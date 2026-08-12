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➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este miércoles 12 de agosto, según Jhan Sandoval

Las predicciones de Jhan Sandoval abarcan temas como amor, trabajo y salud, orientando a los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis y más

Consulta el horóscopo de hoy, miércoles 12 de agosto.
Consulta el horóscopo de hoy, miércoles 12 de agosto. | Foto: composición LR
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¿Quieres saber qué te dicen los astros para este miércoles 12 de agosto? Revisa el horóscopo de HOY elaborado por el tarotista peruano Jhan Sandoval y descubre sus predicciones más precisas para los 12 signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— y conoce qué se anuncia para tu signo en temas como el amor, trabajo, salud y otros aspectos de tu vida.

Horóscopo de hoy, miércoles 12 de agosto: predicciones para tu signo

  • Aries: Aunque quieras avanzar con la agenda que tienes para el día, tendrás que posponer ciertas obligaciones y atender temas que se han obstaculizado. Céntrate solo en resolver y nada te detendrá.
  • Tauro: Tendrás una nueva meta laboral. Es importante que negocies y llegues a acuerdos. Para este fin será clave que seas flexible y no impongas tus ideas. Solo así lograrás avanzar y tener el control.
  • Géminis: Retomarás proyectos que habían quedado olvidados en el pasado. Esta vez contarás con el apoyo de una amistad y de capitales para su concreción. En el amor, no evites ese reencuentro.
  • Cáncer: Terminarás una etapa y comienzas otra, a nivel laboral, donde brillarás por tu capacidad y lograrás mayores cosechas de las que habías imaginado. En el amor, tu atractivo atraerá miradas.
  • Leo: Asesorarte a tiempo te permitirá detectar la mala intención de personas que pretenden aprovecharse de tu falta de conocimiento en algún tema particular. Reaccionar a tiempo evitará lo peor.
  • Virgo: Sientes que tienes varios problemas al frente y las emociones encontradas que te generan estos retrasos hacen que entres en confusión y en una inercia que no conviene. Espabílate y sé estratégico.
  • Libra: Serás perseverante y constante en todas tus gestiones; sumado al apoyo que tendrás de tu equipo laboral, lograrás alcanzar todas las metas propuestas. Es posible que te propongan una sociedad.
  • Escorpio: Te sientes en la capacidad y con la experiencia necesaria para iniciar nuevos y mejores proyectos laborales, solo necesitas contar con asesoría legal para que no te equivoques en el camino.
  • Sagitario: Lograrás materializar algo que pensaste imposible de realizar. Si tenías retrasos o pendientes de tipo legal, tendrás muy buenas noticias al respecto. Por la noche, asistirás a un evento.
  • Capricornio: Algo que deseas concretar está demorando y mantenerte en un estado de eterna espera no será de gran ayuda. Cierras el día recibiendo noticias relacionadas con dinero que te favorecerán.
  • Acuario: Te embargarán emociones confusas que te impulsen a buscar reconciliaciones en el momento menos adecuado. Esa persona no está preparada y aún hay mucho por reflexionar. Espera.
  • Piscis: No te arriesgues a realizar algo que no dominas o conoces a profundidad. Cualquier error podría evidenciarse y afectar tu imagen profesional. En el amor, esa persona reaparece y pedirá disculpas.
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