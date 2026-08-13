HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Política

Vladimir Cerrón reaparece tras más de 2 años en la clandestinidad: "Estuve en territorio nacional"

Cerrón, fundador de Perú Libre, reapareció en un evento por el aniversario del partido. Esto luego de que el Tribunal Constitucional anuló la prisión preventiva que pesaba en su contra por presuntos aportes irregulares a su organización política.

Vladimir Cerrón reaparece tras más de 2 años en la clandestinidad: "Estuve en territorio nacional"
Vladimir Cerrón reaparece tras más de 2 años en la clandestinidad: "Estuve en territorio nacional"
Escuchar
Resumen
Compartir

Cerrón, fundador de Perú Libre, reapareció en un evento por el aniversario del partido. Esto luego de que el Tribunal Constitucional anuló la prisión preventiva que pesaba en su contra por presuntos aportes irregulares a su organización política.

Únete a nuestro canal de política y economía
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Interpol elimina orden de ubicación y captura contra Vladimir Cerrón

Interpol elimina orden de ubicación y captura contra Vladimir Cerrón

LEER MÁS
Vladimir Cerrón: Poder Judicial cambia la prisión preventiva por comparecencia con restricciones en su contra

Vladimir Cerrón: Poder Judicial cambia la prisión preventiva por comparecencia con restricciones en su contra

LEER MÁS
Vladimir Cerrón es captado celebrando una fiesta en Huancayo pese a que no se ejecuta la resolución del TC

Vladimir Cerrón es captado celebrando una fiesta en Huancayo pese a que no se ejecuta la resolución del TC

LEER MÁS
Experiencia laboral de Keiko Fujimori

Experiencia laboral de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

LEER MÁS
Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rafael Rey desmiente versión de López Aliaga sobre los trenes de la MML: “No fue una donación, fue una compra”

Rafael Rey desmiente versión de López Aliaga sobre los trenes de la MML: “No fue una donación, fue una compra”

LEER MÁS
Ahora Nación y Fuerza Popular protagonizan disputa por oficinas en el Congreso: policía ingresó a las instalaciones

Ahora Nación y Fuerza Popular protagonizan disputa por oficinas en el Congreso: policía ingresó a las instalaciones

LEER MÁS
Keiko Fujimori nombra a Juan Falconí en la Procuraduría General pese a que la ley lo prohíbe

Keiko Fujimori nombra a Juan Falconí en la Procuraduría General pese a que la ley lo prohíbe

LEER MÁS
Catherin Palomino admite proceso judicial con sobrino de Castillo y niega relación con el expresidente

Catherin Palomino admite proceso judicial con sobrino de Castillo y niega relación con el expresidente

LEER MÁS
Cámara del Senado: Fujimorismo presidirá la Comisión de Constitución y Renovación Popular Justicia y Derechos Humanos

Cámara del Senado: Fujimorismo presidirá la Comisión de Constitución y Renovación Popular Justicia y Derechos Humanos

LEER MÁS
Poder Judicial suspende condición de agremiado de Gino Rios del Colegio de Abogados de Lima

Poder Judicial suspende condición de agremiado de Gino Rios del Colegio de Abogados de Lima

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025