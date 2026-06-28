HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

El beneficio exclusivo para conductores financiado por el Estado Peruano que ayuda a ahorrar hasta 60% en combustible

El programa financia conversiones con montos que van hasta S/200.000, ya ha respaldado más de 174.000 conversiones en el país y ampliará el acceso a GNV en Piura con nuevas estaciones de abastecimiento.

El Ministerio de Energía y Minas relanza el Programa Ahorro GNV, que ofrece financiamiento sin intereses para convertir vehículos a gas natural vehicular y reducir costos de combustible.
El Ministerio de Energía y Minas relanza el Programa Ahorro GNV, que ofrece financiamiento sin intereses para convertir vehículos a gas natural vehicular y reducir costos de combustible. | Foto: Andina/Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) relanzó el Programa Ahorro GNV, una iniciativa que busca facilitar la conversión de vehículos a gas natural vehicular mediante un financiamiento sin intereses. La medida está dirigida a transportistas y propietarios de vehículos particulares que desean reducir sus gastos en combustible y acceder a una alternativa energética de menor costo.

El relanzamiento se realizó en Piura con la participación de autoridades del Minem y del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE). Durante la actividad se destacó que el uso de GNV puede representar un ahorro de hasta el 60% en el gasto destinado al combustible, además de contribuir a disminuir las emisiones contaminantes.

TE RECOMENDAMOS

¿ROSPIGLIOSI SENADOR?¿LÓPEZ ALIAGA SE LIBRA DEL CONGRESO? LUCIANO LÓPEZ LO EXPLICA TODO | ARDE TROYA

PUEDES VER: Ciudadana extranjera muere en la Bajada Balta y su pareja canadiense queda detenido en Miraflores

lr.pe

Programa Ahorro GNV: estas personas pueden acceder al financiamiento

El Programa Ahorro GNV está dirigido a propietarios de taxis, buses, camiones, mototaxis y vehículos particulares interesados en convertir sus unidades para funcionar con gas natural vehicular. El financiamiento se otorga sin cuota inicial y sin intereses, con el objetivo de ampliar el acceso a esta tecnología en distintas regiones del país.

Según informó el FISE, el sistema permite devolver el monto financiado de manera gradual a través de las recargas de gas natural, evitando que los beneficiarios deban asumir pagos mensuales adicionales. De esta manera, los usuarios pueden comenzar a utilizar el combustible desde el primer día mientras cancelan el financiamiento de forma progresiva.

PUEDES VER: MTC anuncia nueva aerolínea en el aeropuerto Jorge Chávez: conectará al Perú con más de 300 destinos en el mundo

lr.pe

Este es el valor que financia el Estado para convertir un vehículo a GNV

El programa financia hasta S/6.800 para la conversión de vehículos ligeros, hasta S/2.500 para trimotos y hasta S/200.000 para unidades de carga pesada. El Minem señaló que estos montos buscan facilitar la incorporación del GNV en diferentes tipos de transporte sin generar costos financieros para los usuarios.

De acuerdo con la información oficial, el programa ya ha financiado más de 174.000 conversiones en todo el país y 2.849 en la región Piura. Además, las autoridades indicaron que esta región cuenta actualmente con cinco estaciones de abastecimiento de GNV y que próximamente se incorporarán cuatro más, lo que ampliará el acceso al combustible para conductores y transportistas interesados en acogerse al beneficio.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
EsSalud evalúa declararse en emergencia: desabastecimiento de medicamentos supera el 55% en algunas zonas

EsSalud evalúa declararse en emergencia: desabastecimiento de medicamentos supera el 55% en algunas zonas

LEER MÁS
Crisis de insulina en Perú: Minsa enfrenta demoras en compra y pacientes exigen respuesta de EsSalud

Crisis de insulina en Perú: Minsa enfrenta demoras en compra y pacientes exigen respuesta de EsSalud

LEER MÁS
Hemofilia en Perú: pacientes alertan que acceso a tratamiento clave depende del tipo de seguro de salud

Hemofilia en Perú: pacientes alertan que acceso a tratamiento clave depende del tipo de seguro de salud

LEER MÁS
Feria Internacional del Libro en Lima 2026

Feria Internacional del Libro en Lima 2026

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ciudadana extranjera muere en la Bajada Balta: PNP intervino a canadiense tras el hecho en Miraflores

Ciudadana extranjera muere en la Bajada Balta: PNP intervino a canadiense tras el hecho en Miraflores

LEER MÁS
Egresado de la UNI estudió Ingeniería Sísmica en Japón y creó proyecto para prevenir daños por terremotos en Perú

Egresado de la UNI estudió Ingeniería Sísmica en Japón y creó proyecto para prevenir daños por terremotos en Perú

LEER MÁS
Ruta 1180 cambia de nombre desde julio: empresa Nueva América anuncia nuevo código para su servicio entre Carabayllo y SJM

Ruta 1180 cambia de nombre desde julio: empresa Nueva América anuncia nuevo código para su servicio entre Carabayllo y SJM

LEER MÁS
UNI: Tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 en Venezuela, estos son los distritos de Lima más vulnerables ante un gran sismo, según el CISMID

UNI: Tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 en Venezuela, estos son los distritos de Lima más vulnerables ante un gran sismo, según el CISMID

LEER MÁS
Condenan a comandante de la PNP por exigir S/100 para filtrar las ‘fijas’ de examen policial en Huancavelica

Condenan a comandante de la PNP por exigir S/100 para filtrar las ‘fijas’ de examen policial en Huancavelica

LEER MÁS
MTC anuncia nueva aerolínea en el aeropuerto Jorge Chávez: conectará al Perú con más de 300 destinos en el mundo

MTC anuncia nueva aerolínea en el aeropuerto Jorge Chávez: conectará al Perú con más de 300 destinos en el mundo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025