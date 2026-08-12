Rafael Rey desmiente versión de López Aliaga sobre los trenes de la MML: “No fue una donación, fue una compra” | Composición/LR

Rafael Rey desmiente versión de López Aliaga sobre los trenes de la MML: “No fue una donación, fue una compra” | Composición/LR

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El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, aclaró la situación de las locomotoras y vagones importados desde Estados Unidos para la ciudad de Lima. El funcionario desmintió las versiones que señalaban que los equipos llegaron como una donación para la capital. Según explicó, la Municipalidad Metropolitana de Lima sí realizó una transacción.

“Primero, y hay que decir la verdad, no se trató exactamente de una donación. Ha sido una compra. Una compra del municipio de Lima a la empresa Caltrain”, señaló el ministro durante una entrevista vía RPP. Además, con relación al costo indicó que “se pagó a Caltrain una cantidad de millones de dólares”.

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Rey explicó que la posibilidad de que estas unidades trasladen pasajeros entre Lima y Chosica implica una inversión técnica bastante alta. “La infraestructura que se necesita para que haya un transporte eficiente y seguro de un tren de pasajeros entre Chosica y Lima, es una cantidad de, según he escuchado las cifras (...) es alrededor de 500 millones de dólares”.

En esa línea, la autoridad manifestó que la evaluación para determinar la operatividad de los vagones no está en manos del ministerio. “(…) entiendo que ProInversión ha iniciado lo que tendrían que hacer para ver si esto es viable o no. [...] Tampoco en este momento le corresponde a mi sector, sino a ProInversión”.

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