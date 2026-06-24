Crisis de insulina en Perú: Minsa enfrenta demoras en compra y pacientes exigen respuesta de EsSalud

Las alarmas por el abastecimiento de insulina en el país se reactivan, evidenciando la falta de respuesta de EsSalud ante solicitudes de organizaciones de pacientes con diabetes tipo 1. | Cortesía.

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Las alertas por el abastecimiento de insulina en el país vuelven a encenderse. Organizaciones de pacientes con diabetes tipo 1 exigen a EsSalud una reunión urgente sobre el acceso al medicamento y la implementación de la guía clínica de tratamiento, mientras el Ministerio de Salud (Minsa), a través del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), mantiene procesos de compra aún en etapa administrativa.

El problema es especialmente grave debido a que se trata del suministro de un medicamento esencial para miles de personas. Su interrupción puede desencadenar complicaciones graves como cetoacidosis diabética, hospitalización e incluso la muerte. Al escenario crítico se suman procesos de adquisición inconclusos y reclamos por falta de diálogo institucional.

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EsSalud se habría negado a hablar con pacientes

El 2 de junio, la ONG Lucas, una misión de vida, la Asociación de Diabetes Juvenil del Perú y la organización DM1 Perú enviaron una carta dirigida a la Gerencia General de EsSalud. En el documento, los colectivos solicitaron una reunión urgente para abordar el acceso oportuno a insulinas análogas, la continuidad del abastecimiento y la aplicación homogénea de la guía clínica para pacientes con diabetes tipo 1 en todos los establecimientos del seguro social.

Además, pidieron revisar brechas en la atención especializada y establecer compromisos concretos para garantizar la continuidad de los tratamientos. Sin embargo, según indicaron, hasta la fecha no habrían recibido respuesta formal ni convocatoria. Las organizaciones también cuestionaron la ausencia de espacios permanentes de diálogo con EsSalud para discutir las dificultades de acceso al medicamento y exponer directamente las necesidades de los pacientes. "Todo es secreto y no dan la cara. No se sabe de sus procesos… Hemos pedido reuniones y nadie nos recibe", indicó a La República Mónica Portal, presidenta de la ONG Lucas.

Anteriormente, EsSalud aseguró en comunicados que mantiene garantizado el abastecimiento de insulina y otros medicamentos esenciales para todo el año, y que un nuevo lote de ampollas llegaría en mayo. No obstante, la institución no ha precisado detalles sobre los niveles de stock, la distribución efectiva por establecimiento o los mecanismos de monitoreo en tiempo real.

A ello se suma un nuevo factor de tensión. En recientes declaraciones, el actual presidente ejecutivo de la entidad descartó una declaratoria de emergencia institucional, pese a reconocer la existencia de una crisis interna vinculada a problemas de abastecimiento, atención y gestión hospitalaria.

Minsa con estancamiento en su compra

Mientras tanto, documentos oficiales de Cenares muestran que el Minsa continúa con procesos de interacción con proveedores para adquirir insulina glargina de 100 UI/mL. Según las especificaciones técnicas, una eventual compra contempla entregas parciales dentro de los 30 y 90 días posteriores a la firma del contrato.

Sin embargo, estas etapas corresponden todavía a fases previas a la adjudicación, por lo que no existe confirmación de órdenes de compra ni ingreso efectivo de medicamentos a almacenes públicos. Además, registros previos muestran que algunos procesos de adquisición habrían sido reiniciados o declarados desiertos en meses anteriores, lo que, según organizaciones de pacientes, estaría generando retrasos en el abastecimiento.

Mónica Portal mostró su indignación por estas demoras y recordó que el Minsa anunció hace más de tres meses el inicio del proceso de abastecimiento del medicamento. "No hacen compras masivas para un año como debería de ser… Hacen compras de emergencia con unidades irrisorias. Es un desastre, 6 meses para comprar un medicamento vital para vivir", sentenció.

El escenario actual muestra una brecha entre tres frentes: procesos administrativos aún abiertos en el Minsa, promesas en papel por parte de EsSalud y denuncias de pacientes que advierten dificultades de acceso y falta de respuestas institucionales. Para las organizaciones, el problema no solo es de stock, sino también de coordinación, transparencia y capacidad de reacción frente a una enfermedad que requiere tratamiento diario e ininterrumpido.

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