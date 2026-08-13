Minuto 20: Cienciano estira su ventaja rápidamente. Gran jugada del 'Papá' que termina con gol de Neri Bandiera. El elenco cusqueño gana 2-0 a Botafogo.

Minuto 30: Ya es goleada de Cienciano. Error del arquero Warleson, quien deja la pelota para Matías Succar y pone el 3-0 en el primer tiempo. El 'Papá' golea a Botafogo.

Minuto 35: Tremendo golazo de Marcos Martinich para poner el 4-0 en el primer tiempo. Cienciano estira su ventaja ante Botafogo.

Cienciano recibe a Botafogo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Foto: Cienciano

Cienciano recibe a Botafogo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Foto: Cienciano

Los clubes Cienciano (Perú) vs Botafogo (Brasil) EN VIVO juegan HOY jueves 13 de agosto, desde las 7.30 p. m. (hora peruana), por la Copa Sudamericana. Este partido se llevará a cabo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de la ciudad del Cusco, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Cienciano vs Botafogo EN VIVO 20:24 ¡Remate de Hohberg! Minuto 45+8: Alejandro Hohberg disparó desde fuera del área y pasó muy cerca del poste izquierdo defendido por Warleson. 20:16 Se juega el tiempo adicional Minuto 45: El árbitro añade 8 minutos de tiempo adicional en este primer tiempo. 20:14 Cienciano intentó desde fuera del área Minuto 42: Kevin Becerra intentó con un remate desde fuera del área, pero se fue totalmente desviado. 20:09 Cambios en Botafogo Minuto 37: Se retiran Álvaro Montoro y Kadir Barria. Ingresan Kauan Toledo y Arthur Cabral. 20:07 ¡Goooooooooooool de Cienciano! Minuto 35: Tremendo golazo de Marcos Martinich para poner el 4-0 en el primer tiempo. Cienciano estira su ventaja ante Botafogo. 20:02 ¡Goooooooooooool de Cienciano! Minuto 30: Ya es goleada de Cienciano. Error del arquero Warleson, quien deja la pelota para Matías Succar y pone el 3-0 en el primer tiempo. El 'Papá' golea a Botafogo. 19:58 ¡Gol validado por el VAR! Minuto 26: Luego de una extensa revisión del VAR, el árbitro indica que el gol de Neri Bandiera es válido. 19:52 ¡Goooooooooooool de Cienciano! Minuto 20: Cienciano estira su ventaja rápidamente. Gran jugada del 'Papá' que termina con gol de Neri Bandiera. El elenco cusqueño gana 2-0 a Botafogo. 19:50 ¡Goooooooooooool de Cienciano! Minuto 18: Apareció Matías Succar. Gran centro de Alejandro Hohberg para que el delantero defina con un cabezazo intajable para el portero Warleson. Cienciano vence 1-0 a Botafogo. 19:48 ¡La tuvo Cienciano! Minuto 16: Neri Bandiera tuvo la oportunidad de poner arriba a Cienciano en el marcador. El atacante recibió un pase largo y remató, pero se fue desviado del arco rival. 19:44 Cienciano busca el primero Minuto 11: Primeros minutos que tiene a Cienciano como dominador del partido. El 'Papá' ataca constantemente en busca del primer gol. 19:37 ¡Intentó Cienciano! Minuto 4: Jugada preparada de Cienciano, que terminó con remate de Alejandro Hohberg. El arquero de Botafogo estuvo atento para evitar el peligro. 19:32 ¡Inició el partido! Ya juegan Cienciano y Botafogo el partido de ida por los 8vos de final de la Copa Sudamericana 2026. 19:26 ¡Salen los equipos! Los equipos de Cienciano y Botafogo ya se encuentran en el terreno de juego. 18:27 Alineación confirmada de Botafogo Warleson; Ponte, Ferraresi, Justino, Marcal; Huguinho, Medino; Danilo Santos, Montoro, Matheus Martins y Barria. 18:26 Alineación confirmada de Cienciano Espinoza; Cabello, Amondarain, Becerro, Martinich; Barreto, Romagnoli; Souza, Hohberg, Bandiera y Succar. 18:23 Camerino de Cienciano Todo va quedando listo en el camerino de Cienciano para el duelo ante Botafogo. 17:07 ¿Cómo le ha ido a Botafogo jugando de visita? El conjunto brasileño se mantiene invicto en la Copa Sudamericana al no caer en ningún partido de la fase de grupos. 16:21 ¿Quién reemplazará a Carlos Garcés? El delantero ecuatoriano será el gran ausente para este duelo por acumulación de tarjetas amarillas. En su reemplazo estará Matías Succar, quien ha tenido participación en los últimos partidos de Cienciano. 15:30 ¿Desde qué hora se podrá ingresar al estadio? La apertura de puertas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega se dará desde 4.30 p. m. 14:43 ¿Cómo le ha ido a Cienciano jugando en el Cusco? En la presente Copa Sudamericana, Cienciano se mantiene invicto jugando en la altura de Cusco. 13:58 ¿Qué equipo sería el rival de Cienciano si pasa de fase? El ganador de la llave Cienciano vs Botafogo enfrentará al equipo que triunfe en el Tigre vs Montevideo City Torque. 13:01 ¡Botafogo en camino a Cusco! A través de sus redes sociales, Botafogo publicó su arribo a Cusco para afrontar los 8vos de final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Cienciano. PARTIU CUSCO! 🇵🇪✈️



