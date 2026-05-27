Nueva flota del Metropolitano avanza después de 15 años tras acuerdo entre ATU y concesionarios por adenda

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El Metropolitano avanza hacia una nueva etapa de modernización tras 15 años de funcionamiento, luego de que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) alcanzara acuerdos con los operadores del sistema en el marco de la adenda estructural. Este proceso busca habilitar la incorporación de nueva flota y mejoras en el servicio.

La entidad informó que las negociaciones con los concesionarios entraron en su tramo final, aunque aún queda pendiente la evaluación de variables económicas y la aprobación de instancias posteriores. El proceso forma parte de un esquema que busca redefinir el modelo operativo del sistema de transporte masivo en Lima y Callao.

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Acuerdos en fase final para la adenda del sistema

La entidad explicó que el proceso de evaluación de la adenda estructural se inició el 1 de abril de 2025 y concluyó su etapa formal de revisión el 20 de mayo. Tras las últimas reuniones con los concesionarios, solo resta cerrar la evaluación conjunta de variables económicas, con fecha límite prevista para el 9 de junio.

Luego de esa etapa, la ATU enviará la propuesta consensuada al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el 15 de junio. Ese paso definirá la continuidad del proceso hacia la aprobación final de la adenda, que incluye aspectos contractuales y la solución de controversias entre concesionarios y la Municipalidad Metropolitana de Lima.

La institución sostiene que este avance permitirá pasar de una etapa aún considerada de preoperación a una fase operativa formal del sistema.

Renovación de flota y modernización del servicio

La adenda contempla la renovación y ampliación de la flota del Metropolitano, con la incorporación de buses más modernos y mejoras en la calidad del servicio, como unidades con aire acondicionado. Además, el plan incluye la preparación para la ampliación del corredor hacia el norte, desde Naranjal hasta Chimpu Ocllo.

Este proceso se articula con un plan de modernización iniciado previamente, que ya contemplaba la incorporación de 60 nuevos buses, la mejora de la infraestructura y la posibilidad de incluir unidades eléctricas. El objetivo apunta a responder al desgaste del sistema, cuya flota ya superó su vida útil en gran parte.

Un sistema que busca redefinir su etapa operativa

La ATU sostiene que, tras 15 años de funcionamiento, el Metropolitano requiere una reorganización contractual y operativa que permita su modernización integral. El nuevo esquema busca consolidar un modelo con mayor capacidad de transporte, renovación de unidades y mejoras tecnológicas.

La fecha de inicio de la nueva etapa operativa dependerá de la evaluación final del Ministerio de Economía y Finanzas y del cierre del proceso de adenda. Con ello, el sistema podría entrar a una fase renovada de operación tras más de una década de servicio continuo.