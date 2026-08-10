Puentes Bailey que conectan con el aeropuerto Jorge Chávez colapsarían ante un eventual El Niño fuerte

La Municipalidad del Callao alerta sobre el riesgo de que los puentes Bailey, vitales para el ingreso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, queden comprometidos ante lluvias intensas. | Difusión

La Municipalidad del Callao alerta sobre el riesgo de que los puentes Bailey, vitales para el ingreso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, queden comprometidos ante lluvias intensas. | Difusión

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Los puentes Bailey que permiten el ingreso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez podrían quedar comprometidos ante una eventual crecida extraordinaria del río Rímac asociada a un escenario de lluvias intensas. La alerta fue emitida por la Municipalidad Provincial del Callao, que advirtió sobre la vulnerabilidad de estas estructuras y el riesgo de que el terminal aéreo quede aislado por vía terrestre.

De acuerdo con informes de Defensa Civil y evaluaciones de la comuna chalaca, la falta de descolmatación y dragado del río incrementa el riesgo sobre los puentes metálicos. En un escenario de aumento considerable del caudal, las rocas y residuos acumulados en el cauce podrían impactar contra las estructuras y sus elementos de soporte.

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El alcalde provincial del Callao, César Pérez, señaló que el cauce de los ríos Rímac y Chillón requiere una intervención urgente ante un eventual periodo de lluvias intensas. "Cuando estemos a 200 metros cúbicos de agua se va a llevar esos puentes Bailey y no va a haber ingreso al aeropuerto Jorge Chávez".

Advierten riesgo de aislamiento

La preocupación se centra en que los puentes Bailey constituyen una vía fundamental para acceder al nuevo terminal aéreo. Un daño severo en estas estructuras podría interrumpir el tránsito hacia el aeropuerto y afectar a pasajeros, trabajadores y operadores vinculados al transporte aéreo.

Durante un recorrido por el cauce del río, se identificaron zonas con socavación, bases expuestas, basura acumulada y geomallas protectoras deterioradas. La comuna también cuestionó que aún no se hayan iniciado los trabajos preventivos de limpieza profunda.

La Municipalidad Provincial del Callao sostuvo que Lima Airport Partners habría destinado aproximadamente S/ 4,5 millones para las labores de descolmatación. Sin embargo, según la comuna, los trabajos permanecen pendientes.

MTC asegura que ya realizó mantenimiento

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que el pasado 4 de agosto se realizaron trabajos de mantenimiento en los puentes Bailey.

Las labores incluyeron la limpieza de calzadas, veredas y señalización, además del ajuste de los pernos de anclaje de las estructuras metálicas. Según el sector, las bases de los puentes se encuentran fijadas a una profundidad de 25 metros.

El MTC también señaló que en las próximas semanas se ejecutarán los trabajos de descolmatación correspondientes en el sector del río Rímac.

La Municipalidad del Callao, sin embargo, cuestionó la demora en las labores de prevención. Según la comuna, el Gobierno Regional del Callao optó por un proceso de licitación en lugar de recurrir a la contratación directa permitida durante un estado de emergencia, lo que habría retrasado la llegada de maquinaria pesada.

El riesgo cobra relevancia ante las proyecciones de un escenario climático adverso asociado al eventual fortalecimiento de El Niño, debido a que una crecida del Rímac podría afectar no solo las vías de acceso, sino también las zonas del terminal ubicadas por debajo del nivel del cauce.