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Christian Antonio Camacho Nolazco, estudiante del tercer año de contabilidad en la Universidad Nacional de Cañete, estaba desaparecido desde el viernes, luego de salir de una vivienda en Nuevo Imperial. Su madre, Yolanda, había realizado un conmovedor pedido en redes sociales solicitando colaboración para reforzar la búsqueda: "No pierdo la esperanza, pero necesito tu ayuda. Cada minuto cuenta", dijo sin imaginar que horas después se confirmaría el lamentable hallazgo.

Los conmovidos familiares pidieron que quienes dispongan de cámaras de seguridad o cualquier elemento que pueda servir en las investigaciones lo entreguen a las autoridades para que se esclarezca este hecho.

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Los familiares, amigos y vecinos de Christian exigen respuestas tras la misteriosa desaparición del joven de 37 años, visto por última vez el viernes a las tres de la madrugada. La noche del domingo, los serenos de Imperial, Cañete, confirmaron el hallazgo.

Durante tres días se había realizado una intensa búsqueda. "Les pido de todo corazón que me ayuden a compartir esta publicación. Mi hermano, Christian está desaparecido y estamos desesperados buscándolo", había manifestado por la tarde Paola Camacho, a través de un video.

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Explicó que Christian salió de una casa, ubicada en Calle Grau, Nuevo Imperial, Cañete, el 7 de agosto aproximadamente a las 3.00 a. m. "No sabemos a dónde fue, desde entonces no sabiamos nada de él. Su celular estaba desconectado" indicó.

Y agregó: "Como familia, mi persona y mis padres estamos totalmente desesperados y necesitamos de la ayuda de todos".

La familia del joven hizo un llamado a sus amistades del colegio, vecinos, familia, sus compañeros de la universidad para que colaboren aportando información que permita reconstruir las últimas horas de Christian. "Por el amor de Dios, se los pido de todo corazón ayúdennos, muchos conocen a mi hermano y saben que nunca ha sido una mala persona", fue el pedido de Paola Camacho. "Hermano, te amaré toda mi vida, descansa en paz", agregó.

Tres días de angustia, con una desesperada búsqueda que terminó abruptamente. "Te amo hijo, juro que voy a encontrar a quienes te hicieron daño", fueron las desgarradoras palabras de su adorada madre Yolanda Nolazco Rodríguez.

Hasta el cierre de este informe no se había precisado oficialmente las circunstancias ni las causas de su muerte. Corresponderá a las autoridades realizar las diligencias para esclarecer lo sucedido.