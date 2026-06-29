UNI lanza examen de admisión 2026-II: conoce las fechas, costos de inscripción y requisitos para postular

La UNI dará inicio a su examen de admisión 2026-II. | Foto: composición LR

La UNI dará inicio a su examen de admisión 2026-II. | Foto: composición LR

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La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) dio inicio a su proceso de admisión 2026-II y publicó el cronograma oficial que deberán seguir los postulantes durante las distintas etapas del concurso. La convocatoria incluye vacantes para diversas carreras profesionales y modalidades de ingreso, además de fechas definidas para inscripciones, evaluaciones, solicitudes de beneficios económicos y trámites posteriores a la publicación de resultados.

Según la Dirección de Admisión, el proceso se desarrollará entre junio y agosto de 2026. Los interesados podrán realizar su inscripción y consultar toda la información relacionada con requisitos, modalidades de postulación, pagos y evaluaciones a través de la plataforma digital de Admisión de la UNI.

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Examen de admisión UNI 2026-II: fechas oficiales, modalidades de ingreso y cómo estarán distribuidas las pruebas

La UNI estableció un calendario con fechas diferenciadas según la modalidad de ingreso. En el caso del Examen de Admisión Ordinario, las evaluaciones se realizarán durante agosto de 2026, mientras que algunas modalidades tendrán pruebas específicas.

Fechas del examen de admisión UNI 2026-II

Sábado 8 de agosto de 2026: Prueba de Aptitud Vocacional para los postulantes a Arquitectura.

Prueba de Aptitud Vocacional para los postulantes a Arquitectura. Lunes 10 de agosto de 2026: Examen de Aptitud Académica y Humanidades.

Examen de Aptitud Académica y Humanidades. Miércoles 12 de agosto de 2026: Examen de Matemática.

Examen de Matemática. Viernes 14 de agosto de 2026: Examen de Física y Química.

Para los postulantes por la modalidad de Ingreso Directo mediante CEPRE-UNI, el cronograma será el siguiente:

1 de agosto de 2026: Prueba de Aptitud Vocacional.

Prueba de Aptitud Vocacional. 2 de agosto de 2026: Examen final CEPRE-UNI.

Por otro lado, los aspirantes por Traslado Externo, Titulados o Graduados y aquellos provenientes de universidades no licenciadas rendirán su evaluación el miércoles 12 de agosto, de acuerdo con lo establecido por la universidad.

¿Cómo estarán distribuidas las pruebas?

La UNI informó que el examen presencial estará dividido en tres jornadas:

Primera prueba: Aptitud Académica y Humanidades, que comprende razonamiento verbal y razonamiento matemático.

Aptitud Académica y Humanidades, que comprende razonamiento verbal y razonamiento matemático. Segunda prueba: Matemática.

Matemática. Tercera prueba: Física y Química.

Todos los postulantes deberán rendir estas evaluaciones en las fechas correspondientes a su modalidad. La única excepción son los aspirantes a Arquitectura, quienes deberán completar además la Prueba de Aptitud Vocacional.

Otras fechas importantes del proceso de admisión

El cronograma también contempla actividades posteriores a las evaluaciones:

24 de julio de 2026: Sorteo de la comisión de postulantes.

Sorteo de la comisión de postulantes. 18 al 21 de agosto de 2026: Identificación de ingresantes, emisión de constancias de ingreso y trámites de renuncia o postergación de matrícula.

Identificación de ingresantes, emisión de constancias de ingreso y trámites de renuncia o postergación de matrícula. 24 de agosto de 2026: Envío de la relación de ingresantes a la Dirección de Registro y Control de Estudios (DIRCE).

Envío de la relación de ingresantes a la Dirección de Registro y Control de Estudios (DIRCE). 25 de agosto de 2026: Remisión de la información a las facultades.

Remisión de la información a las facultades. 24 al 28 de agosto de 2026: Examen médico para los nuevos ingresantes.

Inscripción UNI 2026-II: costos para postular, requisitos obligatorios y proceso de becas y semibecas

La inscripción para la mayoría de modalidades estará habilitada entre el 30 de junio y el 31 de julio de 2026. En el caso de los postulantes por Ingreso Directo mediante CEPRE-UNI, el registro permanecerá abierto hasta el 27 de julio de 2026. Todo el procedimiento se realizará de manera virtual mediante la plataforma de Admisión de la universidad.

¿Qué documentos se necesitan para la inscripción?

Los postulantes deberán presentar:

Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente.

Fotografía tamaño pasaporte con fondo blanco.

Constancia de Logros de Aprendizaje.

Costos para postular a la UNI 2026-II

La universidad estableció los siguientes montos:

Prospecto de admisión: S/90 para cualquier modalidad.

S/90 para cualquier modalidad. Inscripción ordinaria para egresados de colegios estatales: S/410.

S/410. Inscripción ordinaria para egresados de colegios privados: S/780.

S/780. Modalidades extraordinarias para primeros puestos, deportistas calificados y personas con discapacidad: los mismos montos que la modalidad ordinaria según la procedencia del colegio.

los mismos montos que la modalidad ordinaria según la procedencia del colegio. Modalidad extraordinaria para bachilleres y convenios: S/850.

S/850. Traslado Externo desde universidades estatales: S/620.

S/620. Traslado Externo desde universidades privadas o extranjeras: S/840.

S/840. Titulados o Graduados: S/680 por derecho de inscripción.

S/680 por derecho de inscripción. Costo por crédito para Titulados o Graduados: S/80.

S/80. Prueba de Aptitud Vocacional para Arquitectura: S/160 en todas las modalidades.

Asimismo, la UNI señaló que los postulantes comprendidos dentro del Plan Integral de Reparaciones continuarán exonerados del pago de inscripción.

Fechas y requisitos para solicitar becas y semibecas

La recepción virtual de solicitudes para becas y semibecas se desarrollará del 30 de junio al 3 de julio de 2026, mientras que los resultados serán publicados el 10 de julio de 2026.

Este beneficio está dirigido a egresados de secundaria que acrediten buen rendimiento académico y una situación económica que justifique el apoyo. El reglamento establece que el número de becas y semibecas no podrá superar el 10% del total de postulantes inscritos.

Además, la universidad recordó que los postulantes con certificación SISFOH clasificados como pobres o muy pobres podrán quedar exonerados del pago de inscripción, previa verificación y autorización de la Dirección de Admisión.

Documentos para solicitar una semibeca

La documentación requerida incluye:

Partida de nacimiento.

DNI vigente.

Certificado de Estudios o Constancia de Logros de Aprendizaje.

Boletas de pago o recibos por honorarios del padre y la madre correspondientes a los dos últimos meses.

Declaración Jurada Simple de Ingresos, cuando los responsables económicos no cuenten con boletas o recibos.

Además, los postulantes deberán presentar:

Autovalúo o título de propiedad del inmueble.

Contrato de alquiler o comprobante de pago, si la vivienda es alquilada.

Constancia firmada por el propietario y copia de su DNI, cuando el postulante resida como alojado.

Recibos recientes de agua, electricidad, gas, telefonía u otros servicios.

Ficha socioeconómica.

Formato de composición familiar.

Formato de ingresos económicos.

Formato de egresos económicos.

Todos estos documentos podrán descargarse desde el sistema de Admisión. La UNI indicó que, si es necesario subsanar información o documentación, se programará una entrevista telefónica con la trabajadora social encargada de la evaluación.

La universidad también recomendó adjuntar documentación adicional cuando existan situaciones especiales, como fallecimiento de los padres, abandono del hogar, gastos de estudios de hermanos u otras circunstancias que respalden la condición socioeconómica declarada por el postulante.