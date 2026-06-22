EsSalud evalúa declararse en emergencia: desabastecimiento de medicamentos supera el 55% en algunas zonas

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El presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno, anunció que la institución evalúa la posibilidad de declararse en emergencia ante la crisis que atraviesa el sistema de seguridad social, marcada por el desabastecimiento de medicamentos, las demoras en la atención médica y el deterioro de los servicios hospitalarios. La decisión final dependerá de un diagnóstico de gestión que se presentará en un plazo de hasta 45 días.

Moreno reconoció que la institución enfrenta una situación crítica en distintos frentes y señaló que su gestión, asumida el 10 de junio, ya ejecuta acciones inmediatas para atender los principales problemas. Entre ellos, destacó el desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos, que supera el 55% en algunas zonas del país, así como las largas listas de espera para citas y procedimientos especializados.

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"Si hace ocho días me hubieran preguntado, habría dicho que sí. Pero debemos concluir el informe final antes de tomar una decisión. Lo que sí puedo afirmar es que ya hemos identificado una situación de crisis", sostuvo durante una entrevista a RPP.

Crisis en abastecimiento y servicios médicos

El titular de EsSalud indicó que la institución detectó fallas en el suministro de medicamentos, la operatividad de equipos médicos y la gestión de los servicios de salud. Para enfrentar este escenario, informó que dispuso la movilización de S/117 millones y la programación de otros S/100 millones para la compra de medicinas, insumos y materiales en todo el país.

"Desabastecimiento de más del 55 % en todo el Perú es inaceptable. Y todos pensamos que era un tema presupuestal, pero al primer día hemos movido 117 millones y en esta semana pienso mover 100 millones más. O sea, hay presupuesto", señaló.

Moreno precisó que las compras se ejecutan con un plazo de 30 días y que el avance inicial alcanza el 17% a nivel nacional. Además, remarcó que la institución mantiene supervisión permanente del proceso para acelerar la reposición de suministros en los establecimientos de salud.

En paralelo, la gestión identificó demoras en la programación de citas médicas que pueden alcanzar hasta 197 días en servicios de alta demanda, según información brindada por la propia entidad.

Plan de intervención y reorganización interna

El plan de gestión de crisis se concentra en tres ejes: el abastecimiento de medicamentos, la reactivación de equipos médicos inoperativos y el fortalecimiento de los mecanismos de control y transparencia. Como parte de estas acciones, EsSalud puso en funcionamiento equipos adquiridos previamente, entre ellos un tomógrafo de alta gama en el Hospital Rebagliati.

Asimismo, la institución mantiene la revisión de su sistema de asegurados, que registra entre 11 y 12 millones de afiliados, con el fin de establecer un dato oficial consolidado.

Moreno también señaló que su gestión evalúa casos de posibles irregularidades en el uso de equipos médicos, aunque precisó que no existen evidencias que confirmen dichas prácticas.

Telemedicina y evaluación de emergencia

La administración de EsSalud plantea reforzar la telemedicina como herramienta para ampliar el acceso a especialistas y reducir los tiempos de espera, especialmente en regiones alejadas. La propuesta incluye consultas virtuales y juntas médicas remotas para mejorar la cobertura del servicio.

El presidente ejecutivo reiteró que en un plazo de hasta 45 días se definirá si se recomienda o no la declaratoria de emergencia, una decisión que dependerá del diagnóstico integral en curso. "Debemos concluir el informe final antes de tomar una decisión", afirmó. Mientras tanto, la institución continuará con las medidas de intervención para enfrentar la crisis del sistema de salud.