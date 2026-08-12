PSG vs Aston Villa EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el partido por la Supercopa de Europa 2026
El vigente bicampeón de la Champions League busca su primer título de la temporada frente a los ingleses. Sigue la transmisión del partido PSG vs Aston Villa.
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HOY PSG vs Aston Villa EN VIVO | Franceses e ingleses se enfrentan en el Red Bull Arena de Salzburgo por la Supercopa de Europa. El duelo de campeones empezará a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.
PSG vs Aston Villa EN VIVO por la Supercopa de Europa
¡HOY se juega la Supercopa de Europa!
Buenos días, lectores de La República. Hoy podrán disfrutar del partidazo entre PSG vs Aston Villa por la Supercopa de Europa.
El vigente bicampeón de la Champions League contará con sus máximas figuras: Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué. Por su parte, en el club británico destaca la presencia del arquero argentino 'Dibu' Martínez.
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Horarios del PSG vs Aston Villa
En Perú, el PSG vs Aston Villa se podrá seguir a partir de las 2.00 p. m. Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.
- Costa Rica, México: 1.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿Dónde ver PSG vs Aston Villa?
La transmisión de la Supercopa de Europa estará a cargo de la cadena ESPN en Sudamérica (excepto Brasil).
- Argentina: ESPN, Fox Sports
- Bolivia: ESPN
- Brasil: SBT, TNT Sports
- Chile: ESPN
- Colombia: ESPN
- Costa Rica: ESPN
- Ecuador: ESPN
- México: TNT Sports
- Paraguay: ESPN
- Perú: ESPN
- Uruguay: ESPN
- Venezuela: ESPN
- Estados Unidos: Univisión, TUDN, CBS Sports Network
- España: Movistar +, Movistar Liga de Campeones.
¿Dónde ver PSG vs Aston Villa online gratis?
Si deseas ver PSG vs Aston Villa online gratis, podrás hacerlo en la plataforma Disney Plus y la cobertura de La República Deportes; este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.
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Alineaciones PSG vs Aston Villa: posibles formaciones
Luis Enrique guardaría a algunos jugadores como Achraf Hakimi y Désiré Doué, que vienen de disputar el Mundial 2026.
- PSG: Safonov; Zabarnyi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Dro Fernández; Mbaye, Mayulu, Kvaratskhelia.
- Aston Villa: Bizot; Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen; João Gomes, Kamara; McGinn, Buendía, Garnacho; Watkins.
PSG vs Aston Villa: pronóstico
Las cuotas de las principales casas de apuestas muestran como claro favorito al vigente bicampeón de la Champions League.
- Betsson: gana PSG (1,75), empate (3,75), gana Aston Villa (4,65)
- Betano: gana PSG (1,75), empate (3,80), gana Aston Villa (4,60)
- Bet365: gana PSG (1,75), empate (3,90), gana Aston Villa (4,50)
- 1XBet: gana PSG (1,80), empate (4,03), gana Aston Villa (4,73)
- Caliente: gana PSG (1,76), empate (3,95), gana Aston Villa (4,55)
- Doradobet: gana PSG (1,73), empate (3,80), gana Aston Villa (4,75).