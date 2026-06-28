El beneficio exclusivo para conductores financiado por el Estado Peruano que ayuda a ahorrar hasta 60% en combustible

El Ministerio de Energía y Minas relanza el Programa Ahorro GNV, que ofrece financiamiento sin intereses para convertir vehículos a gas natural vehicular y reducir costos de combustible. | Foto: Andina/Composición LR

El Ministerio de Energía y Minas relanza el Programa Ahorro GNV, que ofrece financiamiento sin intereses para convertir vehículos a gas natural vehicular y reducir costos de combustible. | Foto: Andina/Composición LR

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El Ministerio de Energía y Minas (Minem) relanzó el Programa Ahorro GNV, una iniciativa que busca facilitar la conversión de vehículos a gas natural vehicular mediante un financiamiento sin intereses. La medida está dirigida a transportistas y propietarios de vehículos particulares que desean reducir sus gastos en combustible y acceder a una alternativa energética de menor costo.

El relanzamiento se realizó en Piura con la participación de autoridades del Minem y del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE). Durante la actividad se destacó que el uso de GNV puede representar un ahorro de hasta el 60% en el gasto destinado al combustible, además de contribuir a disminuir las emisiones contaminantes.

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Programa Ahorro GNV: estas personas pueden acceder al financiamiento

El Programa Ahorro GNV está dirigido a propietarios de taxis, buses, camiones, mototaxis y vehículos particulares interesados en convertir sus unidades para funcionar con gas natural vehicular. El financiamiento se otorga sin cuota inicial y sin intereses, con el objetivo de ampliar el acceso a esta tecnología en distintas regiones del país.

Según informó el FISE, el sistema permite devolver el monto financiado de manera gradual a través de las recargas de gas natural, evitando que los beneficiarios deban asumir pagos mensuales adicionales. De esta manera, los usuarios pueden comenzar a utilizar el combustible desde el primer día mientras cancelan el financiamiento de forma progresiva.

Este es el valor que financia el Estado para convertir un vehículo a GNV

El programa financia hasta S/6.800 para la conversión de vehículos ligeros, hasta S/2.500 para trimotos y hasta S/200.000 para unidades de carga pesada. El Minem señaló que estos montos buscan facilitar la incorporación del GNV en diferentes tipos de transporte sin generar costos financieros para los usuarios.

De acuerdo con la información oficial, el programa ya ha financiado más de 174.000 conversiones en todo el país y 2.849 en la región Piura. Además, las autoridades indicaron que esta región cuenta actualmente con cinco estaciones de abastecimiento de GNV y que próximamente se incorporarán cuatro más, lo que ampliará el acceso al combustible para conductores y transportistas interesados en acogerse al beneficio.