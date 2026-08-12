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Axel Medina, cantante de La Única Tropical, habló de manera más abierta sobre su relación con Cielo Fernández, vocalista de Corazón Serrano, luego de la polémica que surgió por las acusaciones de infidelidad de su expareja Angie Stephanie, madre de su hijo. El artista reveló que mantiene un romance con la cantante desde hace aproximadamente un año.

Durante una entrevista con Edwin Sierra, los integrantes del grupo de cumbia animaron al cantante a responder las preguntas sobre su relación con la cumbiambera. Aunque al principio se mostró nervioso, finalmente confirmó la duración de su romance. "Ya saben ya... (llevamos) un año. Todo chévere", respondió el cantante.

Axel Medina revela que lleva un año de relación con Cielo Fernández

La confesión de Axel Medina ocurrió durante una entrevista en la que Edwin Sierra conversó con los integrantes de La Única Tropical en el programa radial ‘Nueva Q’. En medio de las preguntas sobre sus vidas sentimentales, el conductor lanzó una pregunta: “¿Quién es el más enamoradizo de la mancha?”. Ante ello, uno de los integrantes señaló directamente al novio de Cielo Fernández: “Axel está tranquilo, él está enamorado”.

La respuesta generó la reacción del conductor, quien se mostró sorprendido al conocer que el cantante llevaba un año de relación con la vocalista de Corazón Serrano. El músico, aunque inicialmente se mostró tímido, terminó hablando de su romance con la cantante, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos realizando una gira junto a su agrupación.

El cantante también fue cuestionado sobre la manera en que conquistaría a una mujer. Sin embargo, lejos de dar una respuesta romántica, prefirió mostrarse reservado y respondió entre risas: "La verdad que no sé... Solamente ser amigos".

Axel Medina estuvo envuelto en polémica por presunta infidelidad

La relación entre Axel Medina y Cielo Fernández estuvo marcada por la polémica desde sus inicios. En un primer momento, ambos negaron tener una relación, pese a que comenzaron a circular imágenes en las que aparecían juntos. La situación tomó mayor relevancia cuando Angie Stephanie acusó al cantante de La Única Tropical de haberle sido infiel con la vocalista de Corazón Serrano.

La mujer aseguró que descubrió una conversación de WhatsApp correspondiente a diciembre de 2024. Según contó, en el mensaje el músico le escribió a la vocalista de Corazón Serrano con un tono romántico. “Feliz Navidad para mi chica rap, gracias por ser uno de mis mejores regalos”, decía el mensaje que, según la expareja del cantante, estaba dirigido a la cumbiambera.

Pese a que inicialmente ambos artistas evitaron confirmar un romance, con el paso del tiempo la situación cambió. Axel Medina fue el primero en reconocer que mantenía comunicación con la cantante durante una aparición en el programa de 'La Chola Chabuca'. Posteriormente, la propia Cielo Fernández confirmó que mantenía una relación con el cantante durante una entrevista con Carlos Orozco.