Glorioso decolou de Lima para Cusco para enfrentar o Cienciano nesta quinta-feira às 21h30! 🌟🔥 #VamosBOTAFOGO



📸 Vítor Silva / BFR pic.twitter.com/UFtvLqnX4e — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 13, 2026 12:25 Recomendaciones para los hinchas de Cienciano 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗠𝗘𝗡𝗗𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 ⚠️🏟️⚽️

Alentemos al «Rojo Imperial» con responsabilidad y disfrutemos juntos de este partido.#CiencianoxBotafogo | #Sudamericana pic.twitter.com/K8TalNDk0x — Club Cienciano (@Club_Cienciano) August 13, 2026 12:01 Puntos de ingreso al estadio Inca Garcilaso de la Vega ¡𝗣𝗟𝗔𝗡𝗢 𝗗𝗘 𝗗𝗜𝗦𝗧𝗥𝗜𝗕𝗨𝗖𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗜𝗡𝗚𝗥𝗘𝗦𝗢! 🚸🏟️🔀

Sigamos los accesos designados al estadio y alentemos juntos al «Rojo Imperial». #CiencianoxBotafogo | #Sudamericana pic.twitter.com/gmmiIPYCTw — Club Cienciano (@Club_Cienciano) August 13, 2026 11:34 Partidazos por la Copa Sudamericana 2026 Estos son los partidos que se disputarán hoy por la Copa Conmebol Sudamericana 2026. 11:19 ¡Cienciano emitió un mensaje importante para su hinchada! Atención hinchas del «Papá», hoy demostremos que somos la hinchada del único campeón internacional del Perú.



🚫 Está prohibido ingresar o exhibir publicidad de cualquier tipo (globos, carteles o elementos que hagan alusión a marcas).

🚫 No está permitido el uso de bengalas.

El… pic.twitter.com/mDWiAJoqnS — Club Cienciano (@Club_Cienciano) August 13, 2026 11:11 Historial de Botafogo contra equipos peruanos El equipo brasileño tiene un historial positivo frente a equipos peruanos, registra 4 victorias, 4 empates y 0 derrotas. Botafogo 3-1 Universitario | Copa Libertadores 2024

Universitario 0-1 Botafogo | Copa Libertadores 2024

Real Garcilaso 0-2 Botafogo | Copa Libertadores 2014

Botafogo 3-0 Real Garcilaso | Copa Libertadores 2014

Universitario 3-3 Botafogo | Copa Libertadores 1973

Botafogo 3-2 Universitario | Copa Libertadores 1973

Sporting Cristal 1-1 Botafogo | Copa Libertadores 1973

Botafogo 0 - 0 Sporting Cristal | Copa Libertadores 1973 10:37 ¿Quién será el árbitro del Cienciano vs Botafogo? Terna arbitral ecuatoriana en el Cienciano vs Botafogo por los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana. Árbitro principal: Augusto Aragón

Asistente 1: Christian Lescano

Asistente 2: Mauricio Lozada

Cuarto árbitro: Oswaldo Contreras

VAR: Franklin Congo

VAR: Kevin Pazmiño 10:16 Historial de Cienciano contra equipos brasileños En el Cusco, Cienciano tiene un saldo positivo frente a equipos brasileños registrando 1 victoria y 2 empates. Atlético Mineiro 2-0 Cienciano | Copa Sudamericana 2026

Cienciano 1-0 Atlético Mineiro | Copa Sudamericana 2026

Atlético Mineiro 1-1 Cienciano | Copa Sudamericana 2025

Cienciano 0-0 Atlético Mineiro | Copa Sudamericana 2025

Cienciano 2-1 Santos | Copa Sudamericana 2003

Santos 1-1 Cienciano | Copa Sudamericana 2003 10:02 Posible alineación de Botafogo Botafogo: Warlerson; Vitinho, Gabriel Justino, Nahuel Ferraresi, Alex Telles; Cristian Medina, Hughinho, Matheus Martins, Danilo; Álvaro Montoro y Arthur Cabral. 10:02 Posible alineación de Cienciano Cienciano: Ítalo Espinoza; Claudio Núñez, Kevin Becerra, Maximiliano Amondaraín, Marcos Martinich; Rotceh Aguilar, Gerson Barreto; Alejandro Hohberg, Cristian Souza, Matías Succar y Neri Bandiera. 09:51 Bajas de Cienciano Las principales bajas de Cienciano para el partido de hoy contra Botafogo son el delantero Carlos Garcés y Santiago Arias. Ambos futbolistas se perderán la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 por acumulación de amarillas. 09:47 ¡Convocados de Cienciano para el partido de hoy! 09:34 Pronóstico de Cienciano vs Botafogo Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Cienciano sobre Botafogo. Betsson: gana Cienciano (2,32), empate (3,15), gana Botafogo (2,92)

