrar en detalles sobre la situación del equipo en el campeonato peruano.

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“¿Preocupante? Siguiente palabra. Siguiente pregunta, por favor”, sentenció Melgarejo.

¿Cómo marcha Cienciano en el Torneo Clausura?

El conjunto cusqueño ha tenido un arranque irregular en lo que va del segundo torneo del año. Tras cuatro jornadas, Cienciano ocupa el puesto 16 del Torneo Clausura con tres puntos, producto de una victoria y tres derrotas. Además, registra una diferencia de goles de -3.

No obstante, el panorama cambia considerablemente en la tabla acumulada, donde el equipo dirigido por Melgarejo ocupa el tercer lugar con 36 puntos, solo por detrás de Alianza Lima y Los Chankas, e igualado en unidades con Universitario.

Ahora, el 'Papá' tendrá que cambiar nuevamente el chip. Su próximo compromiso por la Liga 1 será este domingo 16 de agosto ante Deportivo Garcilaso, actual líder del Clausura con nueve puntos.

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