Ciudadana extranjera muere en la Bajada Balta y su pareja canadiense queda detenido en Miraflores

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Una ciudadana extranjera fue hallada sin vida en circunstancias que aún son materia de investigación en Miraflores. Hasta el momento, las autoridades no han determinado cómo ocurrieron los hechos ni las causas de su fallecimiento. De manera preliminar, la Policía Nacional informó que la pareja de la víctima, un ciudadano canadiense, fue intervenido y permanece detenido en la comisaría del distrito, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

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