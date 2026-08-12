HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

La mentiras de Porky y el doble filo de Rospigliosi | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Rafael Rey desmiente versión de López Aliaga sobre los trenes de la MML: “No fue una donación, fue una compra”

El ministro de Transportes y Comunicaciones precisó que la Municipalidad de Lima pagó millones de dólares a la empresa Caltrain por los vagones y locomotoras traídos desde Estados Unidos.

Rafael Rey desmiente versión de López Aliaga sobre los trenes de la MML: “No fue una donación, fue una compra”
Rafael Rey desmiente versión de López Aliaga sobre los trenes de la MML: “No fue una donación, fue una compra” | Composición/LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, aclaró la situación de las locomotoras y vagones importados desde Estados Unidos para la ciudad de Lima. El funcionario desmintió las versiones que señalaban que los equipos llegaron como una donación para la capital. Según explicó, la Municipalidad Metropolitana de Lima sí realizó una transacción.

Únete a nuestro canal de política y economía

“Primero, y hay que decir la verdad, no se trató exactamente de una donación. Ha sido una compra. Una compra del municipio de Lima a la empresa Caltrain”, señaló el ministro durante una entrevista vía RPP. Además, con relación al costo indicó que “se pagó a Caltrain una cantidad de millones de dólares”.

TE RECOMENDAMOS

FUJIMORISMO Y SUS CONTRADICCIONES + TERREMOTO EN COLOMBIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Rey explicó que la posibilidad de que estas unidades trasladen pasajeros entre Lima y Chosica implica una inversión técnica bastante alta. “La infraestructura que se necesita para que haya un transporte eficiente y seguro de un tren de pasajeros entre Chosica y Lima, es una cantidad de, según he escuchado las cifras (...) es alrededor de 500 millones de dólares”.

En esa línea, la autoridad manifestó que la evaluación para determinar la operatividad de los vagones no está en manos del ministerio. “(…) entiendo que ProInversión ha iniciado lo que tendrían que hacer para ver si esto es viable o no. [...] Tampoco en este momento le corresponde a mi sector, sino a ProInversión”.

Noticia en desarrollo…

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

LEER MÁS
Gunther Gonzáles señala que posición de Roberto Burneo sobre reelección de López Aliaga no representan al JNE

Gunther Gonzáles señala que posición de Roberto Burneo sobre reelección de López Aliaga no representan al JNE

LEER MÁS
Norma Yarrow defiende reelección encubierta de López Aliaga: "Allá el Jurado que se deja sacar la vuelta"

Norma Yarrow defiende reelección encubierta de López Aliaga: "Allá el Jurado que se deja sacar la vuelta"

LEER MÁS
Experiencia laboral de Keiko Fujimori

Experiencia laboral de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

LEER MÁS
Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cámara del Senado: Fujimorismo presidirá la Comisión de Constitución y Renovación Popular Justicia y Derechos Humanos

Cámara del Senado: Fujimorismo presidirá la Comisión de Constitución y Renovación Popular Justicia y Derechos Humanos

LEER MÁS
Masacre de Castro Castro: Rospigliosi denuncia a 3 jueces que inaplicaron la Ley de Lesa Humanidad y de Amnistía

Masacre de Castro Castro: Rospigliosi denuncia a 3 jueces que inaplicaron la Ley de Lesa Humanidad y de Amnistía

LEER MÁS
Mininter: Designan a excandidato al Senado por Renovación Popular como viceministro de Orden Interno

Mininter: Designan a excandidato al Senado por Renovación Popular como viceministro de Orden Interno

LEER MÁS
Trujillo y los orígenes de la extorsión, por José Ragas

Trujillo y los orígenes de la extorsión, por José Ragas

LEER MÁS
ONPE detectó que Renovación Popular habría usado fondos públicos para su campaña electoral

ONPE detectó que Renovación Popular habría usado fondos públicos para su campaña electoral

LEER MÁS
De fariseos, conversos y sobones en política, por Rosa María Palacios

De fariseos, conversos y sobones en política, por Rosa María Palacios

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025