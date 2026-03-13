GNV abastece vehículos en Lima y Callao: filas crecen en estaciones

Se inició la recuperación progresiva del suministro en las zonas donde aún se mantenían restricciones. | Grecia Infante / URPI-LR

Se inició la recuperación progresiva del suministro en las zonas donde aún se mantenían restricciones. | Grecia Infante / URPI-LR

A través de un comunicado, Cálidda notificó a los usuarios de Lima y Callao que, luego del anuncio del Gobierno sobre la finalización de las reparaciones del ducto gestionado por Transportadora de Gas del Perú (TGP), comenzó la restauración gradual del suministro.

En el sector transporte, la compañía señaló que desde las 10.00 a. m. de este viernes se reanudó el abastecimiento de GNV para vehículos ligeros, como taxis, cousters y mototaxis. Con esto, el servicio quedó completamente restablecido y sin limitaciones en todas las estaciones de servicio.

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Durante la jornada, La República constató que diversos grifos ya se encuentran abastecidos. Por ejemplo, en la estación Primax, ubicada en la intersección de la avenida Isabel La Católica con Paseo de la República, en La Victoria, se registró gran afluencia de vehículos. Allí, el GNV se ofrece a S/1,58, lo que motivó que numerosos conductores se acercaran para aprovechar el precio.

Se registró una gran afluencia de vehículos durante la jornada.-

Asimismo, la estación de servicio AVA, situada en la esquina de la avenida Petit Thouars con Mariano Carranza, ofrece Gas Natural Vehicular (GNV) a un precio de 1,84. La fila de vehículos se extiende considerablemente a lo largo de la calle, con una notable presencia de automóviles particulares, taxis y unidades de transporte que buscan beneficiarse del precio económico del GNV. Según la empresa, el suministro de GNV para vehículos tanto livianos como pesados se desarrolla con normalidad en Lima y Callao.

La estación del grifo AVA, ubicada en la intersección de la avenida Petit Thouars con Mariano Carranza cuando con Gas Natural Vehicular (GNV) con el precio de 1.84.

En declaraciones al diario, los conductores señalaron sentirse más tranquilos y aliviados con el regreso del suministro de GNV. “Es un alivio porque la gasolina era muy cara, gastaba de S/80 hasta S/100”, indicaron, recordando que al recurrir a otros combustibles habían registrado pérdidas en sus ingresos.

Durante el día, se observó una gran afluencia de vehículos en diversas estaciones de Lima y Callao, donde los conductores aprovechaban el regreso del gas natural. Algunos taxistas comentaron que el restablecimiento del GNV les permitirá retomar sus rutas habituales sin afectar sus ganancias.

Gas natural empezó a restablecerse

En una rueda de prensa, el presidente José María Balcázar anunció que los ductos de gas natural en Megantoni han sido reparados y están en funcionamiento. El mandatario indicó que "ayer a las 10:42 de la noche la cotingencia registrada en el punto KP 43 ha sido atendida y superada en su totalidad".

Por su parte, Denisse Miralles, presidenta del Consejo de Ministros, afirmó que "la restauración del servicio se llevará a cabo de forma gradual durante el día de hoy, y mañana el suministro estará completamente normalizado".

Finalmente, se precisó que el gas natural disponible, desde el reinicio del transporte hasta la recuperación total del sistema, será distribuido en el mercado de acuerdo con las prioridades establecidas por las autoridades del sector.