Colombia intensifica el rescate tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente del país el 10 de agosto, dejando más de 224 víctimas fatales y más de 1.000 heridos. | Composición LR/AFP

Colombia intensifica el rescate tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente del país el 10 de agosto, dejando más de 224 víctimas fatales y más de 1.000 heridos. | Composición LR/AFP

Colombia intensifica las tareas de rescate tras el sismo de magnitud 7,4 registrado la mañana del lunes 10 de agosto en el occidente del territorio nacional. Los datos oficiales fijan un saldo provisional de al menos 224 fallecidos y más de 1.000 heridos, además de múltiples desaparecidos. La sacudida, cuyo epicentro se situó en inmediaciones de San José del Palmar, provocó severos destrozos urbanos en Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y diversos puntos del eje andino.

Los brigadistas avanzan entre escombros de inmuebles derribados mientras las autoridades locales procuran unificar las cifras de cada demarcación. El presidente Abelardo de la Espriella declaró que 188 personas todavía eran buscadas en Cali, una de las urbes con mayores afectaciones. En Chocó, las poblaciones adyacentes al origen de la sacudida sufren interrupciones en el suministro de luz y agua potable, sumadas al bloqueo de carreteras por desprendimientos de tierra que dificultan la distribución de auxilio e impiden precisar los daños totales.

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EN VIVO: minuto a minuto del sismo de magnitud 7,4 en Colombia 23:02 El cinturón sísmico que rodea a más de 20 países y concentra el 90% de los terremotos del mundo El Cinturón de Fuego del Pacífico abarca una gigantesca franja tectónica de 40.000 kilómetros que rodea este océano. Esa convulsa zona sísmica impacta a más de 20 naciones, entre las que destacan Perú, Chile, México, Japón, Filipinas y Nueva Zelanda, por su alta propensión a desencadenar los terremotos y erupciones volcánicas más potentes del planeta. Dicho territorio agrupa cerca del 90% de los sismos del mundo y un 75% de los volcanes activos, de acuerdo con datos de National Geographic. Lejos de ser una falla única o uniforme, su descomunal dinamismo es el resultado del constante choque entre múltiples placas tectónicas que bordean las costas pacíficas. Lee la nota completa AQUÍ. 22:47 Medicina Legal recibió 180 cuerpos y solo identificó a 93 víctimas El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó, mediante un informe oficial, la recepción de 180 despojos mortales procedentes de las zonas con mayores estragos por el sismo: Risaralda, Chocó, Valle del Cauca y Caldas. La entidad estatal ya estableció la filiación exacta de 93 fallecidos y difundió la nómina con sus identidades. La distribución de los decesos confirmados registra 69 casos en territorio risaraldense, 11 en suelo chocoano, 9 en el departamento vallecaucano y 4 en jurisdicción caldense. #ATENCIÓN | El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entrega el Comunicado No. 03 con la identificación total de 93 víctimas de los 180 cuerpos recibidos. #EmergenciaSismoChocó



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Así avanzan el apoyo internacional, los rescates y los toques de queda en Colombia

El jefe de Estado salvadoreño, Nayib Bukele, confirmó la llegada de dos aeronaves con 100 toneladas de asistencia humanitaria y puntualizó que la administración local solicitó colaboración "únicamente en forma de insumos", dado que sus fuerzas operativas "se encuentran desplegadas y atendiendo la situación". Asimismo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comunicó que el Agrupamiento Cali permanece alerta ante una eventual solicitud oficial: "Estamos listos para el momento que nos digan poder ir a ayudar".

Paralelamente, los equipos de salvamento lograron ubicar viva a Diana Troncoso, profesional en biomedicina de 31 años, tras superar más de 16 horas sepultada bajo la estructura colapsada de una edificación en el sector Torres del Limonar de Cali. Los cuerpos de socorro mantienen activas las tareas de búsqueda e inspección en la zona cero para hallar a más personas con vida entre los escombros.

Ante la contingencia, la administración municipal caleña fijó una nueva medida de inmovilización nocturna. El mandatario Alejandro Eder argumentó que todavía persiste una "ventana de aproximadamente 36 horas" crucial para ubicar sobrevivientes. De forma coordinada, las autoridades de Manizales decretaron un toque de queda en su jurisdicción, eximiendo al personal sanitario, cuerpos de seguridad y trabajadores indispensables, de acuerdo con Caracol Radio.

El terremoto en Colombia, un enorme primer desafío para Abelardo de la Espriella

Menos de tres días después de asumir la presidencia, Abelardo de la Espriella encaró su primer gran reto tras un devastador sismo. El mandatario suspendió sus compromisos, instaló un Puesto de Mando Unificado en Bogotá y convocó al Comité Nacional para el Manejo de Desastres. Asimismo, sostuvo que asumiría "directamente el liderazgo" del operativo mientras proyectaba recorridos por las áreas afectadas.

El jefe de Estado combate esta emergencia junto a un equipo heredado de la administración de Gustavo Petro en entidades clave. Esa reestructuración pendiente fuerza al Ejecutivo a coordinar acciones con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Servicio Geológico Colombiano, además de colaborar activamente con las autoridades locales de Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y San José del Palmar.

La atención del desastre evaluará la promesa gubernamental de descentralizar las decisiones y priorizar a los territorios. Aspectos como el reparto presupuestario, la aceptación de ayuda internacional y la rapidez en la reconstrucción determinarán la eficacia oficial. De momento, las labores urgentes buscan rescatar desaparecidos, restituir servicios esenciales y brindar auxilio a comunidades incomunicadas.