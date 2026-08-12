Cámara de Diputados: Juntos por el Perú presidirá Constitución, Energía y Minas; y Justicia

Juntos por el Perú y otras bancadas de oposición lideran las comisiones de la cámara de diputados. Foto: Congreso

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La Cámara de Diputados definió el reparto de sus 16 comisiones ordinarias legislativas. Juntos por el Perú se quedó con la presidencia de tres espacios clave: Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores; Energía y Minas; y Justicia y Derechos Humanos.

El cuadro de distribución muestra que el reparto respondió a una fórmula proporcional según el tamaño de cada bancada. Fuerza Popular, con la bancada más numerosa, obtuvo seis presidencias. Juntos por el Perú consiguió cuatro. Buen Gobierno, Renovación Popular, Cívico Obras y Ahora Nación completaron el resto de espacios.

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La discusión no se limitó a los números. Fuerza Popular cuestionó públicamente que Juntos por el Perú se quedara con comisiones que consideran estratégicas, entre ellas Constitución. Zunini respondió con cifras: la votación interna arrojó una diferencia amplia y contó, según explicó, con el respaldo de bancadas que no comparten la línea política de JP. "Cinco votos contra uno no es una imposición, es democracia", señaló, en respuesta a las críticas del oficialismo.

El debate sobre comisiones llega en un momento donde el Ejecutivo, liderado por la presidenta Keiko Fujimori, evalúa solicitar facultades legislativas al Congreso. De concretarse, el documento deberá pasar primero por la Comisión de Constitución, ahora en manos de JP. Zunini fue claro al advertir que su bancada no dará un cheque en blanco al gobierno y que cualquier pedido será revisado con cuidado antes de someterlo al pleno.

Así quedó el reparto de comisiones en la Cámara de Diputados

De acuerdo con el documento al que accedió La República, Fuerza Popular presidirá las comisiones de: Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos; Producción, Comercio Exterior y Turismo; Medio Ambiente y Sostenibilidad; Trabajo y Seguridad Social; y Ciencia, Innovación Tecnología y Sociedad Digital. Además, liderará la comisión ordinaria no legislativa de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo.

Juntos por el Perú consiguió tres presidencias, ya mencionadas en el titular. A esto se suma la presidencia de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, una de las tres comisiones ordinarias no legislativas del reparto. Buen Gobierno obtuvo tres presidencias: Educación, Cultura y Deporte; Salud; e Infraestructura, Vivienda y Transportes.

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Renovación Popular presidirá Defensa Nacional y Orden Interno; y Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría. Cívico Obras se quedó con Desarrollo Agrario; Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos; y, entre las no legislativas, con Ética Parlamentaria. Ahora Nación, pese a ser la bancada más pequeña, logró la presidencia de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera. Fuentes de este diario en el Congreso señalaron que sería el diputado José Marcelo (Ahora Nación) quien la lideraría.

El reparto en la Cámara de Diputados contrasta con lo ocurrido en el Senado, según remarcó el propio Zunini. El vocero de Juntos por el Perú afirmó que, en la cámara alta, no se respetó el número de comisiones ordinarias que le corresponden a su bancada según el reglamento. En Diputados, dijo, esa proporción sí se cumplió.

Ernesto Zunini sobre pedido de facultades legislativas: "No podemos otorgar una hoja en blanco"

Ernesto Zunini fue el vocero que más detalles ofreció a este diario sobre la postura de Juntos por el Perú frente a los próximos pasos del Congreso. Sobre el pedido de facultades legislativas que evalúa el Ejecutivo, planteó una propuesta concreta: reducir a la mitad el plazo solicitado. "Nosotros la podemos priorizar para ponerla en el pleno y debatirla no en 120 días, sino en 60 días, la mitad del plazo de lo que ellos están solicitando", explicó. Aclaró, sin embargo, que hasta la fecha no existe ningún documento formal con esa solicitud. Solo hay declaraciones del ministro de Economía que, según Zunini, apuntan a un recorte de derechos laborales.

El vocero fue enfático al marcar un límite. Dijo que su bancada no otorgará "una hoja en blanco" al Ejecutivo, porque los antecedentes del Congreso de mayoría fujimorista incluyen leyes que hoy varios sectores buscan derogar por las críticas que generaron. Añadió que un pedido de facultades no puede evitar el debate público que corresponde a temas tributarios, laborales y de reforma del Estado. "No se puede pretender hacer en 120 días lo que no hicieron en cinco años", afirmó, en alusión directa a la gestión previa.

Sobre la molestia de Fuerza Popular por el reparto de comisiones, Zunini respondió con cifras y con un llamado a la coherencia. Insistió en que la votación interna, con una diferencia de cinco a uno, refleja una decisión democrática respaldada incluso por bancadas de oposición a JP. Recordó además que Fuerza Popular participó en la reducción del número total de comisiones ordinarias en gestiones anteriores, por lo que le sorprende que ahora reclamen jerarquías entre comisiones "importantes" y otras que consideran menores.

Lo que falta definir en la Cámara de Diputados

Varios puntos quedan pendientes tras el reparto de comisiones. Juntos por el Perú todavía no elige a la persona que presidirá la Comisión de Constitución. Zunini explicó que hubiera sido incorrecto repartir presidencias antes de conocer qué comisiones le correspondían a Juntos por el Perú en la Junta de Portavoces.

El procedimiento para tramitar un eventual pedido de facultades legislativas tampoco está resuelto del todo. Zunini indicó que, de llegar la solicitud, la Comisión de Constitución pediría opinión consultiva a otras comisiones ordinarias antes de emitir un dictamen. Por ahora, remarcó, se trata de un escenario hipotético, porque el Gobierno no ha remitido ningún documento oficial pese a que ya pasaron más de diez días desde los primeros anuncios.

Otro tema que JP planea impulsar desde sus nuevas comisiones es la investigación de las muertes registradas durante las protestas sociales. Zunini confirmó que su bancada llevará una propuesta al pleno para investigar de manera integral ese episodio, que vinculan a lo que consideran una vacancia irregular.

Ante las críticas de que esto politizaría la Comisión de Justicia, el vocero respondió, en declaraciones recogidas por La República, que el Congreso es, por naturaleza, la institución más política del Estado y que la agenda de trabajo será pública y estará sujeta al escrutinio de la ciudadanía y de la oposición.