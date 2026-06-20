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Así lucirán los nuevos buses del Metropolitano después de 15 años: aire acondicionado, carga USB y más

El prototipo presentado por el MTC muestra el rediseño interior, sistemas de pago digital y mejoras de accesibilidad que incorporarán las futuras unidades del sistema.

Conoce los detalles de los nuevos buses del Metropolitano con aire acondicionado y conexión WiFi
Conoce los detalles de los nuevos buses del Metropolitano con aire acondicionado y conexión WiFi | Foto: MTC
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El Metropolitano inició el proceso de renovación de su flota con la presentación de un bus prototipo que muestra el diseño y las principales características de los próximos vehículos del servicio, según un video difundido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). El modelo marca el primer cambio integral en el sistema en más de 15 años.

El vehículo conserva el color gris característico de los buses troncales, pero incorpora una estructura más aerodinámica, mayor amplitud interior y un enfoque orientado a la modernización del servicio. La presentación se realizó en la Expo ATU Motiva 2026, celebrada en el Parque de Exposiciones de Magdalena del Mar, donde los usuarios conocieron las novedades del transporte público de Lima y Callao.

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¿Cómo lucirán los nuevos buses del Metropolitano?

Las nuevas unidades incluyen aire acondicionado, asientos ergonómicos y puertos USB para cargar dispositivos móviles, ubicados cerca de los asientos y en los pasamanos. El diseño interior también reorganiza el espacio para ampliar los pasillos y mejorar la circulación de pasajeros. Además, el vehículo muestra indicaciones de cámaras de seguridad, iluminación LED al 100% y conexión WiFi.

El prototipo incorpora además rampas de acceso para personas con discapacidad, con el objetivo de mejorar la accesibilidad del sistema de transporte y facilitar el ingreso y la salida de usuarios con movilidad reducida.

Bus del Metropolitano

Nuevos buses del Metropolitano contarán con aire acondicionado, asientos ergonómicos y conexión WiFi

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Bus del Metropolitano

Metropolitano presenta bus prototipo con diseño moderno y mejoras para los usuarios

Pagos digitales y modernización del sistema

El nuevo modelo integra un sistema de recaudo digital y billetera electrónica que permitirá el uso de la Tarjeta Interoperable de Transporte (TIT), impulsada por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). Esta herramienta busca unificar los pagos en el transporte público.

La ATU informó que la tarjeta interoperable se encuentra en fase de pruebas piloto en la ruta Urbanito, donde ya se evalúan transacciones, validación de saldo y funcionamiento de equipos. El sistema convivirá con los medios de pago actuales y su implementación progresiva podría iniciar desde agosto del 2026 si los resultados son favorables.

Renovación del transporte en Lima y Callao supera las 700 unidades

La presentación del prototipo se enmarca en el proceso de modernización del transporte público en Lima y Callao, que contempla la incorporación de más de 700 nuevas unidades por parte del MTC y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

Este plan incluye ómnibus, microbuses y minibuses que ya operan en distintos puntos de la capital, con el objetivo de mejorar la conectividad, reducir tiempos de viaje y reforzar la seguridad del sistema. Las unidades también integran tecnologías de recaudo digital y billeteras electrónicas.

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