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¡A juntar agua! Sedapal confirma corte programado por 12 horas en 7 distritos de Lima este miércoles 12 y jueves 13 de agosto

Los cortes de agua, que responden a trabajos de limpieza de reservorios y empalmes de tuberías, tendrán horarios distintos por zona. Los ciudadanos deben estar atentos a las interrupciones en sus respectivas áreas.

Para más información sobre la suspensión del servicio, Sedapal pone a disposición su Aquafono (01) 317-8000. Los usuarios deben tener su número de suministro a la mano para realizar consultas.
Para más información sobre la suspensión del servicio, Sedapal pone a disposición su Aquafono (01) 317-8000. Los usuarios deben tener su número de suministro a la mano para realizar consultas. | Foto: Andina/Sedapal/Composición LR
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Sedapal programó nuevos cortes de agua potable para este miércoles 12 y jueves 13 de agosto en diferentes sectores de Lima. Las interrupciones se deben a trabajos de limpieza de reservorios, empalmes de tuberías e intervenciones relacionadas con grifos contra incendio.

Los cortes tendrán horarios distintos según el distrito y la intervención programada. Las zonas comprendidas incluyen San Juan de Lurigancho, Lurigancho, Lima Cercado, Comas, San Borja, Mirafloresy Villa María del Triunfo.

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Corte de agua del miércoles 12 de agosto: horario y zonas afectadas

  • San Juan de Lurigancho
  • Horario: 1:00 p. m. a 11:00 p. m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.
  • Sector: 407.
  • Zonas afectadas: Agru. Nevados Star, APV Santa Elizabeth II, Urb. Semi Rústica Canto Grande, A.F. Santa Rosa de San Fernando, Agru. Manos Unidas, Asoc. Viv. Canadá, Asoc. Viv. Josué, Agru. 27 de Mayo, Agru. Vista Alegre, Urb. Ex Country Club, A.H. Mártires del Periodismo, Agru. Casuarinas de Mártires, A.H. Cruz del Calvario, IE Toribio Luzuriaga 132, Asoc. Las Terrazas de San Gerónimo, Asoc. Villa CELIMA, Agru. Señor de la Esperanza, Agru. Hijos del Sol, Agru. Asoc. Viv. Apurímac, AF Nevado Star, A.H. Villa Nazareth, Agru. Mártires del Periodismo y Agru. Gracia Calvary Chapel.

Cortes de agua del jueves 13 de agosto: revisa la lista de distritos y sectores

  • Villa María del Triunfo
  • Horario: 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.
  • Sector: 310.
  • Zonas afectadas: P.J. Cercado Villa María, Sector ACU, A.H. Cerro Verde, Cercado Villa María del Triunfo (parte alta), manzanas F17, G17, F18, G18, I18, J18A, H19, I19, J19, H20, I20, además de ACU Mzs. F17A, F17B, G18, G19, K18, K18A, K19, J20, H21, I21, J21, H22, I22, I22A y A.H. Las Torres de Villa Mz. G19B.
  • Lurigancho
  • Horario: 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.
  • Sector: 138.
  • Zonas afectadas: A.H. San Francisco de Ñaña, APV San Francisco de Ñaña, Asoc. Cerro Santo, Agrup. Ladera del Inti, CP Las Colinas y CP Colinas de Jicamarca.
  • Lima Cercado
  • Horario: 10:00 a. m. a 10:00 p. m.
  • Motivo: Trabajos de empalme de tuberías.
  • Sector: 41.
  • Zonas afectadas: P.J. Urb. Pando 3ra etapa, C.H. Palomino, P.J. Los Sauces, Urb. Avep 2da etapa, Urb. Palomino, A.H. Luis Pardo y Urb. Las Brisas 2da etapa. También se considera el cuadrante comprendido entre las avenidas Venezuela, La Alborada, Bertello y Santa Bernardita, el jirón Santa Francisca y las calles interiores.
  • Comas
  • Horario: 12:00 m. a 8:00 p. m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.
  • Sector: 346.
  • Zonas afectadas: A.H. San Juan Bautista; asociaciones Los Manantiales del Pinar, Chacra Cerro II etapa, Nuevo Amazonas, El Roble, Buenaventura Valladares, María Teresa de Calcuta, Nuevo Sol II etapa El Pinar, Villa Ávalos, Villa Izásiga, Villa Lastenia, Villa Santa Cruz, Vista Alegre, Los Portales del Pinar y Tungasuca III etapa. También figuran Sector Los Naranjos, Urb. La Alborada, Las Garzas, Nuevo Sol en El Pinar, El Paraíso, Parcela Ranchería, El Pinar y Santa Amelia.
  • San Borja
  • Horario: 12:00 m. a 9:00 p. m.
  • Motivo: Instalación y cambio de grifos contra incendio.
  • Sector: 20.
  • Zonas afectadas: C.R. Torres de San Borja y C.R. Torres de San Borja Occidente, dentro del cuadrante formado por las avenidas Luis Aldana, Canadá, Del Aire y Javier Prado Este.
  • Miraflores
  • Horario: 12:00 m. a 11:00 p. m.
  • Motivo: Empalme de tubería.
  • Sector: 56.
  • Zonas afectadas: Urb. Miraflores, dentro del cuadrante delimitado por Av. 28 de Julio, Av. José Larco, Malecón 28 de Julio y Malecón de la Reserva.
  • Lurigancho
  • Horario: 2:00 p. m. a 11:50 p. m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.
  • Sector: 131.
  • Zonas afectadas: Asoc. Junta Vecinal Señor de los Milagros, Agrup. Familiar La Rinconada San Antonio, A.H. San Francisco de Jicamarca, Agrup. Familiar San Cristóbal, Asoc. Las Flores de Nievería Huachipa, Asoc. Nuevo Paraíso de Nievería, Asoc. Prop. de Viv. Esmeralda de Jicamarca, Asoc. San Francisco - Sector Nievería, Asoc. Valle Encantado, Asoc. Valle Sagrado de Huachipa y Coop. Comunidad Campesina Las Viñas de Media Luna.
  • San Juan de Lurigancho
  • Horario: 2:00 p. m. a 10:00 p. m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.
  • Sector: 409.
  • Zona afectada: A.H. Unión y Progreso, Sector San Fernando.

Para consultas sobre la interrupción del servicio, Sedapal dispone del Aquafono (01) 317-8000. Los usuarios deben tener a la mano su número de suministro.

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