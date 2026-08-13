Matan a pasajero y hieren a chofer a la altura del Grupo Aéreo N.° 8 en la av. Faucett en el Callao

Un hombre murió y un taxista resultó herido en un ataque a balazos en la avenida Elmer Faucett, Callao. La Policía investiga el hecho, hallando 14 casquillos en la escena. | Composición LR

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Un hombre murió y el conductor de un taxi resultó herido tras un ataque a balazos registrado este jueves en la avenida Elmer Faucett, a la altura del Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao. El hecho es investigado por la Policía, que encontró 14 casquillos de bala en la zona.

De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional, el conductor, identificado como Limberg Lenin Reyes Capillo, de 34 años, trasladaba a la víctima como pasajero en el asiento del copiloto. Ambos se dirigían hacia el supermercado Tottus cuando el vehículo se detuvo en el lugar del ataque.

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Hipótesis de ataque a plena luz del día en Callao

Según el testimonio recogido por los agentes, dos sujetos a bordo de un vehículo que sería un furgón de color blanco descendieron y efectuaron varios disparos contra el automóvil. Como consecuencia del ataque, el pasajero quedó tendido en el pavimento y murió en el lugar.

La identidad del fallecido todavía no había sido establecida al momento del reporte policial. La víctima permanecía en proceso de identificación como NN.

El conductor también recibió impactos de bala en los brazos y una pierna. Inicialmente fue trasladado por una ambulancia de los bomberos al Hospital Negreiros, pero debido a la gravedad de sus lesiones posteriormente fue llevado al Hospital Daniel Alcides Carrión.

La Policía informó que en la escena fueron encontrados 14 casquillos, evidencia que será incorporada a las diligencias para determinar cómo ocurrió el ataque y establecer la procedencia de los disparos.

Policía intervino vehículo y encontró un arma

Como parte de las diligencias, los agentes intervinieron un automóvil Kia Rio de color gris, con placa F5H-547, relacionado con el caso. En el interior del vehículo fue hallada una pistola marca Taurus, modelo G3 Full Size, con serie AGA001920.

El hallazgo del arma será materia de investigación y peritaje para determinar si fue utilizada durante el ataque. La Policía también deberá establecer quiénes eran los ocupantes del vehículo desde el cual, según el testimonio del conductor herido, se realizaron los disparos.

El caso fue comunicado a la Depincri Bellavista y a la Depcri Callao, cuyos agentes continúan con las diligencias correspondientes. La escena fue objeto de las actuaciones policiales necesarias para recoger evidencias que permitan identificar a los responsables.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente el móvil del ataque ni se ha confirmado la identidad del fallecido. La investigación deberá determinar si se trató de un ataque dirigido contra el pasajero del taxi o si existió alguna otra circunstancia vinculada al hecho.

El caso ocurre en medio de la creciente preocupación por los hechos de violencia armada registrados en el Callao y otras zonas del país. Las autoridades deberán esclarecer el crimen y determinar la responsabilidad de los sujetos que participaron en el ataque.