Precio del dólar hoy en el Perú: revisa el tipo de cambio para este miércoles 12 de agosto
Consulta a cómo está el tipo de cambio del dólar hoy, miércoles 12 de agosto, según BCRP. También conoce el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos.
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En Perú, el precio del dólar está sujeto a la cotización del Banco Central de Reserva (BCR), principalmente. De acuerdo con el portal cuantoestáeldolar.pe, el valor de la moneda estadounidense se cotiza en S/3,355 la compra y S/3,380 la venta. A continuación, conoce cuál es el costo del dólar en los principales bancos del país y en las diferentes casas de cambio online y del jr. Ocoña.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú?
Información de cuántoestáeldólar
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BCP
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Interbank
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Banco de la Nación
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BBVA
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