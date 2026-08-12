Mujer denuncia que hombre la habría vigilado desde un cubículo de un baño en conocida cadena de cines en San Miguel

Carolina Rojas explicó que, al advertir la presencia del hombre, pidió ayuda y alertó a otras mujeres en el lugar. | Foto: composición LR/Difusión

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Una joven identificada como Carolina Rojas denunció públicamente que un hombre habría ingresado al baño de mujeres de un local de Cinemark en San Miguel y la habría observado mientras se encontraba dentro de un cubículo. El hecho ocurrió el último domingo, cerca de las 18:40 horas, durante una visita que realizó al cine junto a su prima.

Según su testimonio, difundido mediante sus redes sociales, debido a la cantidad de personas en el baño ubicado cerca de las salas, se dirigió a otro nivel del establecimiento. Mientras permanecía dentro de un cubículo, advirtió que un hombre se encontraba sobre el inodoro del espacio contiguo y podía verla por encima de la división. Ante la situación, aseguró la puerta y pidió auxilio a gritos.

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Joven pidió ayuda tras advertir presencia de hombre en baño de Cinemark

El pedido de auxilio alertó a otras mujeres y a personas que estaban cerca de los servicios higiénicos. Tras abandonar el cubículo, buscó a trabajadores del establecimiento para comunicarles lo sucedido y solicitar asistencia.

La joven señaló que fue derivada con un encargado de seguridad ubicado en la zona de boleterías, a dos pisos de distancia. Tras explicarle el caso, ambos regresaron al baño donde pidió acceder a las cámaras de vigilancia para conocer la identidad del sujeto y determinar cómo había ocurrido su ingreso.

Carolina Rojas cuestionó la respuesta recibida sobre los protocolos de seguridad y manifestó que presentará una denuncia formal para buscar la identificación del responsable y esclarecer los hechos.

Cinemark se pronuncia sobre lo ocurrido en su sede en San Miguel

Tras la viralización del caso, Cinemark se pronunció mediante un comunicado en sus redes sociales y manifestó que tomaron contacto con la persona afectada para brindarle el acompañamiento adecuado. La empresa también indicó que está colaborando con la Policía Nacional del Perú y que entregó las grabaciones de video relacionadas con el caso para contribuir con las investigaciones. Asimismo, señaló que continuará actuando durante el proceso y reafirmó que la seguridad y el bienestar de sus clientes constituyen una prioridad.