Corredores complementarios afectados por la falta de GNV: “No hay plan de gestión de riesgos”

Los representantes reclaman mayor información al Estado acerca de la disponibilidad del insumo y alertan sobre posibles recortes en la flota si la situación persiste. ATU afirma que se evalúan medidas para garantizar el suministro.

La crisis de abastecimiento de gas natural vehicular (GNV) afecta el funcionamiento de los corredores de Lima. Operadores reportan retrasos y demoras en el servicio, generando malestar entre los usuarios.
La crisis de abastecimiento de gas natural vehicular (GNV) afecta el funcionamiento de los corredores de Lima. Operadores reportan retrasos y demoras en el servicio, generando malestar entre los usuarios.

La crisis del gas natural vehicular (GNV) ya impacta a los corredores complementarios de Lima. Operadores del sistema advierten retrasos en el abastecimiento, demoras en la salida de unidades y mayor tiempo de espera para los usuarios, mientras cuestionan la falta de información oficial sobre la duración de las reservas del insumo.

El representante del Corredor Morado, Gerardo Hermoza, explicó a La República que varios grifos cercanos a los patios de buses dejaron de atenderlos, lo que ha obligado a recorrer mayores distancias para llenar el combustible. “Los han cerrado porque han estado abasteciendo a autos. Ahora tenemos que movernos ocho kilómetros más adelante y hay colas de transporte de rutas tradicionales y de nosotros”, señaló.

TOMÁS GÁLVEZ SALVADO POR SUS "HERMANITOS" DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Crisis del GNV causaría mayor desabastecimiento de medicinas, advierte Adifan: "No podemos dejar a su suerte a la población"

lr.pe

Pasajeros impactados

A ello se suma la escasez de estaciones con carga rápida, que antes duraba 15 minutos y que ahora puede llegar a las tres horas, lo que afecta directamente la programación de rutas. “No podemos cumplir y por eso hay más gente esperando en los paraderos”, advirtió. Además, dijo que el tiempo disponible para abastecerse durante la noche ya no resulta suficiente. “Salen a las cuatro de la mañana y tenemos solo cuatro horas para tanquear; ahora no alcanza y hay atrasos”, denunció.

Hermoza también cuestionó la inexistente previsión. “No se ha informado cuánto gas queda. Si hubiera un plan de gestión de riesgos, ya sabrían cuánto puede durar según el consumo, pero no lo hay”, sostuvo. De prolongarse la problemática, estimó que la flota podría reducirse hasta en 30%, aunque su servicio cuenta con algunos vehículos a diésel.

Agregó que, en el caso del Corredor Rojo, por ejemplo, todas sus unidades usan GNV. A pesar de ello, estimó que permanece activo debido a que cuentan con un grifo propio. “Pero si se acaba el surtido, se acaba para ellos también. ¿Cómo resolverían?”, sentenció. Por último, opinó que el Gobierno, en especial el Ministerio de Energía y Minas, no está siendo lo suficientemente transparente sobre el panorama general.

Advierten posibles escenarios

Desde el Corredor Azul, su vocero Luis Morán contó a este medio que el servicio se mantiene operativo, aunque reconoció dificultades al inicio de la contingencia. “Calidda ya nos informó de puntos de carga y hasta ahora no hemos tenido mayores problemas, aunque el primer día hubo un poco de caos porque en varios grifos se formaron aglomeraciones”, indicó.

Morán explicó que los buses comparten estaciones con más líneas y empresas, lo que ha generado colas en algunos puntos. “Nuestros carros son 100% a gas natural. Si no hubiese nada, no podríamos salir a trabajar”, advirtió.

En ese contexto, recordó que los corredores requieren grandes volúmenes de combustible. “Entre todos necesitamos alrededor de 50 mil metros cúbicos diarios. La pregunta es si habrá esa capacidad reservada para nosotros”, aseveró. También alertó que la situación podría agravarse con el inicio de clases. “A partir del 16 de marzo habrá más autos en la calle y el consumo aumentará. Si no hay un plan claro, esto se puede volver caótico”, sostuvo.

Corredor rosado arrancará sin buses nuevos en el Callao

lr.pe

ATU responde por GNV

Por su parte, David Hernández, el presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) afirmó que el abastecimiento está siendo evaluado por un comité de crisis conformado por entidades del sector energético: “El Metropolitano y algunos corredores tienen grifos internos, mientras que el morado depende de estaciones externas. Estos puntos han sido identificados y se les está llevando GNV”, manifestó.

El funcionario recalcó que la prioridad es asegurar la continuidad de las prestaciones esenciales. “El 60% de los viajes de la ciudad cubre servicios básicos, producción y atención médica. Eso es lo que debemos garantizar”, dijo. Asimismo, pidió a los operadores privados que respeten la priorización para el transporte público y anunció que se continuará monitoreando los puntos de suministro para evitar irregularidades en la distribución.

