Precio del dólar hoy en Perú: así cotiza el tipo de cambio para este jueves 13 de agosto

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La cotización del precio del dólar en Perú se vincula con los movimientos que realiza a diario el Banco Central de Reserva (BCR). Para hoy, 10 de agosto, el valor de la moneda estadounidense se cotiza en S/3,350 la compra y S/3,375 la venta, de acuerdo a la web cuantoestáeldolar.pe. Además de esta información oficial, te contamos cómo cotiza la moneda estadounidense para la compra y venta en entidades financieras, los cambistas, casas de cambio online y del Jr. Ocoña.

Tipo de cambio en bancos del Perú

BCP

Compra: S/3,798

Venta: S/3,887

Interbank

Compra: S/3,755

Venta: S/3,885

Banco de la Nación

Compra: S/3,760

Venta: S/3,850

BBVA

Compra: S/3,747

Venta: S/3,954

Scotiabank