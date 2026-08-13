Vladimir Cerrón reaparece tras más de 2 años en la clandestinidad: "Estuve en territorio nacional"
Cerrón, fundador de Perú Libre, reapareció en un evento por el aniversario del partido. Esto luego de que el Tribunal Constitucional anuló la prisión preventiva que pesaba en su contra por presuntos aportes irregulares a su organización política.
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Cerrón, fundador de Perú Libre, reapareció en un evento por el aniversario del partido. Esto luego de que el Tribunal Constitucional anuló la prisión preventiva que pesaba en su contra por presuntos aportes irregulares a su organización política.