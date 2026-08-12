Precio del dólar hoy en el Perú: revisa el tipo de cambio para este miércoles 12 de agosto

Precio del dólar en Perú hoy, miércoles 12 de agosto de 2026 | Composición LR

Precio del dólar en Perú hoy, miércoles 12 de agosto de 2026 | Composición LR

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En Perú, el precio del dólar está sujeto a la cotización del Banco Central de Reserva (BCR), principalmente. De acuerdo con el portal cuantoestáeldolar.pe, el valor de la moneda estadounidense se cotiza en S/3,355 la compra y S/3,380 la venta. A continuación, conoce cuál es el costo del dólar en los principales bancos del país y en las diferentes casas de cambio online y del jr. Ocoña.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú?

Información de cuántoestáeldólar

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BCP

Compra: S/3,754

Venta: S/3,840

Interbank

Compra: S/3,726

Venta: S/3,843

Banco de la Nación

Compra: S/3,7300

Venta: S/3,8700

BBVA

Compra: S/3,760

Venta: S/3,840

Scotiabank