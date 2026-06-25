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Sociedad

ATU anuncia desvíos en el Metropolitano y corredores para este sábado 27 por la marcha LGBTI+: estas son las rutas alternas

Los servicios serán desviados progresivamente, especialmente en la avenida Alfonso Ugarte, donde se cerrarán estaciones y no habrá paradas durante el recorrido.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) de Lima y Callao anuncia modificaciones temporales en el Metropolitano y corredores complementarios el 27 de junio debido a la marcha LGBTI+.
La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) de Lima y Callao anuncia modificaciones temporales en el Metropolitano y corredores complementarios el 27 de junio debido a la marcha LGBTI+. | Foto: Metropolitano/Andina/ATU/Composición LR
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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que este sábado 27 de junio los servicios del Metropolitano y de los corredores complementarios modificarán temporalmente sus recorridos debido a la marcha LGBTI+, que se desarrollará desde las 3:00 p. m. por diversas vías del Centro de Lima. Los cambios se aplicarán de manera progresiva conforme avance la movilización y al cierre de calles dispuesto por la Policía Nacional del Perú.

La concentración se realizará en el Campo de Marte, desde donde los participantes recorrerán avenidas como La Peruanidad, Guzmán Blanco, Alfonso Ugarte, Nicolás de Piérola y Garcilaso de la Vega, para luego retornar al punto de partida. La ATU recomendó a los usuarios tomar precauciones y considerar las rutas alternas durante el desarrollo de la actividad.

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ATU confirma cambios en el Metropolitano: estaciones cerradas y desvíos temporales este 27 de junio

Cuando la movilización ingrese a la avenida Alfonso Ugarte, los servicios Expreso 2, Expreso 3, Expreso 5 y el servicio regular B del Metropolitano serán desviados por las avenidas Lampa y Emancipación, siguiendo las disposiciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Durante este recorrido excepcional, las unidades no realizarán paradas.

Asimismo, las estaciones Dos de Mayo, Quilca y España permanecerán cerradas de manera temporal mientras dure el paso de la marcha por ese sector. La ATU precisó que el servicio habitual se restablecerá una vez que las condiciones del tránsito lo permitan.

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Así funcionarán los corredores complementarios durante la marcha LGBTI en Lima

El Corredor Azul también modificará su recorrido cuando la movilización llegue a la avenida Garcilaso de la Vega. Los buses con destino a Barranco y Miraflores circularán por las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola, el jirón Camaná, Paseo de la República, la calle José Díaz y la avenida Arequipa. En sentido hacia el Rímac, las unidades transitarán por José Díaz, Paseo de la República, el jirón Carabaya, Nicolás de Piérola y Tacna.

En tanto, el Corredor Morado aplicará desvíos en la ruta 404. Las unidades con dirección a Magdalena recorrerán las avenidas Miguel Grau, Paseo de la República, Alejandro Tirado, Cuba y Brasil. En sentido hacia San Juan de Lurigancho, el recorrido será por Mariscal Luzuriaga, el jirón Huiracocha, la avenida Cuba, Alejandro Tirado, Paseo de la República y Miguel Grau. La ATU indicó que estas modificaciones estarán vigentes únicamente mientras se desarrollen los cierres viales por la marcha.

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