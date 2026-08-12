HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

La mentiras de Porky y el doble filo de Rospigliosi | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Mujer denuncia que hombre la habría vigilado desde un cubículo de un baño en conocida cadena de cines en San Miguel

Tras la viralización del caso Cinemark se pronunció, asegurando que brinda apoyo a la afectada y colabora con la Policía Nacional del Perú para investigar el caso y garantizar la seguridad de sus clientes.

Carolina Rojas explicó que, al advertir la presencia del hombre, pidió ayuda y alertó a otras mujeres en el lugar.
Carolina Rojas explicó que, al advertir la presencia del hombre, pidió ayuda y alertó a otras mujeres en el lugar. | Foto: composición LR/Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

Una joven identificada como Carolina Rojas denunció públicamente que un hombre habría ingresado al baño de mujeres de un local de Cinemark en San Miguel y la habría observado mientras se encontraba dentro de un cubículo. El hecho ocurrió el último domingo, cerca de las 18:40 horas, durante una visita que realizó al cine junto a su prima.

Según su testimonio, difundido mediante sus redes sociales, debido a la cantidad de personas en el baño ubicado cerca de las salas, se dirigió a otro nivel del establecimiento. Mientras permanecía dentro de un cubículo, advirtió que un hombre se encontraba sobre el inodoro del espacio contiguo y podía verla por encima de la división. Ante la situación, aseguró la puerta y pidió auxilio a gritos.

TE RECOMENDAMOS

¿'CHOROS' EN EL CONGRESO? Y EL ROMANCE DE CASTILLO Y CATHERIN PALOMINO EN BARBADILLO | ARDE TROYA

PUEDES VER: Plaza Vea cerrará horas antes este miércoles 12 de agosto en todo el Perú: tiendas atenderán hasta las 7 p.m.

lr.pe

Joven pidió ayuda tras advertir presencia de hombre en baño de Cinemark

El pedido de auxilio alertó a otras mujeres y a personas que estaban cerca de los servicios higiénicos. Tras abandonar el cubículo, buscó a trabajadores del establecimiento para comunicarles lo sucedido y solicitar asistencia.

La joven señaló que fue derivada con un encargado de seguridad ubicado en la zona de boleterías, a dos pisos de distancia. Tras explicarle el caso, ambos regresaron al baño donde pidió acceder a las cámaras de vigilancia para conocer la identidad del sujeto y determinar cómo había ocurrido su ingreso.

Carolina Rojas cuestionó la respuesta recibida sobre los protocolos de seguridad y manifestó que presentará una denuncia formal para buscar la identificación del responsable y esclarecer los hechos.

PUEDES VER: Corredor Rosado ya conecta Lima y Callao: estos son sus 33 paraderos disponibles por solo S/1.50 y los horarios de atención

lr.pe

Cinemark se pronuncia sobre lo ocurrido en su sede en San Miguel

Tras la viralización del caso, Cinemark se pronunció mediante un comunicado en sus redes sociales y manifestó que tomaron contacto con la persona afectada para brindarle el acompañamiento adecuado. La empresa también indicó que está colaborando con la Policía Nacional del Perú y que entregó las grabaciones de video relacionadas con el caso para contribuir con las investigaciones. Asimismo, señaló que continuará actuando durante el proceso y reafirmó que la seguridad y el bienestar de sus clientes constituyen una prioridad.

Cinemark se pronuncia sobre lo ocurrido en su sede en San Miguel

Cinemark se pronuncia sobre lo ocurrido en su sede en San Miguel.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Joven termina hospitalizado tras caer de un puente peatonal en San Miguel mientras era grabado por sus amigos

Joven termina hospitalizado tras caer de un puente peatonal en San Miguel mientras era grabado por sus amigos

LEER MÁS
Balacera en cancha de fulbito de San Miguel: pelea habría iniciado por una tarjeta roja en pichanga

Balacera en cancha de fulbito de San Miguel: pelea habría iniciado por una tarjeta roja en pichanga

LEER MÁS
Cae el proyecto 'Arena Lima': Municipalidad de San Miguel descarta construcción de coliseo dentro del Parque de las Leyendas

Cae el proyecto 'Arena Lima': Municipalidad de San Miguel descarta construcción de coliseo dentro del Parque de las Leyendas

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
CGTP anuncia movilización nacional para este 13 de agosto ante posibles cambios en materia laboral

CGTP anuncia movilización nacional para este 13 de agosto ante posibles cambios en materia laboral

LEER MÁS
Plaza Vea adelanta su hora de cierre HOY miércoles miércoles 12 de agosto: tiendas atenderán hasta las 7 p.m.

Plaza Vea adelanta su hora de cierre HOY miércoles miércoles 12 de agosto: tiendas atenderán hasta las 7 p.m.

LEER MÁS
¡A juntar agua! Sedapal confirma corte programado por 12 horas en 7 distritos de Lima este miércoles 12 y jueves 13 de agosto

¡A juntar agua! Sedapal confirma corte programado por 12 horas en 7 distritos de Lima este miércoles 12 y jueves 13 de agosto

LEER MÁS
Resultados de la evaluación SERUMS 2026-II: consulta el link oficial de alumnos aprobados y fecha de publicación de resultados por el Ministerio de Salud

Resultados de la evaluación SERUMS 2026-II: consulta el link oficial de alumnos aprobados y fecha de publicación de resultados por el Ministerio de Salud

LEER MÁS
Indeci desmiente supuesta alerta de terremoto de magnitud 8.2 predicho en Perú para este 11 de agosto

Indeci desmiente supuesta alerta de terremoto de magnitud 8.2 predicho en Perú para este 11 de agosto

LEER MÁS
Tres policías integraban banda criminal investigada por adulterar saldos de tarjetas de la Línea 1 del Metro de Lima

Tres policías integraban banda criminal investigada por adulterar saldos de tarjetas de la Línea 1 del Metro de Lima

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025