Betano: gana Cienciano (2,52), empate (3,25), gana Botafogo (3,10)

Bet365: gana Cienciano (2,40), empate (3,40), gana Botafogo (2,90)

1XBet: gana Cienciano (2,56), empate (3,26), gana Botafogo (3,10)

Caliente: gana Cienciano (2,46), empate (3,40), gana Botafogo (2,94)

Doradobet: gana Cienciano (2,54), empate (3,10), gana Botafogo (3,00). *Las cuotas de apuestas suelen variar. 09:13 Últimos partidos de Botafogo Botafogo 1-1 Fluminense | 8.08.26

Cruzeiro 0-1 Botafogo | 26.07.26

Botafogo 0-0 Vitória | 23.07.26

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Cienciano 2-0 Universitario | 2.08.26

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Juan Pablo II 2-0 Cienciano | 25.07.26

Lanús 2-0 Cienciano | 22.07.26 08:58 Precio de las entradas del Cienciano vs Botafogo 08:55 Cruces de 8vos de final de la Copa Sudamericana 2026 08:39 Canales de transmisión del Cienciano vs Botafogo en otros países Argentina: ESPN 3, Disney+ Premium

Bolivia: ESPN 3, Disney+ Premium

Brasil: Paramount+

Chile: ESPN 3, Disney+ Premium

Colombia: ESPN 3, Disney+ Premium

Costa Rica: Disney+ Premium

Ecuador: ESPN 3, Disney+ Premium

México: Disney+ Premium

Uruguay: Disney+ Premium

Venezuela: ESPN 3, Disney+ Premium 08:35 ¿Qué canal transmitirá el Cienciano vs Botafogo? El partido Cienciano vs Botafogo, por la Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de ESPN y Disney+ Premium. 08:14 ¿En qué estadio se jugará el Cienciano vs Botafogo? Cienciano y Botafogo disputarán este encuentro en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este recinto tiene capacidad para albergar a 42.000 espectadores. 08:13 Botafogo anució su llegada a Lima A través de sus redes sociales, Botafogo anunció su llegada a nuestra capital como primera parada antes de partir al Cusco. Chegamos a Lima! 🛬⭐️



A delegação alvinegra desembarcou na capital peruana em sua primeira parada antes de seguir rumo a Cusco, onde enfrenta o Cienciano pelo duelo de ida das oitavas de final da Conmebol Sul-americana. Pra cima, Fogão! 🔥 #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/XVF6kcwkmN — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 13, 2026 07:50 Horario del Cienciano vs Botafogo en otros países Costa Rica, México: 6.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (viernes 14/08) 07:49 ¿A qué hora juega Cienciano vs Botafogo? El duelo entre Cienciano y Botafogo se disputará este jueves 13 de agosto, desde las 7.30 p. m. (hora peruana). 07:48 ¡Bienvenidos! Buenos días, lectores de La República. Hoy podrán disfrutar del partidazo entre Cienciano vs Botafogo por los 8vos de final de la Copa Sudamericana 2026 .

El 'Papá' arrancará la llave en su estadio, donde deberá sacar ventaja de la altura para disputar el encuentro de vuelta con mayor tranquilidad. Cienciano accedió a esta etapa luego de eliminar a Lanús en los playoffs tras darle vuelta al marcador jugando de local. Por el lado de Botafogo, culminó invicto la fase de grupos de la Copa Sudamericana, con cinco triunfos y un empate.

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Horarios por país del partido Cienciano vs Botafogo

El duelo entre Cienciano y Botafogo se disputará este jueves 13 de agosto, desde las 7.30 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 6.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (viernes 14/08)

Estadio donde se juega Cienciano vs Botafogo

Cienciano y Botafogo disputarán este encuentro en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este recinto tiene capacidad para albergar a 42.000 espectadores.

Canal para ver Cienciano vs Botafogo

El partido Cienciano vs Botafogo, por la Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de ESPN y Disney+ Premium.

Pronóstico de Cienciano vs Botafogo

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Cienciano sobre Botafogo.

Betsson: gana Cienciano (2,32), empate (3,15), gana Botafogo (2,92)

Betano: gana Cienciano (2,52), empate (3,25), gana Botafogo (3,10)

Bet365: gana Cienciano (2,40), empate (3,40), gana Botafogo (2,90)

1XBet: gana Cienciano (2,56), empate (3,26), gana Botafogo (3,10)

Caliente: gana Cienciano (2,46), empate (3,40), gana Botafogo (2,94)

Doradobet: gana Cienciano (2,54), empate (3,10), gana Botafogo (3,00).

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