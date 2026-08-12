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Economía

Precio del dólar hoy en el Perú: revisa el tipo de cambio para este miércoles 12 de agosto

Consulta a cómo está el tipo de cambio del dólar hoy, miércoles 12 de agosto, según BCRP. También conoce el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos.

Precio del dólar en Perú hoy, miércoles 12 de agosto de 2026
Precio del dólar en Perú hoy, miércoles 12 de agosto de 2026 | Composición LR
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En Perú, el precio del dólar está sujeto a la cotización del Banco Central de Reserva (BCR), principalmente. De acuerdo con el portal cuantoestáeldolar.pe, el valor de la moneda estadounidense se cotiza en S/3,355 la compra y S/3,380 la venta. A continuación, conoce cuál es el costo del dólar en los principales bancos del país y en las diferentes casas de cambio online y del jr. Ocoña.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú?

Información de cuántoestáeldólar

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BCP

  • Compra: S/3,754
  • Venta: S/3,840

Interbank

  • Compra: S/3,726
  • Venta: S/3,843

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,7300
  • Venta: S/3,8700

BBVA

  • Compra: S/3,760
  • Venta: S/3,840

Scotiabank

  • Compra: S/3,711
  • Venta: S/3,840
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