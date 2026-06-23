Líneas 3 y 4 del Metro cambiarán la movilidad en Lima: así se conectarán con la Línea 1, Línea 2 y el Metropolitano.

El nuevo plan de movilidad apunta a descongestionar el tráfico de lima y reducir los tiempos de viaje. | Composición LR | ATU

El nuevo plan de movilidad apunta a descongestionar el tráfico de lima y reducir los tiempos de viaje. | Composición LR | ATU

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La implementación de las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao se perfila como una de las principales apuestas para reducir la congestión vehicular y mejorar los tiempos de viaje de millones de ciudadanos. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que ambos proyectos contarán con una red de interconexiones que permitirá integrar las líneas existentes del Metro, el Metropolitano y los corredores complementarios.

Las nuevas infraestructuras forman parte del Plan de Movilidad Urbana, documento técnico que orienta el desarrollo del sistema integral de transporte en la capital y busca optimizar los desplazamientos entre distintos puntos de la ciudad.

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Línea 3 unirá Lima norte y sur con 28 estaciones

La Línea 3 del Metro contempla la construcción de 28 estaciones a lo largo de un recorrido que irá desde la avenida Chillón Trapiche, en Comas, hasta San Juan de Miraflores.

Uno de los principales puntos de conexión estará ubicado en la Estación Central, en la avenida Garcilaso de la Vega, donde se integrará con la Línea 2 del Metro y con el Metropolitano. Esta articulación beneficiará especialmente a usuarios de distritos como Comas, Los Olivos, Independencia, Rímac y San Martín de Porres.

Además, la estación Conde de San Isidro permitirá la conexión con los corredores complementarios Rojo, que circula por la avenida Javier Prado, y Azul, que opera en la avenida Arequipa. En este mismo punto también se proyecta el enlace con la futura Línea 4.

Otra conexión estratégica se desarrollará en la estación Cabitos, en Santiago de Surco, donde los pasajeros podrán realizar transbordos hacia la Línea 1 del Metro, lo que facilitará viajes más rápidos y continuos.

Línea 4 conectará el Callao con el este de Lima

Por su parte, la Línea 4 contará con 28 estaciones, incluidas las ocho que forman parte del ramal actualmente en construcción. Su recorrido conectará el Callao con Santa Anita, permitiendo una mejor integración entre el primer puerto y la zona este de la capital.

Entre sus principales puntos de interconexión figura la estación Carmen de la Legua, donde se enlazará con la Línea 2 del Metro. Asimismo, su trazado permitirá la integración con el Corredor Rojo a través de las avenidas La Marina y Javier Prado.

Otra de las conexiones clave estará en la estación La Cultura, en San Borja, donde los usuarios podrán acceder a la Línea 1 del Metro. A ello se suma la estación Mercado Santa Anita, ubicada en la avenida Separadora Industrial, que se convertirá en otro importante punto de integración con la Línea 2.

Proyectos se ejecutarán mediante asociaciones público-privadas

La ATU precisó que la implementación de las Líneas 3 y 4 se desarrollará mediante el mecanismo de Asociaciones Público-Privadas (APP), modelo que permitirá impulsar la construcción de estas obras consideradas fundamentales para la consolidación de una red de transporte masivo integrada.

Con la puesta en marcha de ambas líneas, las autoridades esperan fortalecer la conectividad entre Lima y Callao, reducir los tiempos de viaje y ofrecer alternativas más eficientes frente al creciente congestionamiento vehicular que afecta diariamente a millones de usuarios.

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