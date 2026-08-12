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Mackeily Luján lanza fuerte mensaje tras revelarse que cantante de La Bella Luz habría admitido conocer acoso que sufrió Naldy Saldaña

Las declaraciones de las integrantes de La Bella Luz a las autoridades avivan la polémica en torno a denuncia de Naldy Saldaña. En medio de ese escenario, Mackeily Luján sorprendió con una reflexión.

Mackeily Luján aseguró en la conferencia de prensa de La Bella Luz que desconocía el presunto abuso que vivía Naldy Saldaña.
Mackeily Luján aseguró en la conferencia de prensa de La Bella Luz que desconocía el presunto abuso que vivía Naldy Saldaña. | Foto: composición LR/ATV/TikTok
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La denuncia de Naldy Saldaña contra el exdirector musical César Sánchez Chavesta por presuntos tocamientos indebidos continúa generando repercusiones dentro de La Bella Luz. Tras las declaraciones formales de varias integrantes en la Depincri de San Juan de Lurigancho y la supuesta confirmación de una de ellas sobre haber tenido conocimiento del acoso —según manifestó el abogado de la denunciante en 'Magaly TV, La Firme'—, la polémica se intensificó.

Fue en ese contexto que Mackeily Luján decidió compartir un potente mensaje en redes sociales. Su publicación no pasó desapercibida, especialmente por la situación que atraviesa la orquesta de cumbia fundada por Óscar Custodio.

PUEDES VER: Fiscalía lanza severa advertencia al abogado de Naldy Saldaña tras salir a la luz información sobre el caso: "Me van a..."

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Mackeily Luján y su potente mensaje tras declaraciones de integrantes de La Bella Luz

A través de Instagram, Mackeily Luján se pronunció al mismo tiempo que sus otras compañeras después de que Naldy Saldaña hiciera pública en ‘Magaly TV, la firme’ su denuncia contra César Sánchez, primo de Óscar Custodio. En aquella oportunidad, la cantante manifestó respaldo a la exintegrante y expresó indignación frente al abuso que habría vivido.

Posteriormente, en la conferencia de prensa de La Bella Luz, negó por completo los rumores que la acusaban de haber conocido el caso antes de que saliera a la luz pero ignorarlo. Desde entonces, la artista ha optado por enfocarse en el retorno de la agrupación monfesuana, aunque su más reciente mensaje en redes volvió a captar la atención.

PUEDES VER: Cantantes de La Bella Luz son captadas ingresando a Depincri: habrían sido citadas para declarar por denuncia de Naldy Saldaña

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En la publicación, compartida desde otra cuenta, se observa a una mujer manejando un automóvil mientras sonríe con satisfacción. Aunque no mencionó directamente el caso de Naldy Saldaña ni las declaraciones de sus compañeras Ariana Gonzáles, Anely Dávila y Fernanda Urbina en la Depincri, las frases que eligió marcaron un pronunciamiento claro en medio de la polémica.

La primera parte señaló: “Haciendo las cosas bien y de corazón, porque no se puede esperar la bendición de Dios haciendo daño, hablando mal de los demás y deseando el mal ajeno. La vida no funciona así”. Con esta frase, la cantante subrayó que la coherencia entre las acciones y los valores es indispensable, y que no se puede esperar resultados positivos cuando se actúa desde la maldad o el desprecio hacia otros.

El segundo tramo reforzó la idea: “No se puede sembrar maldad y cosechar bendición”.

En un momento en que las revelaciones de sus compañeras han generado dudas sobre lo que realmente se sabía dentro de la orquesta, Mackeily optó por una postura firme, aunque sin referirse directamente a la integrante que habría confirmado tener conocimiento del presunto acoso contra Naldy Saldaña.

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