Perú - Italia: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por los 8vos de final del Mundial sub 17 de Vóley 2026

Perú enfrentará a Italia en los 8vos de final del Mundial sub 17 de Vóley 2026. Foto: FPV/Volleyball World/composición LR

Perú enfrentará a Italia en los 8vos de final del Mundial sub 17 de Vóley 2026. Foto: FPV/Volleyball World/composición LR

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La selección peruana de vóley sub 17 quiere seguir haciendo historia en el Mundial sub 17 de Vóley 2026. La ‘Bicolor’ se enfrentará ante Italia por los 8vos de final, este miércoles 12 de agosto, desde la 1.00 p. m. (hora peruana). Este partido se llevará a cabo en el Liceo Particular Mixto de San Felipe, ubicado en Chile.

El conjunto dirigido por el brasileño Marcello Bencardino afrontará su sexto partido en el certamen mundialista luego de haber sumado tres victorias y dos derrotas. La ‘Bicolor’ debutó con triunfo ante Túnez, mientras que en la segunda jornada cayó ante Venezuela. En sus duelos más recientes, superó a México y Filipinas, pero no pudo ante China en su último enfrentamiento por la fase de grupos.

¿A qué hora juega Perú vs Italia por el Mundial sub 17 de Vóley 2026?

Este duelo se disputará el miércoles 12 de agosto e iniciará a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

Costa Rica, México: 12.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 1.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 2.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 2.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 3.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Dónde se jugará el partido Perú vs Italia?

El cotejo entre las selecciones de Perú e Italia se realizará en el Liceo Particular Mixto de San Felipe, ubicado en Chile.

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¿En qué canal ver Perú vs Italia por el Mundial sub 17 de Vóley?

Puedes seguir este enfrentamiento por Latina (canal 2), medio que cuenta con los derechos del certamen. De igual manera, La República Deportes te llevará toda la cobertura para que no pierdas ninguna incidencia del encuentro.

¿Cómo ver Perú vs Italia online?

Este partido también se podrá ver a través de los canales digitales de Latina (aplicación y sitio web oficial). Asimismo, estará disponible en VBTV, con una suscripción mensual de 9.99 dólares.