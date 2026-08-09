Mirtha Vásquez: “Uno de los temas centrales a discutir con el fujimorismo es el de la memoria"

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¿Cómo recibieron en Ahora Nación la investigación contra Harvey Colchado?

En principio, nosotros ya teníamos conocimiento, por el propio coronel Colchado, de que existían estas investigaciones. Seguimos en comunicación con él, incluso antes de asumir el cargo, digamos, antes de la juramentación correspondiente. Para nosotros no ha sido una sorpresa, sino más bien algo que ya sabíamos que podía ocurrir. Por eso, como corresponde, le pedimos que nos explicara qué había sucedido, cuáles eran los cargos que se le imputaban de manera más precisa, y él nos explicó claramente cuáles son los motivos. Por eso decidimos también hacer un pronunciamiento, porque, más allá del tema de fondo que él tiene que explicar, lo que nos preocupa es esta falta de objetividad: quien abre la investigación es una fiscal que resulta ser esposa de un investigador cuyo caso estuvo justamente en manos del coronel.

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Hace unos días se reunió con la fiscal suprema Patricia Benavides el fiscal Tomás Aladino Gálvez, con miembros del gobierno de Fujimori —los ministros Luis Galarreta, Rafael Belaunde, César Astudillo y Ernesto Álvarez Miranda— y con la propia Fujimori. ¿Cuáles fueron sus impresiones al ver esta reunión?

Realmente esa reunión nos dice mucho. Me parece que, en principio, podría interpretarse como una reunión del gobierno con el Ministerio Público para coordinar institucionalmente, pero creo que no es solo eso. Es una reunión a la que incluso asiste la señora Benavides, que es fiscal suprema, sí, pero que no tendría por qué estar en una reunión de este nivel. Su presencia no nos parece casual, sino más bien el respaldo político expreso que este gobierno le está dando a ese sector del Ministerio Público, seriamente cuestionado no solo por temas de corrupción y por ser parte de la red de los cuellos blancos, sino también porque respalda a una fiscal cuestionada como Patricia Benavides, acusada de haber mantenido, todo este tiempo, tratos con el fujimorismo, sobre todo con el que integraba el Congreso anterior. Creo que es, además, un respaldo a lo que esta señora viene haciendo, en el sentido de que es quien está operativizando las leyes que permiten las amnistías a los militares, etcétera, lo cual también es una línea que ese gobierno claramente va a apoyar en términos de impunidad.

Justamente hay un pedido para que se tenga en cuenta la ley de amnistía en el caso de un exmilitar que fue sentenciado a 15 años por delitos de desaparición forzosa. Se sabe que en Ahora Nación han pedido la derogación de normas que permiten estos hechos. Más allá de una medida como esa, ¿qué tienen planeado hacer?

Estamos en el intento de que estas normas se deroguen. Pero, efectivamente, la preocupación de que empiecen a surtir efecto antes de que se produzca la derogación es un tema que nos genera mucha inquietud. Frente a lo que ya ha comenzado a ocurrir, tenemos que tomar otras acciones: necesitamos reunirnos como bancadas, pero también es posible que evaluemos alguna acción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de otras acciones de tipo político-legal. Me parece que el fujimorismo está dando claras muestras de que estas leyes no solo fueron aprobadas, sino que van a intentar aplicarlas más allá de los cuestionamientos que existen. Son normas que buscan consolidar la impunidad, y eso es lo que el fujimorismo está apoyando.

¿Cómo vio los anuncios de Elmer Cuba en temas económicos? ¿Tiene alguna opinión sobre el anuncio del aumento de la Remuneración Mínima Vital?

A ver, lo primero: estos anuncios, que aún no son del todo claros, parecen tener más un enfoque de tipo político, incluso populista, y nos preocupa si finalmente se van a ejecutar o no. El caso del salario mínimo es un claro ejemplo de que la decisión no se tomó con criterio técnico, porque eso habría implicado evaluar, por ejemplo, la inflación y el costo de la canasta básica en el escenario que enfrentamos, que además se va a agravar con el Fenómeno del Niño. No parece que se haya hecho ninguna evaluación técnica; más bien, el cálculo político es lo que ha determinado esta decisión. Nos preocupa también lo que la población está señalando: que el aumento del salario mínimo no responde a las necesidades reales que existen. Y, por otro lado, todo el procedimiento al que dicen que van a someter la aprobación de ese aumento —incluso hablaron de consultarlo con el Consejo Nacional de Trabajo, que sabemos que es un espacio que suele oponerse a subir el salario mínimo— nos genera dudas sobre cómo se va a ir ejecutando y si finalmente se va a ejecutar.

¿Y respecto a los anuncios sobre los feriados?

Con los feriados me parece que, cuando anunciaron que se iban a eliminar algunos y luego quisieron evitar la contradicción, optaron por decir que los iban a "optimizar", pasando unos al viernes o al lunes. Tampoco parece que esto se maneje con un criterio técnico claro sobre qué feriados mover y por qué; hay algunos que, en definitiva, no se van a poder trasladar a esos días. Me da la impresión de que ahí también están jugando mucho para responder a las críticas de la población. En resumen, nos da la impresión de que hay más cálculo político que un criterio técnico detrás de estos anuncios.

