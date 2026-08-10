HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Puentes Bailey que conectan con el aeropuerto Jorge Chávez colapsarían ante un eventual El Niño fuerte

Defensa Civil y evaluaciones de la Municipalidad del Callao señalan que el riesgo de inundación se incrementa por la falta de descolmatación en el río Rímac, poniendo en peligro el acceso al aeropuerto.

La Municipalidad del Callao alerta sobre el riesgo de que los puentes Bailey, vitales para el ingreso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, queden comprometidos ante lluvias intensas.
La Municipalidad del Callao alerta sobre el riesgo de que los puentes Bailey, vitales para el ingreso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, queden comprometidos ante lluvias intensas. | Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

Los puentes Bailey que permiten el ingreso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez podrían quedar comprometidos ante una eventual crecida extraordinaria del río Rímac asociada a un escenario de lluvias intensas. La alerta fue emitida por la Municipalidad Provincial del Callao, que advirtió sobre la vulnerabilidad de estas estructuras y el riesgo de que el terminal aéreo quede aislado por vía terrestre.

De acuerdo con informes de Defensa Civil y evaluaciones de la comuna chalaca, la falta de descolmatación y dragado del río incrementa el riesgo sobre los puentes metálicos. En un escenario de aumento considerable del caudal, las rocas y residuos acumulados en el cauce podrían impactar contra las estructuras y sus elementos de soporte.

TE RECOMENDAMOS

Así fue el PRECISO MOMENTO del TERREMOTO de 7,4 en COLOMBIA #LR

El alcalde provincial del Callao, César Pérez, señaló que el cauce de los ríos Rímac y Chillón requiere una intervención urgente ante un eventual periodo de lluvias intensas. "Cuando estemos a 200 metros cúbicos de agua se va a llevar esos puentes Bailey y no va a haber ingreso al aeropuerto Jorge Chávez".

PUEDES VER: Estos son los 9 distritos más seguros de Lima ante un fuerte terremoto, según indica el CISMID

lr.pe

Advierten riesgo de aislamiento

La preocupación se centra en que los puentes Bailey constituyen una vía fundamental para acceder al nuevo terminal aéreo. Un daño severo en estas estructuras podría interrumpir el tránsito hacia el aeropuerto y afectar a pasajeros, trabajadores y operadores vinculados al transporte aéreo.

Durante un recorrido por el cauce del río, se identificaron zonas con socavación, bases expuestas, basura acumulada y geomallas protectoras deterioradas. La comuna también cuestionó que aún no se hayan iniciado los trabajos preventivos de limpieza profunda.

La Municipalidad Provincial del Callao sostuvo que Lima Airport Partners habría destinado aproximadamente S/ 4,5 millones para las labores de descolmatación. Sin embargo, según la comuna, los trabajos permanecen pendientes.

PUEDES VER: Armonía 10: concierto fue interrumpido por balacera en pleno show en Manchay y desata el pánico

lr.pe

MTC asegura que ya realizó mantenimiento

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que el pasado 4 de agosto se realizaron trabajos de mantenimiento en los puentes Bailey.

Las labores incluyeron la limpieza de calzadas, veredas y señalización, además del ajuste de los pernos de anclaje de las estructuras metálicas. Según el sector, las bases de los puentes se encuentran fijadas a una profundidad de 25 metros.

El MTC también señaló que en las próximas semanas se ejecutarán los trabajos de descolmatación correspondientes en el sector del río Rímac.

La Municipalidad del Callao, sin embargo, cuestionó la demora en las labores de prevención. Según la comuna, el Gobierno Regional del Callao optó por un proceso de licitación en lugar de recurrir a la contratación directa permitida durante un estado de emergencia, lo que habría retrasado la llegada de maquinaria pesada.

El riesgo cobra relevancia ante las proyecciones de un escenario climático adverso asociado al eventual fortalecimiento de El Niño, debido a que una crecida del Rímac podría afectar no solo las vías de acceso, sino también las zonas del terminal ubicadas por debajo del nivel del cauce.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Turismo al exterior se acelera: viajes de peruanos a Brasil crecieron 20,87% y alcanzan récord histórico

Turismo al exterior se acelera: viajes de peruanos a Brasil crecieron 20,87% y alcanzan récord histórico

LEER MÁS
Aeropuerto Jorge Chávez: LAP plantea reducir en más de 36% la tarifa para pasajeros en conexión internacional

Aeropuerto Jorge Chávez: LAP plantea reducir en más de 36% la tarifa para pasajeros en conexión internacional

LEER MÁS
Bus de AeroDirecto Sur se despista y vuelca entrando al Aeropuerto Jorge Chávez en el Callao

Bus de AeroDirecto Sur se despista y vuelca entrando al Aeropuerto Jorge Chávez en el Callao

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estos son los 9 distritos más seguros de Lima ante un terremoto, según indica el CISMID

Estos son los 9 distritos más seguros de Lima ante un terremoto, según indica el CISMID

LEER MÁS
FAP alerta presencia de remanentes de explosivos y municiones militares en terreno donde se realizará la multitudinaria misa del papa León XIV en Chiclayo

FAP alerta presencia de remanentes de explosivos y municiones militares en terreno donde se realizará la multitudinaria misa del papa León XIV en Chiclayo

LEER MÁS
Corte de agua de hasta 12 horas este martes 11: conoce los horarios y zonas afectadas en Miraflores, SJL, Los Olivos y más

Corte de agua de hasta 12 horas este martes 11: conoce los horarios y zonas afectadas en Miraflores, SJL, Los Olivos y más

LEER MÁS
Examen de admisión UNI 2026-2 HOY, 10 de agosto: prueba de Aptitud Académica, Humanidades y resultados

Examen de admisión UNI 2026-2 HOY, 10 de agosto: prueba de Aptitud Académica, Humanidades y resultados

LEER MÁS
S/4.574 millones atrapados: 55 hospitales y centros de salud siguen paralizados en el Perú

S/4.574 millones atrapados: 55 hospitales y centros de salud siguen paralizados en el Perú

LEER MÁS
Plaza Vea cerrará horas antes este miércoles 12 de agosto en todo el Perú: tiendas atenderán hasta las 7 p.m.

Plaza Vea cerrará horas antes este miércoles 12 de agosto en todo el Perú: tiendas atenderán hasta las 7 p.m.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025