Tráfico en Vía Evitamiento: accidente de tránsito genera fuerte congestión vehicular y colas en el Metropolitano

La carga de vehículos se prolonga desde la zona de Habich hasta el puente Trujillo, mientras las unidades de auxilio vial llegan al lugar. | Foto: Andina/Vía Evitamiento Lima

La carga de vehículos se prolonga desde la zona de Habich hasta el puente Trujillo, mientras las unidades de auxilio vial llegan al lugar. | Foto: Andina/Vía Evitamiento Lima

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Un accidente de tránsito registrado la tarde de este jueves en la Vía de Evitamiento provocó una intensa congestión vehicular con dirección al sur, informó Lima Expresa. La carga vehicular se extiende desde la zona de Habich hasta el puente Trujillo, mientras las unidades de auxilio vial se dirigen al lugar para atender la emergencia.

Como consecuencia del tráfico generado por este siniestro, los servicios del Metropolitano también presentan afectaciones. La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que, debido a la congestión en la plaza Ramón Castilla, los buses del servicio regular A circulan temporalmente por la avenida Alfonso Ugarte y realizan una única parada en la estación Quilca, en ambos sentidos.

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Congestión en Vía Evitamiento afecta el tránsito hacia el sur

Lima Expresa indicó que el accidente ocasionó una importante acumulación de vehículos en la Vía de Evitamiento con sentido al sur. Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre las causas del siniestro ni sobre el número de unidades involucradas.

La concesionaria precisó que su personal de auxilio vial fue movilizado para atender la emergencia y exhortó a los conductores a tomar precauciones mientras continúan las labores en la zona.

Usuarios reportan demoras y largas esperas en el Metropolitano

Además de la modificación temporal del recorrido del servicio regular A, usuarios del Metropolitano reportaron largos tiempos de espera en diversas estaciones debido a la congestión vehicular registrada en los accesos al Centro de Lima.

Según los testimonios difundidos por pasajeros, las demoras también alcanzan a los servicios B, C y a diferentes rutas expresas que circulan por el sector. Hasta el momento, las autoridades no han informado cuánto tiempo permanecerán las restricciones ni cuándo se normalizará la operación del sistema.