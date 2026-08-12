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Keiko Fujimori sobre crisis en inseguridad ciudadana: "No podemos dar resultados en quince días"

En un evento por el Día del Bodeguero, Fujimori mencionó que se viene desarrollando una estrategia para abordar esta problemática nacional, sin dar mayores detalles.

Keiko Fujimori participó en evento por el Día del Bodeguero | Foto: Presidencia del Perú.
Keiko Fujimori participó en evento por el Día del Bodeguero | Foto: Presidencia del Perú.
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Keiko Fujimori aseguró que su gobierno no puede dar respuestas definitivas al problema de la seguridad ciudadana durante los primeros días de su gestión. En un evento por el Día del Bodeguero, Fujimori señaló que se desarrolla una estrategia para afrontar esta problemática nacional.

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"No podemos dar resultados en quince días. Les pido paciencia y que, por favor, confíen en este gobierno. Porque este gobierno les va a devolver el orden y la tranquilidad", indicó.

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El evento contó con la participación de Miguel Ángel Torres, presidente de la Cámara de Senadores y vicepresidente de la República. También estuvieron presentes los ministros César Astudillo (Interior) y Juan Carlos Requejo (Producción), así como la diputada fujimorista Rosangella Barbarán.

Sobre sus mensajes de cercanía con las instituciones del orden, Fujimori aseguró que forman parte de una retribución de confianza a las instituciones armadas. "Algunos críticos dicen que es parte de la misma estrategia. Yo les digo que no. Hoy lo que van a ver es un gobierno totalmente firme. Lo que están viendo es cómo levantamos la moral de nuestra Policía y de las Fuerzas Armadas", sostuvo.

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