HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
Mira EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Economía

GNV abastece vehículos en Lima y Callao: filas crecen en estaciones

Desde las 10:00 a. m. de este viernes, se reanudó el abastecimiento de GNV para vehículos ligeros, incluyendo taxis y mototaxis, en todas las estaciones de servicio sin limitaciones.

Se inició la recuperación progresiva del suministro en las zonas donde aún se mantenían restricciones.
Se inició la recuperación progresiva del suministro en las zonas donde aún se mantenían restricciones. | Grecia Infante / URPI-LR

A través de un comunicado, Cálidda notificó a los usuarios de Lima y Callao que, luego del anuncio del Gobierno sobre la finalización de las reparaciones del ducto gestionado por Transportadora de Gas del Perú (TGP), comenzó la restauración gradual del suministro.

Únete a nuestro canal de política y economía

En el sector transporte, la compañía señaló que desde las 10.00 a. m. de este viernes se reanudó el abastecimiento de GNV para vehículos ligeros, como taxis, cousters y mototaxis. Con esto, el servicio quedó completamente restablecido y sin limitaciones en todas las estaciones de servicio.

TE RECOMENDAMOS

¿SE ACABA LA CRISIS GNV? BALCÁZAR ANUNCIA FECHA PARA NORMALIZAR EL GAS | QUE NO SE TE OLVIDE

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Durante la jornada, La República constató que diversos grifos ya se encuentran abastecidos. Por ejemplo, en la estación Primax, ubicada en la intersección de la avenida Isabel La Católica con Paseo de la República, en La Victoria, se registró gran afluencia de vehículos. Allí, el GNV se ofrece a S/1,58, lo que motivó que numerosos conductores se acercaran para aprovechar el precio.

Se registró una gran afluencia de vehículos durante la jornada.-

Se registró una gran afluencia de vehículos durante la jornada.-

Asimismo, la estación de servicio AVA, situada en la esquina de la avenida Petit Thouars con Mariano Carranza, ofrece Gas Natural Vehicular (GNV) a un precio de 1,84. La fila de vehículos se extiende considerablemente a lo largo de la calle, con una notable presencia de automóviles particulares, taxis y unidades de transporte que buscan beneficiarse del precio económico del GNV. Según la empresa, el suministro de GNV para vehículos tanto livianos como pesados se desarrolla con normalidad en Lima y Callao.

La estación del grifo AVA, ubicada en la intersección de la avenida Petit Thouars con Mariano Carranza cuando con Gas Natural Vehicular (GNV) con el precio de 1.84.

La estación del grifo AVA, ubicada en la intersección de la avenida Petit Thouars con Mariano Carranza cuando con Gas Natural Vehicular (GNV) con el precio de 1.84.

En declaraciones al diario, los conductores señalaron sentirse más tranquilos y aliviados con el regreso del suministro de GNV. “Es un alivio porque la gasolina era muy cara, gastaba de S/80 hasta S/100”, indicaron, recordando que al recurrir a otros combustibles habían registrado pérdidas en sus ingresos.

Durante el día, se observó una gran afluencia de vehículos en diversas estaciones de Lima y Callao, donde los conductores aprovechaban el regreso del gas natural. Algunos taxistas comentaron que el restablecimiento del GNV les permitirá retomar sus rutas habituales sin afectar sus ganancias.

Gas natural empezó a restablecerse

En una rueda de prensa, el presidente José María Balcázar anunció que los ductos de gas natural en Megantoni han sido reparados y están en funcionamiento. El mandatario indicó que "ayer a las 10:42 de la noche la cotingencia registrada en el punto KP 43 ha sido atendida y superada en su totalidad".

Por su parte, Denisse Miralles, presidenta del Consejo de Ministros, afirmó que "la restauración del servicio se llevará a cabo de forma gradual durante el día de hoy, y mañana el suministro estará completamente normalizado".

Finalmente, se precisó que el gas natural disponible, desde el reinicio del transporte hasta la recuperación total del sistema, será distribuido en el mercado de acuerdo con las prioridades establecidas por las autoridades del sector.

Notas relacionadas
GNV: se restablece el transporte de gas natural tras reparación del ducto

GNV: se restablece el transporte de gas natural tras reparación del ducto

LEER MÁS
Precio de combustibles HOY 13 de marzo: GNV, GLP, diésel, gasolina y balón de gas en Perú

Precio de combustibles HOY 13 de marzo: GNV, GLP, diésel, gasolina y balón de gas en Perú

LEER MÁS
Gas natural: Gobierno asegura que el domingo 15 de marzo se restablecerá todo el servicio

Gas natural: Gobierno asegura que el domingo 15 de marzo se restablecerá todo el servicio

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible este 2025

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible este 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
GNV: se restablece el transporte de gas natural tras reparación del ducto

GNV: se restablece el transporte de gas natural tras reparación del ducto

LEER MÁS
Ositrán sobre puerto de Chancay: "Ahora que leímos la demanda de Cosco, sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

Ositrán sobre puerto de Chancay: "Ahora que leímos la demanda de Cosco, sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

LEER MÁS
BCRP recupera autonomía: Congreso rectifica ley que obligaba a rediseñar monedas y billetes

BCRP recupera autonomía: Congreso rectifica ley que obligaba a rediseñar monedas y billetes

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

Stetik Laser

Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

PRECIO

S/ 37.80
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

GNV abastece vehículos en Lima y Callao: filas crecen en estaciones

Miniván cae a un abismo en Huancavelica: al menos un fallecido y ocho docentes heridos deja trágico accidente

FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos EN VIVO por la Liga 1 2026: se juega el segundo tiempo del partido

Economía

Crisis del gas, El Niño y alza del petróleo empujarían caída de la economía peruana de -1,1% en marzo

GNV: se restablece el transporte de gas natural tras reparación del ducto

ONP pagará desde junio a todos los jubilados del Decreto Ley 20530: así será el nuevo proceso

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Denisse Miralles sobre presunta injerencia de APP en Gabinete: “No tenemos cuotas políticas”

Últimas encuestas presidenciales: Keiko y RLA sufren caída en intención de voto mientras que López Chau y Wolfgang Grozo aumentan

Reniec confirma que se podrá votar con el DNI vencido en las elecciones del 12 de abril

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025