¿Ustedes no se opondrían, en sí mismos, a una subida del salario mínimo, siempre que esté sustentada técnicamente?

Así es. Es algo que incluso hemos demandado. Lamentablemente, vemos criterios más políticos y populistas que técnicos, y con poca claridad, lo cual nos hace ver que no se está tratando este tema con la seriedad debida.

Keiko Fujimori ha iniciado con un 60% de aprobación, ¿cómo procesan ese dato políticamente desde la oposición?

En realidad, las estadísticas suelen reflejar la confianza inicial que se le da a un gobierno recién instalado. Me parece que, más adelante, eso tiene que traducirse en acciones concretas, porque de lo contrario esto termina siendo, como ha sucedido en otros gobiernos, solo una expectativa que luego deriva en frustración, y la gente empieza a desencantarse. Más allá de las buenas intenciones que se expresan, o de este tipo de anuncios que se hacen al inicio de un gobierno y que suelen generar expectativa y esperanza en la población, si eso no se traduce en acciones concretas y en cambios reales, se corre el riesgo de que, como en otros momentos, esa aprobación caiga abruptamente.

Keiko Fujimori le ha dado el salvoconducto a la expremier Betssy Chávez, permitiéndole viajar a México para ser asilada, ¿cree que hay algún interés político detrás de esta decisión del gobierno de Keiko Fujimori?

Sin duda. Fue el fujimorismo el que se opuso a que se le otorgara el salvoconducto, que era un derecho de la señora Betssy Chávez. Es decir, más allá de que nos guste o no, el salvoconducto ya era prácticamente un trámite que el Estado tenía que cumplir, conforme a los compromisos asumidos en instancias internacionales. Simplemente no quisieron otorgarlo, y creo que con eso no solo transgredían una serie de normas, sino que generaban una desavenencia innecesaria con un país como México. Dicho esto, está bien que ahora se haya decidido cumplir con la ley, pero está mal que se haga por cálculo político. Es terrible que, en este país, tengamos que agradecer que se cumpla la norma solo cuando no le resulta inconveniente al poder. Creo que estos cálculos políticos también tienen que ver con la instalación de este gobierno, que busca restablecer relaciones con México —tener malas relaciones con ese país implica costos, incluso económicos—. Pero decidieron cumplir ahora por cálculos que, creo, también buscan debilitar a la oposición y quitarle herramientas de cuestionamiento. Todo eso pesó para que la señora Fujimori decidiera otorgar el salvoconducto, y no lo hizo, en todo caso, porque crea en el respeto a la ley.

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¿Cree que esto le quita a Juntos por el Perú, o a sectores más cercanos a Pedro Castillo, una figura como Betssy Chávez como consigna política para apropiarse de ella?

Creo que lo que están haciendo es dejar sin bandera a la oposición ligada a Pedro Castillo, a todo un sector que ha sido perseguido y que, finalmente, se queda sin ese argumento. Me parece que también pasa por ahí.

¿Ya tiene pensado si le gustaría integrar alguna comisión en específico?

Sí, definitivamente la comisión en la que quisiera participar de manera activa es la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, porque me parece que ahí se van a debatir no solo las leyes más importantes que se están cuestionando —como las procrimen, etcétera—, sino también todo un conjunto de normas que buscan generar impunidad y dejar en el olvido las reivindicaciones de derechos humanos en este país. Creo que uno de los temas centrales a discutir con el fujimorismo es el de la memoria, y eso también se hace desde lo legislativo. Esa es una de mis apuestas.

Había escuchado a la congresista Luque decir que, al momento de hacer el reparto de comisiones, se había acordado que a Ahora Nación no le correspondía dirigir ninguna comisión entre los senadores. ¿Esto se va a quedar así, o van a presentar algún recurso?

Eso se va a discutir la próxima semana. Creo que los distintos grupos políticos tienen que analizar el reglamento, porque nos quieren dejar sin presidir ninguna comisión alegando que, proporcionalmente, no nos corresponde. Pero el reglamento no establece un número mínimo de integrantes que deba tener una bancada para acceder a la presidencia de una comisión. Lo único que menciona son los principios de pluralidad y proporcionalidad, lo que significa que, en el marco de la democracia, todos deberíamos tener, al menos, una comisión para dirigir.

¿Cómo va el diálogo con Obras, con Juntos por el Perú y con el Buen Gobierno? La llamada "Coalición por la Democracia". ¿Cómo va el diálogo con estas bancadas?

El diálogo formal existe. A nivel de líderes hay un acercamiento, sobre todo ahora, para definir qué es lo que a todas estas bancadas les interesa priorizar, y me parece saludable. También, a nivel de parlamentarios —diputados y senadores—, algunos tenemos bastante acercamiento con colegas de estos partidos para conocer cuáles son los temas de fondo que piensan impulsar. En algunos coincidimos, y creo que seguramente nos verán, en más de una oportunidad, presentando proyectos, mociones o iniciativas conjuntas.

¿Todavía no tienen algún borrador de proyecto que vayan a presentar en conjunto? ¿O no se ha discutido la posibilidad de un proyecto conjunto en particular?

Todavía no, en particular.



