Resultados Examen UNI 2026-II del miércoles 12 de agosto: revisa AQUÍ el puntaje de la segunda prueba

Más de 5.500 postulantes participaron en la segunda jornada del Examen de Admisión 2026-II de la UNI, compitiendo por 1.450 vacantes disponibles. | Foto: Andina/UNI/Composición LR

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Más de 5.500 postulantes participaron este miércoles 12 de agosto en la segunda jornada del Examen de Admisión 2026-II de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Los participantes compiten por una de las 1.450 vacantes disponibles en este proceso, que contempla tres evaluaciones ordinarias.

Los resultados del examen rendido hoy podrán ser consultados en la plataforma oficial de Admisión de la UNI. Sin embargo, el puntaje de esta segunda prueba todavía no determina quién consiguió una vacante, debido a que los postulantes deben completar las tres evaluaciones previstas en el cronograma.

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Consultar los resultados del segundo examen UNI 2026-II del miércoles 12 de agosto

Los postulantes que rindieron la prueba de este miércoles 12 de agosto podrán revisar su puntaje mediante la plataforma de Admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería. Para acceder a la información, deberán ingresar al sitio oficial y dirigirse a la sección correspondiente a los resultados del proceso de Admisión 2026-II.

La segunda jornada estuvo dedicada al área de Matemática, mientras que el primer examen, realizado el lunes 10 de agosto, incluyó preguntas de Aptitud Académica y Humanidades. Ambas evaluaciones forman parte del proceso ordinario establecido por la universidad.

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¿Cuándo será el tercer examen de admisión de la UNI?

El proceso de Admisión 2026-II de la UNI contempla una tercera evaluación ordinaria para el viernes 14 de agosto. Los resultados obtenidos en las pruebas del 10, 12 y 14 de agosto deberán ser considerados conjuntamente para determinar qué postulantes alcanzan una de las vacantes disponibles.

Durante las dos primeras jornadas, las puertas de la universidad se habilitaron desde las 7:00 a. m. y cerraron a las 9:00 a. m., antes del inicio de las evaluaciones. La institución dispuso más de 120 aulas, equipadas con cámaras de seguridad y supervisadas por docentes.

Además de los tres exámenes ordinarios, la UNI programó una prueba de aptitud vocacional para los postulantes a Arquitectura, de acuerdo con el cronograma correspondiente al proceso de admisión.